Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Рынку акций РФ нужны новые драйверы для полноценного движения вверх - "Цифра брокер"
01 июня 2026 года 09:16
Рынку акций РФ нужны новые драйверы для полноценного движения вверх - "Цифра брокер"
Российскому рынку акций нужны новые драйверы для полноценного движения вверх, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы ожидаем сохранения волатильности на российском рынке и на текущей неделе. Индекс Мосбиржи нащупал поддержку в районе 2550 пунктов, однако для полноценного разворота рынку нужны новые драйверы, - пишут эксперты в комментарии. - В понедельник инвесторам стоит обратить внимание на отчетность "Аэрофлота" за I квартал 2026 года. Сильные результаты авиаперевозчика на фоне рекомендаций по дивидендам могут вызвать локальное ралли в транспортном секторе". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
01 июня 2026 года 16:28
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет нейтральную оценку перспектив котировок акций ПАО "Аэрофлот", сообщается в комментарии аналитика Георгия Горбунова. Результаты эмитента за 1К26 оказались ожидаемо слабыми и местами хуже прогнозов, констатирует эксперт. Несмотря на устойчивую динамику... читать дальше
.01 июня 2026 года 15:59
Аналитики Альфа-банка ожидают ослабление рубля к доллару США и юаню во втором полугодии текущего года, средний курс национальной валюты по итогам 2026 года составит 82,6 руб./$1 и 12 руб./юань, а в 2027 году - 89 руб./$1 и 12,7 руб./юань, говорится в их инвестиционной стратегии. Значительная... читать дальше
.01 июня 2026 года 15:30
Рубль днем дешевеет в паре с юанем в ожидании данных Минфина РФ по июньскому объему покупок валюты в рамках бюджетного правила
Москва. 1 июня. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии в понедельник. Рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. Участники рынка находятся в ожидании публикации отчета Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Документ будет опубликован в среду, 3 июня. читать дальше
.01 июня 2026 года 15:00
Акции "Газпрома", АФК "Система" и "Роснефти" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции Газпрома" "находятся в нисходящем тренде от мартовских максимумов и сейчас уперлись в сильную поддержку в районе 114 руб., - отмечает аналитик в комментарии. -... читать дальше
.01 июня 2026 года 14:30
Средне- и долгосрочные ОФЗ остаются привлекательными для покупок, считают аналитики "БКС Мир инвестиций". "Считаем и средне- и долгосрочные ОФЗ (от 5 лет со средней YTM 14,69%) недооцененными и привлекательными, - пишут они в обзоре. - Есть навес предложения от Минфина и нет ликвидности от... читать дальше
.01 июня 2026 года 14:02
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Газпрома" на уровне 160 руб. за штуку и рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. Госкорпорация представила результаты по МСФО за первый квартал 2026 года. Ее EBITDA и чистая прибыль... читать дальше
.01 июня 2026 года 13:35
Вероятно ослабление рубля до 76-78 руб./$1 в конце текущей недели, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций". В среду Минфин объявит, сколько валюты планирует покупать в июне. В этот же день выйдут свежие данные по экономике России - о зарплатах, потребительской активности, занятости и... читать дальше
.01 июня 2026 года 13:13
Ключевые финансовые показатели "Газпром нефти" должны улучшиться во 2 квартале 2026 года, говорится в комментарии аналитика ПСБ Екатерины Крыловой. Выручка "Газпром нефти" в первом квартале составила 857,97 млрд рублей, что на 3,7% ниже, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде... читать дальше
.01 июня 2026 года 12:44
"БКС Мир инвестиций "("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ПАО "Газпром" с прогнозной стоимостью на уровне 160 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина. Результаты эмитента за 1К26 по МСФО приятно удивили, особенно в части EBITDA и свободного денежного потока,... читать дальше
.01 июня 2026 года 12:23
Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует "покупать" акции ПАО "РусГидро" с прогнозной стоимостью на уровне 1,5 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре экспертов. "Представленные результаты эмитента за 1К26 по МСФО демонстрируют существенный рост финансовых показателей,... читать дальше
.01 июня 2026 года 12:00
"БКС Мир инвестиций" сохраняет негативную оценку акций "РусГидро" с прогнозной ценой 0,43 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 10% с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков. "РусГидро" опубликовала результаты за I квартал 2026 года. Эксперты отмечают рост выручки на 19% г/г,... читать дальше
.01 июня 2026 года 11:41
тировки акций ПАО "Группа Астра" могут сохранять повышенную волатильность и зависимость от спекуляций в отсутствие значимых фундаментальных драйверов, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент раскрыл финансовые результаты за первый квартал 2026 года. Бизнес компании традиционно... читать дальше
.01 июня 2026 года 11:19
Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется в диапазон 2600-2700п в июне, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций". "В мае индекс Мосбиржи продолжил нисходящую динамику и подтвердил звание самого слабого месяца в году - в 65% случаев индекс в мае падает, - отмечает эксперт Юлия Голдина. - В... читать дальше
.01 июня 2026 года 11:01
Цена нефти может вернуться к уровням выше $95/барр. в начале недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "За прошлую неделю цены на нефть существенно упали - рынок активно закладывал в цены перспективы скорого подписания соглашения между США и Ираном, - пишут они в обзоре. - Сегодня... читать дальше
.01 июня 2026 года 10:43
Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 71-73 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 71-73 руб./$1, по паре рубль/евро - 82-84 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Российский рубль получает традиционную поддержку от пика... читать дальше
