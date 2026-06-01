Цены рублевых корпбондов в понедельник не покажут яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 1 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов. Участники рынка продолжают анализировать новости относительно конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Вашингтон в ходе выполнения достигнутых с Москвой в Анкоридже договоренностей по украинскому урегулированию столкнулся со сложностями со стороны Киева, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Были достигнуты действительно понимания о том, что та или иная сторона будет делать в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть этих пониманий, но натолкнулись, как я понимаю, на ряд сложностей, которые, прежде всего, относятся к поведению Киева", - сказал Ушаков журналисту информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что постепенно приближается к заключению соглашения с Ираном на устраивающих Вашингтон условиях. "Я считаю, что медленно, но верно мы приближаемся к варианту, при котором мы получим то, что хотим", - сказал он в интервью Fox News. При этом президент вновь предупредил, что будет готов возобновить боевые действия, если Иран не пойдет на сделку.

По словам Трампа, соглашение с Ираном по большей части касается ядерной тематики. Он заверил, что ситуация вокруг ядерной программы Тегерана обсуждается подробно и обстоятельно. "В фейковых новостях на CNN сегодня (в воскресенье - ИФ) как всегда сказали, что моя ядерная сделка с Ираном вообще не ядерная, хотя в ней совершенно четко заявлено, что у Ирана не будет ядерного оружия. Далее в рамках сделки очень подробно и обстоятельно разобраны и другие аспекты ядерной тематики. Фактически большая часть соглашения и посвящена этому", - написал Трамп в Truth Social.

Американские фондовые индексы завершили сессию в пятницу на исторических максимумах благодаря подъему акций ИИ-компаний и хорошим корпоративным отчетностям. Индекс Dow Jones увеличился на 0,72% и составил 51032,46 пункта, значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,22% - до 7580,06 пункта. Индекс Nasdaq поднялся на 0,2% и завершил сессию на отметке 26972,62 пункта.

За неделю Dow Jones укрепился на 0,9%, за месяц - на 2,8%, S&P 500 - на 1,4% и на 5,2% за месяц. При этом S&P 500 закончил "в плюсе" девятую неделю подряд, чего не происходило с декабря 2023 года. Недельный рост индекса Nasdaq составил 2,4%, в целом за май он увеличился на 8,4%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник растут, слабое снижение демонстрирует только австралийский рынок. Японский Nikkei 225 к 8:31 мск увеличился на 0,7% - до 66765 пунктов. Ранее в ходе торгов значение индекса впервые поднялось выше отметки в 67000 пунктов. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 мск поднялся менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:27 МСК увеличилось на 3,7%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%.

Цены на нефть растут утром в понедельник на фоне неопределенности в отношении перспектив урегулирования ближневосточного конфликта. Котировка августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:40 мск составляет $93,32 за баррель, что на 2,45% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,87%, до $89,86 за баррель. По итогам мая цены на нефть снизились, однако остаются повышенными по сравнению с довоенным уровнем.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня, однако осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 38,845 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,34 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 мая увеличился на 0,08% относительно предыдущего торгового дня, повысившись до отметки 121,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос на 0,11%, поднявшись до 1294,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-002P-06R" (+0,73%), "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,37%) и "Почта России-БО-002P-03" (+0,29%), а в лидерах падения - "СТМ-001Р-02" (-0,37%), "РЖД-30" (-0,25%), "СистемаАФК-001Р-07" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АК "АЛРОСА" зафиксировала объем размещения 3-летнего флоатера на уровне 30 млрд рублей. Сбор заявок на облигации планируемым объемом не менее 20 млрд рублей прошел 29 мая. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составил 135 б.п. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Техразмещение пройдет 3 июня.

АФК "Система" увеличила объем размещения 5-летних облигаций серии 002Р-14 с офертой через два года с 5 млрд до 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 29 мая. Ориентир ставки купона установлен на уровне 17,5% годовых, ему соответствует доходность к оферте в размере 18,97% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 2 июня. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АФК "Система" выкупила в рамках оферты 18 тыс. 988 облигаций серии 001Р-18 и 343 тыс. 537 бондов серии 001Р-19 по цене 100% от номинала. Компания разместила 10-летний выпуск серии 001Р-18 объемом 5 млрд рублей в марте 2021 года по ставке квартального купона 6,9% годовых. Десятилетний выпуск серии 001Р-19 объемом 12,5 млрд рублей был размещен в марте 2021 года по ставке квартального купона 7,35% годовых.

ООО "Инновационные системы пожаробезопасности" ("ИСП", Тольятти) снизило ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 300 млн рублей до не выше 22% годовых с не выше 23% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 29 мая. Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 24,36% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Техразмещение запланировано на 3 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6.

ООО "Балтийский лизинг" установило ставку 37-47-го купонов облигаций серии БО-П08 на уровне 18% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в июне 2023 года. Ставка текущего ежемесячного купона - 21,85% годовых. По займу 10 июня предстоит исполнение оферты. Сбор заявок на приобретение пройдет с 1 по 5 июня.

АО "ГТЛК" выкупило по оферте 7 млн 301 тыс. 227 облигаций серии 001Р-17 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 73,0123% выпуска. Пятнадцатилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в июне 2020 года по ставке квартального купона 7,44% годовых до исполненной оферты. Ставку последующих 25-33-го купонов компания установила на уровне 16% годовых.