Мнения аналитиков
Brent торгуется чуть выше $93/барр
01 июня 2026 года 09:10

Brent торгуется чуть выше $93/барр

Фондовые индексы США в пятницу достигли рекордов, выросли по итогам недели и месяца. Фондовые индексы Азии растут в понедельник, за исключением австралийского. Цены на нефть восстанавливаются утром понедельника, Brent торгуется чуть выше $93 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили сессию в пятницу на исторических максимумах.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,9%, S&P 500 - на 1,4%, Nasdaq Composite - на 2,4%. При этом S&P 500 закончил "в плюсе" девятую неделю подряд, чего не происходило с декабря 2023 года.

В целом за май Dow Jones прибавил 2,8%, S&P 500 - 5,2% и Nasdaq - 8,4%.

Цена акций Dell Technologies (SPB: DELL) в пятницу взлетела на 32,8%. Один из крупнейших в мире производителей компьютерной техники в первом финквартале (завершился 1 мая) зафиксировал рекордные выручку и чистую прибыль в расчете на акцию благодаря высокому спросу на ИИ-продукты, а также улучшил годовой прогноз.

Стоимость бумаг конкурирующих Hewlett Packard Enterprise и Super Micro Computer подскочила на 12,6% и 11,6% соответственно.

Котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Oracle Corp. (SPB: ORCL) повысились на 5,5% и 10,8% соответственно на новости о том, что ИИ-стартап Anthropic провел очередной успешный раунд финансирования.

"На рынке определенно царит эйфория по поводу ИИ. Ралли в значительной степени обусловлено корпоративными отчетностями", - заявил главный фондовый аналитик Wells Fargo Осунг Квон, посоветовав покупать акции ИИ-компаний.

Бумаги International Business Machines (SPB: IBM) подорожали на 12,7%. IBM и ее "дочка" Red Hat объявили о намерении инвестировать $5 млрд в проект Lightwell, который должен помочь бизнесу защищать программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) прибавили в цене 8,5%, Robinhood Markets (SPB: HOOD) - 11,2%, Honeywell International (SPB: HON) - 2,1%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - 1,7%, Boeing Co. (SPB: BA) - 1%.

Между тем котировки акций Gap рухнули на 15,4%. Владелец нескольких сетей магазинов одежды ухудшил прогноз роста выручки в текущем фингоду, который начался в марте, до 1-2% с ранее ожидавшихся 2-3%.

Цена бумаг еще одного ритейлера одежды American Eagle Outfitters упала на 11,8% после того, как он заявил об ожидаемом сокращении валовой рентабельности в текущем финквартале.

Стоимость Costco Wholesale (SPB: COST) снизилась на 3,9%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов в третьем финквартале (закончился 10 мая) увеличил чистую прибыль на 15,2%, что оказалось слабее ожиданий экспертов.

Кроме того, подешевели акции Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 2,7%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 2,5%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 5,1%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,5%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,1%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,3%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 1,2%.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 363,49 пункта (на 0,72%) и составил 51032,46 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 16,43 пункта (на 0,22%) - до 7580,06 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 55,15 пункта (на 0,20%) и завершил сессию на отметке 26972,62 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник растут, слабое снижение демонстрирует только австралийский рынок.

Японский Nikkei 225 к 8:31 МСК увеличился на 0,7% - до 66765 пунктов. Ранее в ходе торгов значение индекса впервые поднялось выше отметки в 67000 пунктов.

"Учитывая текущие ожидания роста спроса на ИИ-серверы, интерес к покупке вызывают акции связанных с ИИ компаний, которые ранее отставали" от остального рынка по темпам роста котировок, например, Murata Manufacturing, заявила аналитик Nomura Securities Маки Савада. При этом она подчеркнула, что на рынке "сильно укоренились опасения перекупленности", особенно с учетом сохраняющейся неопределенности на Ближнем Востоке. Это может стать причиной коррекции цен вниз.

Стоимость акций Softbank Group взлетела на 13,4%, Kioxia - на 9,3%, Sumco - на 7,9%, Socionext - на 7,7%, Murata Manufacturing - на 5,8%, Tokyo Electron - на 1,9%.

Между тем снизилась цена бумаг автопроизводителей: Honda - на 4,2%, Toyota - на 4,6%, Nissan - на 6,5%, Mitsubishi Motors - на 7,3%. Также подешевели акции ритейлеров Fast Retailing и Seven & I Holdings - на 1,9% и 2,1% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК поднялся менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Лидерами повышения среди компонентов Hang Seng выступают акции золотодобывающей Laopu Gold, подорожавшие на 8,1%, компьютерной Lenovo - на 6,8%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 6,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в мае уменьшился до 50 пунктов по сравнению с 50,3 пункта в предыдущий месяц, сообщило статуправление. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

В то же время PMI сферы услуг и строительства в мае вырос до 50,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Эксперты ожидали менее значительного повышения - до 49,5 пункта.

Сводный PMI поднялся до 50,5 пункта с 50,1 пункта в апреле.

Значение индикаторов выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в секторе, ниже - на ослабление.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:27 МСК увеличилось на 3,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics выросли на 9,6%, чипмейкера SK Hynix - на 1,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 5,4%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 0,2%, KB Financial Group - на 1,5%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 2,1%.

При этом цена акций сталелитейной Posco уменьшилась на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%.

В том числе стоимость финкомпании Judo Capital снизилась на 4,8%, нефтегазовой Strike Energy - на 4%, авиакомпании Air New Zealand - на 2,7%.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,3% и 1,6% соответственно.

Цены на нефть растут утром в понедельник на фоне неопределенности в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта.

Котировка августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск составляет $93,01 за баррель, что на $1,89 (2,07%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу они подешевели на $1,58 (1,70%), до $91,12 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $2,21 (2,53%), до $89,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $1,54 (1,73%), до $87,36 за баррель.

В минувшие выходные США и Иран обменялись предложениями поправок к проекту договора, который позволит продлить перемирие и открыть Ормузский пролив, но насколько стороны продвинулись в переговорах, неизвестно.

Американский президент Дональд Трамп также подтвердил требование к Тегерану об остановке ядерной программы и полном восстановлении статуса Ормузского пролива как открытой международной транспортной артерии, пишет Trading Economics.

По итогам мая цены на нефть снизились, однако остаются повышенными по сравнению с довоенным уровнем.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


01 июня 2026 года 16:28
Инвестбанк "Синара" сохраняет нейтральную оценку акций Аэрофлота
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций ПАО "Аэрофлот", сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова. Результаты эмитента за 1К26 оказались ожидаемо слабыми и местами хуже прогнозов, констатирует эксперт. Несмотря на устойчивую динамику...    читать дальше
01 июня 2026 года 15:59
Средний курс рубля за 2026г составит 82,6 руб./$1 и 12 руб./юань - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка ожидают ослабление рубля к доллару США и юаню во втором полугодии текущего года, средний курс национальной валюты по итогам 2026 года составит 82,6 руб./$1 и 12 руб./юань, а в 2027 году - 89 руб./$1 и 12,7 руб./юань, говорится в их инвестиционной стратегии. Значительная...    читать дальше
01 июня 2026 года 15:30
Рубль днем дешевеет в паре с юанем в ожидании данных Минфина РФ по июньскому объему покупок валюты в рамках бюджетного правила
Москва. 1 июня. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии в понедельник. Рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. Участники рынка находятся в ожидании публикации отчета Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Документ будет опубликован в среду, 3 июня.    читать дальше
01 июня 2026 года 15:00
Акции Газпрома, АФК Система и Роснефти будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Газпрома", АФК "Система" и "Роснефти" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции Газпрома" "находятся в нисходящем тренде от мартовских максимумов и сейчас уперлись в сильную поддержку в районе 114 руб., - отмечает аналитик в комментарии. -...    читать дальше
01 июня 2026 года 14:30
Средне- и долгосрочные ОФЗ остаются привлекательными для покупок - "БКС МИ"
Средне- и долгосрочные ОФЗ остаются привлекательными для покупок, считают аналитики "БКС Мир инвестиций". "Считаем и средне- и долгосрочные ОФЗ (от 5 лет со средней YTM 14,69%) недооцененными и привлекательными, - пишут они в обзоре. - Есть навес предложения от Минфина и нет ликвидности от...    читать дальше
01 июня 2026 года 14:02
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Газпрома на уровне 160 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Газпрома" на уровне 160 руб. за штуку и рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. Госкорпорация представила результаты по МСФО за первый квартал 2026 года. Ее EBITDA и чистая прибыль...    читать дальше
01 июня 2026 года 13:35
Вероятно ослабление рубля до 76-78 руб./$1 в конце текущей недели - "БКС МИ"
Вероятно ослабление рубля до 76-78 руб./$1 в конце текущей недели, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций". В среду Минфин объявит, сколько валюты планирует покупать в июне. В этот же день выйдут свежие данные по экономике России - о зарплатах, потребительской активности, занятости и...    читать дальше
01 июня 2026 года 13:13
Ключевые финпоказатели Газпром нефти должны улучшиться во 2К26 - ПСБ
Ключевые финансовые показатели "Газпром нефти" должны улучшиться во 2 квартале 2026 года, говорится в комментарии аналитика ПСБ Екатерины Крыловой. Выручка "Газпром нефти" в первом квартале составила 857,97 млрд рублей, что на 3,7% ниже, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде...    читать дальше
01 июня 2026 года 12:44
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Газпрома
"БКС Мир инвестиций "("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ПАО "Газпром" с прогнозной стоимостью на уровне 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина. Результаты эмитента за 1К26 по МСФО приятно удивили, особенно в части EBITDA и свободного денежного потока,...    читать дальше
01 июня 2026 года 12:23
"Эйлер" рекомендует "покупать" акции РусГидро с прогнозной ценой 1,5 руб
Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует "покупать" акции ПАО "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 1,5 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре экспертов. "Представленные результаты эмитента за 1К26 по МСФО демонстрируют существенный рост финансовых показателей,...    читать дальше
01 июня 2026 года 12:00
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций РусГидро
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "РусГидро" с прогнозной ценой 0,43 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 10% с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков. "РусГидро" опубликовала результаты за I квартал 2026 года. Эксперты отмечают рост выручки на 19% г/г,...    читать дальше
01 июня 2026 года 11:41
Цена акций Астры может сохранять повышенную волатильность - "Газпромбанк Инвестиции"
тировки акций ПАО "Группа Астра" могут сохранять повышенную волатильность и зависимость от спекуляций в отсутствие значимых фундаментальных драйверов, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент раскрыл финансовые результаты за первый квартал 2026 года. Бизнес компании традиционно...    читать дальше
01 июня 2026 года 11:19
Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется в диапазон 2600-2700п в июне - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется в диапазон 2600-2700п в июне, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций". "В мае индекс Мосбиржи продолжил нисходящую динамику и подтвердил звание самого слабого месяца в году - в 65% случаев индекс в мае падает, - отмечает эксперт Юлия Голдина. - В...    читать дальше
01 июня 2026 года 11:01
Цена нефти может вернуться к уровням выше $95/барр. в начале недели - банк "Санкт-Петербург"
Цена нефти может вернуться к уровням выше $95/барр. в начале недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "За прошлую неделю цены на нефть существенно упали - рынок активно закладывал в цены перспективы скорого подписания соглашения между США и Ираном, - пишут они в обзоре. - Сегодня...    читать дальше
01 июня 2026 года 10:43
Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 71-73 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 71-73 руб./$1, по паре рубль/евро - 82-84 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Российский рубль получает традиционную поддержку от пика...    читать дальше
