Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется в диапазон 2600-2700п в июне - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется в диапазон 2600-2700п в июне, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций".

"В мае индекс Мосбиржи продолжил нисходящую динамику и подтвердил звание самого слабого месяца в году - в 65% случаев индекс в мае падает, - отмечает эксперт Юлия Голдина. - В июне ситуация на российском рынке акций может улучшиться. В среду на этой неделе участники рынка ожидают увеличения покупок иностранной валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила, что подтолкнет доллар, евро и юань вверх. Это должно позитивно сказаться на котировках экспортеров, которые входят в Индекс Мосбиржи".

Также аналитик напоминает, что в конце июня состоится заседание ЦБ и очередное решение по ключевой ставке. Прогноз БКС - снижение на 50 б.п. до 14%. В фокусе у локальных инвесторов будет риторика регулятора.

"Между тем техническая картина показывает, что рынок уже перепродан, а близость круглых опорных 2500 пунктов вскоре способна заставить покупателей активизироваться. Таким образом, в июне есть все шансы вновь вернуться в район 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи", - прогнозирует эксперт БКС.

