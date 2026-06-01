Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 71-73 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 71-73 руб./$1, по паре рубль/евро - 82-84 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль получает традиционную поддержку от пика налоговых выплат, - отмечает эксперт в комментарии. - Все еще дорогая, хоть и снижающаяся, нефть продолжает оставаться фактором поддержки национальной валюты. При этом не добавляют оптимизма обсуждения снижения экспортного интереса к российской нефти у Индии и Китая. Тем временем на аккуратные успехи в переговорном процессе США и Ирана (договор о 60-дневном перемирии) американский доллар и мировые цены на "черное золото" отреагировали снижением".

По мнению Тимошенко, в фокусе валютного рынка в ближайшее время будут свежие экономические данные из США по росту апрельского ценового индекса расходов на личное потребление, а также базового индекса потребительских цен. Евро остается под давлением от слабых показателей экономического роста в еврозоне и сохраняющейся неизвестности по предстоящим решениям по ставкам ЕЦБ.

