Рубль утром опускается в паре с юанем вопреки дорожающей нефти

Москва. 1 июня. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль опускается вопреки росту цен на нефть.

Участники рынка находятся в ожидании публикации отчета Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Документ будет опубликован в среду, 3 июня.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,512 руб. (+2,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,55 коп. выше уровня действующего официального курса.

Валютные пары юань/рубль и доллар/рубль, вероятно, будут торговаться в понедельник около 10,5 руб. за юань (10,3-10,8 руб. за юань) и в районе 70-71 руб./$1 соответственно, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Несмотря на завершение периода уплаты налогов, курс рубля в конце прошедшей недели сохранил позиции вблизи локальных максимумов: котировки закрепились в районе 10,5 руб. за юань и 71 руб./$1, констатирует аналитик.

Крепости рубля продолжает способствовать навес предложения иностранной валюты от экспортеров, денежные потоки которых по-прежнему растут на фоне благоприятных условий для сбыта продукции.

Статистика показывает расширение и импорта, но база и темпы его роста отстают от данных по экспорту.

Впрочем, несмотря на указанные факторы и рост объемов торгов, избыток предложения активно выкупался, в том числе за счет спекулятивного спроса, не допуская более заметного укрепления рубля, указывает Попов в материале банка.

"Сравнительный анализ индекса рубля и индекса валют сопоставимых стран ЕС показывает, что потенциал дальнейшего укрепления рубля исчерпан, или по крайней мере существенно ограничен, - отмечает аналитик. - Однако укрепление национальной валюты к доллару еще возможно, с учетом глобального ослабления последнего, усилившегося в конце минувшей недели".

В начале этой недели эксперт ожидает сохранения курсовых котировок вблизи текущих уровней.

Объявление о новых повышенных объемах покупки валюты, которое сделает ЦБ РФ в среду, может спровоцировать умеренное ослабление рубля, однако, учитывая значительный навес предложения валюты, оно, вероятно, пока не приведет к формированию выраженного тренда, указывает он.

"Среднесрочные перспективы курса будут зависеть от динамики внешней конъюнктуры, которая пока остается благоприятной, а также уровня покупок валюты в резервы (в июне ждем около 10-15% от биржевого оборота, что пока недостаточно для полного устранения навеса предложения), - пишет Попов в обзоре. - На торгах понедельника (1 июня) рассчитываем на сохранение стоимости юаня около 10,5 руб. за юань (торговый диапазон остается в 10,3-10,8 руб. за юань). По доллару ждем торги в районе 70-71 руб./$1".

Цены на нефть растут утром в понедельник на фоне неопределенности в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта.

Котировка августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $93,85 за баррель, что на 3,01% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3,3%, до $90,24 за баррель.

В минувшие выходные США и Иран обменялись предложениями поправок к проекту договора, который позволит продлить перемирие и открыть Ормузский пролив, но насколько стороны продвинулись в переговорах, неизвестно.

Американский президент Дональд Трамп также подтвердил требование к Тегерану об остановке ядерной программы и полном восстановлении статуса Ормузского пролива как открытой международной транспортной артерии, пишет Trading Economics.

По итогам мая цены на нефть снизились, однако остаются повышенными по сравнению с довоенным уровнем.