Brent торгуется чуть выше $93/барр

Фондовые индексы США в пятницу достигли рекордов, выросли по итогам недели и месяца. Фондовые индексы Азии растут в понедельник, за исключением австралийского. Цены на нефть восстанавливаются утром понедельника, Brent торгуется чуть выше $93 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили сессию в пятницу на исторических максимумах.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,9%, S&P 500 - на 1,4%, Nasdaq Composite - на 2,4%. При этом S&P 500 закончил "в плюсе" девятую неделю подряд, чего не происходило с декабря 2023 года.

В целом за май Dow Jones прибавил 2,8%, S&P 500 - 5,2% и Nasdaq - 8,4%.

Цена акций Dell Technologies (SPB: DELL) в пятницу взлетела на 32,8%. Один из крупнейших в мире производителей компьютерной техники в первом финквартале (завершился 1 мая) зафиксировал рекордные выручку и чистую прибыль в расчете на акцию благодаря высокому спросу на ИИ-продукты, а также улучшил годовой прогноз.

Стоимость бумаг конкурирующих Hewlett Packard Enterprise и Super Micro Computer подскочила на 12,6% и 11,6% соответственно.

Котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Oracle Corp. (SPB: ORCL) повысились на 5,5% и 10,8% соответственно на новости о том, что ИИ-стартап Anthropic провел очередной успешный раунд финансирования.

"На рынке определенно царит эйфория по поводу ИИ. Ралли в значительной степени обусловлено корпоративными отчетностями", - заявил главный фондовый аналитик Wells Fargo Осунг Квон, посоветовав покупать акции ИИ-компаний.

Бумаги International Business Machines (SPB: IBM) подорожали на 12,7%. IBM и ее "дочка" Red Hat объявили о намерении инвестировать $5 млрд в проект Lightwell, который должен помочь бизнесу защищать программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) прибавили в цене 8,5%, Robinhood Markets (SPB: HOOD) - 11,2%, Honeywell International (SPB: HON) - 2,1%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - 1,7%, Boeing Co. (SPB: BA) - 1%.

Между тем котировки акций Gap рухнули на 15,4%. Владелец нескольких сетей магазинов одежды ухудшил прогноз роста выручки в текущем фингоду, который начался в марте, до 1-2% с ранее ожидавшихся 2-3%.

Цена бумаг еще одного ритейлера одежды American Eagle Outfitters упала на 11,8% после того, как он заявил об ожидаемом сокращении валовой рентабельности в текущем финквартале.

Стоимость Costco Wholesale (SPB: COST) снизилась на 3,9%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов в третьем финквартале (закончился 10 мая) увеличил чистую прибыль на 15,2%, что оказалось слабее ожиданий экспертов.

Кроме того, подешевели акции Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 2,7%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 2,5%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 5,1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,5%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,1%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,3%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 1,2%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 363,49 пункта (на 0,72%) и составил 51032,46 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 16,43 пункта (на 0,22%) - до 7580,06 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 55,15 пункта (на 0,20%) и завершил сессию на отметке 26972,62 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник растут, слабое снижение демонстрирует только австралийский рынок.

Японский Nikkei 225 к 8:31 МСК увеличился на 0,7% - до 66765 пунктов. Ранее в ходе торгов значение индекса впервые поднялось выше отметки в 67000 пунктов.

"Учитывая текущие ожидания роста спроса на ИИ-серверы, интерес к покупке вызывают акции связанных с ИИ компаний, которые ранее отставали" от остального рынка по темпам роста котировок, например, Murata Manufacturing, заявила аналитик Nomura Securities Маки Савада. При этом она подчеркнула, что на рынке "сильно укоренились опасения перекупленности", особенно с учетом сохраняющейся неопределенности на Ближнем Востоке. Это может стать причиной коррекции цен вниз.

Стоимость акций Softbank Group взлетела на 13,4%, Kioxia - на 9,3%, Sumco - на 7,9%, Socionext - на 7,7%, Murata Manufacturing - на 5,8%, Tokyo Electron - на 1,9%.

Между тем снизилась цена бумаг автопроизводителей: Honda - на 4,2%, Toyota - на 4,6%, Nissan - на 6,5%, Mitsubishi Motors - на 7,3%. Также подешевели акции ритейлеров Fast Retailing и Seven & I Holdings - на 1,9% и 2,1% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК поднялся менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Лидерами повышения среди компонентов Hang Seng выступают акции золотодобывающей Laopu Gold, подорожавшие на 8,1%, компьютерной Lenovo - на 6,8%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 6,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в мае уменьшился до 50 пунктов по сравнению с 50,3 пункта в предыдущий месяц, сообщило статуправление. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

В то же время PMI сферы услуг и строительства в мае вырос до 50,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали менее значительного повышения - до 49,5 пункта.

Сводный PMI поднялся до 50,5 пункта с 50,1 пункта в апреле.

Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в секторе, ниже - на ослабление.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:27 МСК увеличилось на 3,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 9,6%, чипмейкера SK Hynix - на 1,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 5,4%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 0,2%, KB Financial Group - на 1,5%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 2,1%.

При этом цена акций сталелитейной Posco уменьшилась на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%.

В том числе стоимость финкомпании Judo Capital снизилась на 4,8%, нефтегазовой Strike Energy - на 4%, авиакомпании Air New Zealand - на 2,7%.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,3% и 1,6% соответственно.

Цены на нефть растут утром в понедельник на фоне неопределенности в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта.

Котировка августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск составляет $93,01 за баррель, что на $1,89 (2,07%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу они подешевели на $1,58 (1,70%), до $91,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $2,21 (2,53%), до $89,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $1,54 (1,73%), до $87,36 за баррель.

В минувшие выходные США и Иран обменялись предложениями поправок к проекту договора, который позволит продлить перемирие и открыть Ормузский пролив, но насколько стороны продвинулись в переговорах, неизвестно.

Американский президент Дональд Трамп также подтвердил требование к Тегерану об остановке ядерной программы и полном восстановлении статуса Ормузского пролива как открытой международной транспортной артерии, пишет Trading Economics.

По итогам мая цены на нефть снизились, однако остаются повышенными по сравнению с довоенным уровнем.