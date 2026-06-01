Риски снижения индекса Мосбиржи к 2500п остаются высокими - ПСБ

Оценка ближайших перспектив российского рынка акций крайне осторожная, риски отката в район 2500 пунктов по индексу Мосбиржи остаются высокими, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Индекс Мосбиржи в последний рабочий день мая оставался под давлением продавцов, констатирует эксперт.

Торговая активность оставалась низкой, отражая острый дефицит идей в условиях повышенной неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в экономике и геополитике, отмечает он.

"Перепроданность в ряде "фишек" и утренний отскок нефтяных котировок формируют основания и для попыток отскока индекса Мосбиржи в понедельник, в рамках нашего текущего целевого диапазона 2540-2610 пунктов в начале недели, - пишет Локтюхов. - Однако их устойчивость ввиду значимых новых поддерживающих вводных находится под вопросом. Мы продолжаем крайне осторожно оценивать ближайшие перспективы рынка акций - риск отката в район "круглой" отметки 2500 пунктов остается высоким".

