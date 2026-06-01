Диапазоны торгов на понедельник - 10,3-10,8 руб./юань и 70-71 руб./$1 - ПСБ

Валютные пары юань/рубль и доллар/рубль, вероятно, будут торговаться в понедельник около 10,5 руб. за юань (10,3-10,8 руб. за юань) и в районе 70-71 руб./$1 соответственно, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Несмотря на завершение периода уплаты налогов, курс рубля в конце прошедшей недели сохранил позиции вблизи локальных максимумов: котировки закрепились в районе 10,5 руб. за юань и 71 руб./$1, констатирует аналитик.

Крепости рубля продолжает способствовать навес предложения иностранной валюты от экспортеров, денежные потоки которых по-прежнему растут на фоне благоприятных условий для сбыта продукции.

Статистика показывает расширение и импорта, но база и темпы его роста отстают от данных по экспорту.

Впрочем, несмотря на указанные факторы и рост объемов торгов, избыток предложения активно выкупался, в том числе за счет спекулятивного спроса, не допуская более заметного укрепления рубля, указывает Попов в материале банка.

"Сравнительный анализ индекса рубля и индекса валют сопоставимых стран ЕС показывает, что потенциал дальнейшего укрепления рубля исчерпан или, по крайней мере, существенно ограничен, - отмечает аналитик. - Однако, укрепление национальной валюты к доллару еще возможно, с учетом глобального ослабления последнего, усилившегося в конце минувшей недели".

В начале текущей недели эксперт ожидает сохранения курсовых котировок вблизи текущих уровней.

Объявление о новых повышенных объемах покупки валюты, которое сделает ЦБ РФ в среду, может спровоцировать умеренное ослабление рубля, однако, учитывая значительный навес предложения валюты оно, вероятно, пока не приведет к формированию выраженного тренда, указывает он.

"Среднесрочные перспективы курса будут зависеть от динамики внешней конъюнктуры, которая пока остается благоприятной, а также уровня покупок валюты в резервы (в июне ждем около 10-15% от биржевого оборота, что пока недостаточно для полного устранения навеса предложения), - пишет Попов в обзоре. - На торгах понедельника (1 июня) рассчитываем на сохранение стоимости юаня около 10,5 руб. за юань (торговый диапазон остается в 10,3-10,8 руб. за юань). По доллару ждем торги в районе 70-71 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.