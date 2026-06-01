"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций РусГидро

"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "РусГидро" с прогнозной ценой 0,43 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 10% с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков.

"РусГидро" опубликовала результаты за I квартал 2026 года. Эксперты отмечают рост выручки на 19% г/г, при этом издержки росли гораздо медленнее. Особенно порадовало аналитиков, что расходы на топливо даже снизились - на 1% г/г. В результате EBITDA подскочила на 50% г/г до 79 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль удвоилась до 41 млрд руб.

Если смотреть на отчет о прибылях и убытках, результаты, по мнению экспертов БКС, очень хорошие, однако отчет о движении денежных средств указывает на рост капзатрат.

"Мы считаем, что финансовые результаты "РусГидро" нужно рассматривать в свете большой инвестпрограммы, которая в 2026 году только растет г/г, - отмечают стратеги БКС. - У нас "негативный" взгляд на "РусГидро". Мы бы назвали результаты сильными, но все наши опасения по поводу инвестиций пока остаются релевантными. Кроме того, намерение не платить дивиденды еще четыре года обесценивает многие позитивные моменты. Перелом в оценке произойдет, когда инвестиции пойдут вниз. Хотя резвый рост прибыли создает хорошую базу для дальнейшего погашения долга".

