Цена акций Астры может сохранять повышенную волатильность - "Газпромбанк Инвестиции"

Котировки акций ПАО "Группа Астра" могут сохранять повышенную волатильность и зависимость от спекуляций в отсутствие значимых фундаментальных драйверов, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент раскрыл финансовые результаты за первый квартал 2026 года.

Бизнес компании традиционно имеет выраженную сезонность: около 70% отгрузок, как правило, приходится на второе полугодие, в связи с чем результаты первого квартала не отражают в полной мере годовую динамику финансовых показателей, отмечают эксперты в материале.

"Астра" торгуется с мультипликатором "EV/EBITDA ''26П" 5,8х, что совпадает с медианой сектора. В последнее время бумаги компании реагируют в большей степени на новостной фон о возможном появлении стратегического инвестора, обращают внимание аналитики сервиса.

Эксперты "Газпромбанк Инвестиций" считают, что в отсутствие значимых фундаментальных драйверов акции "Астры" могут сохранять повышенную волатильность и зависимость от спекуляций на тему изменения структуры акционеров.

