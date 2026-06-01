Вероятность продаж на рынке акций РФ в понедельник велика - "Алор Брокер"

Вероятность продолжения распродаж на российском рынке акций на торгах в понедельник велика, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

Фондовый рынок по итогам пятницы потерял 9,6% капитализации, обновив минимум года, а закрытие произошло недалеко от внутридневных минимумов, что намекает на возможность продолжения продаж и в понедельник, пишет эксперт в комментарии.

При этом за выходные рынок символически подрос, попытки отскока наблюдаются и утром понедельника. Во многом основываются они на небольшом росте котировок нефти на информации, что США и Иран все еще далеки от заключения мирного соглашения, отмечает Зацепин.

"По-прежнему не видим поводов для покупки акций "широким фронтом", а точечных идей в текущий момент у нас нет. Может быть, они появятся в ходе работы ПМЭФ, - указывает аналитик инвесткомпании в комментарии. - Из позитивных новостей стоит отметить окончание мая - традиционно худшего месяца в году для рынка акций. Это окажет ему поддержку, но лишь моральную и краткосрочную".

