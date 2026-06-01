Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Цены рублевых корпбондов в понедельник не покажут яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в апреле оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
С начала лета стартует прием заявок на новую семейную выплату, которая полагается семьям с небольшим доходом. а. А тем, кто часто летает, станет удобнее проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной Единой...
 
Импортеры просят заменить обеспечительный платеж в рамках СПОТ на банковские гарантии
Бизнес предложил правительству альтернативу обеспечительному платежу в рамках новой системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) - механизма борьбы с серым импортом, который запускается с 1 июня. Импортеры просят заменить его на банковские...
 
Банки начали урезать запрашиваемые суммы по ипотеке
Покупателям жилья становится всё сложнее закрывать сделки за счет ипотеки. К концу 2025 г. -го заметно увеличилась разница между суммой, которую россияне запрашивали у банков, и той, что им в итоге одобряли, следует из данных ЦБ. В 4-м квартале 2026...
 
01 июня 2026 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в понедельник не покажут яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 1 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов. Участники рынка продолжают анализировать новости относительно конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Вашингтон в ходе выполнения достигнутых с Москвой в Анкоридже договоренностей по украинскому урегулированию столкнулся со сложностями со стороны Киева, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Были достигнуты действительно понимания о том, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись, как я понимаю, на ряд сложностей, которые, прежде всего, относятся к поведению Киева", - сказал Ушаков журналисту информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что постепенно приближается к заключению соглашения с Ираном на устраивающих Вашингтон условиях. "Я считаю, что медленно, но верно мы приближаемся к варианту, при котором мы получим то, что хотим", - сказал он в интервью Fox News. При этом президент вновь предупредил, что будет готов возобновить боевые действия, если Иран не пойдет на сделку.

По словам Трампа, соглашение с Ираном по большей части касается ядерной тематики. Он заверил, что ситуация вокруг ядерной программы Тегерана обсуждается подробно и обстоятельно. "В фейковых новостях на CNN сегодня (в воскресенье - ИФ) как всегда сказали, что моя ядерная сделка с Ираном вообще не ядерная, хотя в ней совершенно четко заявлено, что у Ирана не будет ядерного оружия. Далее в рамках сделки очень подробно и обстоятельно разобраны и другие аспекты ядерной тематики. Фактически большая часть соглашения и посвящена этому", - написал Трамп в Truth Social.

Американские фондовые индексы завершили сессию в пятницу на исторических максимумах благодаря подъему акций ИИ-компаний и хорошим корпоративным отчетностям. Индекс Dow Jones увеличился на 0,72% и составил 51032,46 пункта, значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,22% - до 7580,06 пункта. Индекс Nasdaq поднялся на 0,2% и завершил сессию на отметке 26972,62 пункта.

За неделю Dow Jones укрепился на 0,9%, за месяц - на 2,8%, S&P 500 - на 1,4% и на 5,2% за месяц. При этом S&P 500 закончил "в плюсе" девятую неделю подряд, чего не происходило с декабря 2023 года. Недельный рост индекса Nasdaq составил 2,4%, в целом за май он увеличился на 8,4%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник растут, слабое снижение демонстрирует только австралийский рынок. Японский Nikkei 225 к 8:31 мск увеличился на 0,7% - до 66765 пунктов. Ранее в ходе торгов значение индекса впервые поднялось выше отметки в 67000 пунктов. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 мск поднялся менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:27 МСК увеличилось на 3,7%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%.

Цены на нефть растут утром в понедельник на фоне неопределенности в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта. Котировка августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:40 мск составляет $93,32 за баррель, что на 2,45% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,87%, до $89,86 за баррель. По итогам мая цены на нефть снизились, однако остаются повышенными по сравнению с довоенным уровнем.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня, однако осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 38,845 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,34 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 мая увеличился на 0,08% относительно предыдущего торгового дня, повысившись до отметки 121,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос на 0,11%, поднявшись до 1294,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-002P-06R" (+0,73%), "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,37%) и "Почта России-БО-002P-03" (+0,29%), а в лидерах падения - "СТМ-001Р-02" (-0,37%), "РЖД-30" (-0,25%), "СистемаАФК-001Р-07" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АК "АЛРОСА" зафиксировала объем размещения 3-летнего флоатера на уровне 30 млрд рублей. Сбор заявок на облигации планируемым объемом не менее 20 млрд рублей прошел 29 мая. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составил 135 б.п. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Техразмещение пройдет 3 июня.

АФК "Система" увеличила объем размещения 5-летних облигаций серии 002Р-14 с офертой через два года с 5 млрд до 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 29 мая. Ориентир ставки купона установлен на уровне 17,5% годовых, ему соответствует доходность к оферте в размере 18,97% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 2 июня. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АФК "Система" выкупила в рамках оферты 18 тыс. 988 облигаций серии 001Р-18 и 343 тыс. 537 бондов серии 001Р-19 по цене 100% от номинала. Компания разместила 10-летний выпуск серии 001Р-18 объемом 5 млрд рублей в марте 2021 года по ставке квартального купона 6,9% годовых. Десятилетний выпуск серии 001Р-19 объемом 12,5 млрд рублей был размещен в марте 2021 года по ставке квартального купона 7,35% годовых.

ООО "Инновационные системы пожаробезопасности" ("ИСП", Тольятти) снизило ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 300 млн рублей до не выше 22% годовых с не выше 23% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 29 мая. Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 24,36% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 3 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 37-47-го купонов облигаций серии БО-П08 на уровне 18% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в июне 2023 года. Ставка текущего ежемесячного купона - 21,85% годовых. По займу 10 июня предстоит исполнение оферты. Сбор заявок на приобретение пройдет с 1 по 5 июня.

АО "ГТЛК" выкупило по оферте 7 млн 301 тыс. 227 облигаций серии 001Р-17 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 73,0123% выпуска. Пятнадцатилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в июне 2020 года по ставке квартального купона 7,44% годовых до исполненной оферты. Ставку последующих 25-33-го купонов компания установила на уровне 16% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 июня 2026 года 16:28
Инвестбанк "Синара" сохраняет нейтральную оценку акций Аэрофлота
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций ПАО "Аэрофлот", сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова. Результаты эмитента за 1К26 оказались ожидаемо слабыми и местами хуже прогнозов, констатирует эксперт. Несмотря на устойчивую динамику...    читать дальше
01 июня 2026 года 15:59
Средний курс рубля за 2026г составит 82,6 руб./$1 и 12 руб./юань - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка ожидают ослабление рубля к доллару США и юаню во втором полугодии текущего года, средний курс национальной валюты по итогам 2026 года составит 82,6 руб./$1 и 12 руб./юань, а в 2027 году - 89 руб./$1 и 12,7 руб./юань, говорится в их инвестиционной стратегии. Значительная...    читать дальше
01 июня 2026 года 15:30
Рубль днем дешевеет в паре с юанем в ожидании данных Минфина РФ по июньскому объему покупок валюты в рамках бюджетного правила
Москва. 1 июня. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии в понедельник. Рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. Участники рынка находятся в ожидании публикации отчета Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Документ будет опубликован в среду, 3 июня.    читать дальше
01 июня 2026 года 15:00
Акции Газпрома, АФК Система и Роснефти будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "Газпрома", АФК "Система" и "Роснефти" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции Газпрома" "находятся в нисходящем тренде от мартовских максимумов и сейчас уперлись в сильную поддержку в районе 114 руб., - отмечает аналитик в комментарии. -...    читать дальше
01 июня 2026 года 14:30
Средне- и долгосрочные ОФЗ остаются привлекательными для покупок - "БКС МИ"
Средне- и долгосрочные ОФЗ остаются привлекательными для покупок, считают аналитики "БКС Мир инвестиций". "Считаем и средне- и долгосрочные ОФЗ (от 5 лет со средней YTM 14,69%) недооцененными и привлекательными, - пишут они в обзоре. - Есть навес предложения от Минфина и нет ликвидности от...    читать дальше
01 июня 2026 года 14:02
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Газпрома на уровне 160 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Газпрома" на уровне 160 руб. за штуку и рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. Госкорпорация представила результаты по МСФО за первый квартал 2026 года. Ее EBITDA и чистая прибыль...    читать дальше
01 июня 2026 года 13:35
Вероятно ослабление рубля до 76-78 руб./$1 в конце текущей недели - "БКС МИ"
Вероятно ослабление рубля до 76-78 руб./$1 в конце текущей недели, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций". В среду Минфин объявит, сколько валюты планирует покупать в июне. В этот же день выйдут свежие данные по экономике России - о зарплатах, потребительской активности, занятости и...    читать дальше
01 июня 2026 года 13:13
Ключевые финпоказатели Газпром нефти должны улучшиться во 2К26 - ПСБ
Ключевые финансовые показатели "Газпром нефти" должны улучшиться во 2 квартале 2026 года, говорится в комментарии аналитика ПСБ Екатерины Крыловой. Выручка "Газпром нефти" в первом квартале составила 857,97 млрд рублей, что на 3,7% ниже, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде...    читать дальше
01 июня 2026 года 12:44
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Газпрома
"БКС Мир инвестиций "("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ПАО "Газпром" с прогнозной стоимостью на уровне 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина. Результаты эмитента за 1К26 по МСФО приятно удивили, особенно в части EBITDA и свободного денежного потока,...    читать дальше
01 июня 2026 года 12:23
"Эйлер" рекомендует "покупать" акции РусГидро с прогнозной ценой 1,5 руб
Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует "покупать" акции ПАО "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 1,5 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре экспертов. "Представленные результаты эмитента за 1К26 по МСФО демонстрируют существенный рост финансовых показателей,...    читать дальше
01 июня 2026 года 12:00
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций РусГидро
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "РусГидро" с прогнозной ценой 0,43 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 10% с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков. "РусГидро" опубликовала результаты за I квартал 2026 года. Эксперты отмечают рост выручки на 19% г/г,...    читать дальше
01 июня 2026 года 11:41
Цена акций Астры может сохранять повышенную волатильность - "Газпромбанк Инвестиции"
тировки акций ПАО "Группа Астра" могут сохранять повышенную волатильность и зависимость от спекуляций в отсутствие значимых фундаментальных драйверов, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент раскрыл финансовые результаты за первый квартал 2026 года. Бизнес компании традиционно...    читать дальше
01 июня 2026 года 11:19
Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется в диапазон 2600-2700п в июне - "БКС МИ"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется в диапазон 2600-2700п в июне, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций". "В мае индекс Мосбиржи продолжил нисходящую динамику и подтвердил звание самого слабого месяца в году - в 65% случаев индекс в мае падает, - отмечает эксперт Юлия Голдина. - В...    читать дальше
01 июня 2026 года 11:01
Цена нефти может вернуться к уровням выше $95/барр. в начале недели - банк "Санкт-Петербург"
Цена нефти может вернуться к уровням выше $95/барр. в начале недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "За прошлую неделю цены на нефть существенно упали - рынок активно закладывал в цены перспективы скорого подписания соглашения между США и Ираном, - пишут они в обзоре. - Сегодня...    читать дальше
01 июня 2026 года 10:43
Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 71-73 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 71-73 руб./$1, по паре рубль/евро - 82-84 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Российский рубль получает традиционную поддержку от пика...    читать дальше
Страница 1 из 4
1
