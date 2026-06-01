Рынку акций РФ нужны новые драйверы для полноценного движения вверх - "Цифра брокер"

Российскому рынку акций нужны новые драйверы для полноценного движения вверх, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Мы ожидаем сохранения волатильности на российском рынке и на текущей неделе. Индекс Мосбиржи нащупал поддержку в районе 2550 пунктов, однако для полноценного разворота рынку нужны новые драйверы, - пишут эксперты в комментарии. - В понедельник инвесторам стоит обратить внимание на отчетность "Аэрофлота" за I квартал 2026 года. Сильные результаты авиаперевозчика на фоне рекомендаций по дивидендам могут вызвать локальное ралли в транспортном секторе".

