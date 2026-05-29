Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение, индекс МосБиржи обновил минимум с ноября

Рынок акций РФ в последнюю неделю мая продолжил снижение на фоне подешевевшей нефти на надеждах на заключение мирного соглашения между США и Ираном, а также на фоне сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины и паузы в переговорах по урегулированию конфликта. Фактором поддержки рынка выступили свежие недельные данные Росстата о замедлении инфляции, а отдельные бумаги реагировали на финочеты и дивидендные новости. Индекс МосБиржи пробил поддержку 2600 пунктов и обновил минимум с середины ноября 2025 года.

В период с 25 по 29 мая индекс МосБиржи снизился на 2,3% и составил 2565,61 пункта, индекс РТС потерял 2% и достиг 1137,98 пункта. Июльский фьючерс на нефть Brent в этот период подешевел на 11,7%, до $92,0 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,19 рубля, до 71,0224 руб./$1.

Рынок акций начал неделю со снижения в отсутствие "бычьих" драйверов и на фоне дешевеющей нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $98 за баррель) после заявлений президента США Дональда Трампа о скором заключении соглашения с Ираном, в то время как выросли внешние фондовые площадки и металлы. Индекс МосБиржи к закрытию оказался ниже 2600 пунктов (уровня 8 мая), в лидерах снижения среди индексных бумаг выступили акции "НОВАТЭКа" (-3,7%), ВТБ (-3,2%), "Северстали" (-2,8%), "Русала" (-2,8%), "Татнефти" (-2,6%). Просели после отсечки дивидендов за IV квартал акции "Т-Технологии" (-1,9%, до 304,12 рубля; выплаты - 4,5 рубля на акцию).

Рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2025 год советы директоров "Норникеля" (-0,4%), "ТГК-1" (-2,2%), ПАО "ИВА" (IVA Technologies) (-1%).

Совет директоров ПАО "Совкомфлот" (-0,2%, до 83,01 рубля) рекомендовал направить на дивиденды по итогам 2025 года 4,87 руб. на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет (дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 20-й день с даты принятия решения по выплатам собранием акционеров 26 июня).

Совет директоров ПАО "Софтлайн" (-7,4%, до 55,48 рубля) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов за 2025 год в размере 0,18 рубля на обыкновенную акцию (закрытие реестра 9 июля).

Совет директоров ПАО "МГКЛ" (-0,7%, до 2,5395 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2025 год в размере 0,28 рубля на акцию, (закрытие реестра 17 июля).

Набсовет банка "Уралсиб" (+17,4%, до 0,154 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере почти 0,02 рубля на одну акцию (всего будет выплачено 7,2 млрд рублей, из которых 5,463 млрд рублей - 50% из чистой прибыли за 2025 год, и 1,737 млрд рублей - из нераспределенной прибыли прошлых лет), с закрытием реестра 6 июля. Дивиденды за 2024 год банк не выплачивал (11,7 млрд рублей чистой прибыли остались в его в распоряжении).

РФ выставит на продажу 23,76% акций ПАО "Аэрофлот" (+2%) по поручению правительства, сообщило Росимущество. Заявки принимаются с 22 мая по 8 июня, конверты будут вскрыты 9 июня.

Нефть Brent откатилась ниже $100 за баррель на фоне известий СМИ о том, что США и Иран разработали меморандум о взаимопонимании, который продлевает режим прекращения огня на 60 дней и предусматривает открытие Ормузского пролива. В то же время остаются нерешенными разногласия в отношении ядерной программы Ирана.

Во вторник рынок акций РФ продолжил снижение на фоне напряженности вокруг Украины и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, фактором поддержки выступила отскочившая вверх нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $100 за баррель) на сигналах новой эскалации на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи опустился до 2580 пунктов, минимума с 18 ноября 2025 года.

Лидерами отката выступили акции ПАО "Южуралзолото" (-10,5%) после несостоявшегося аукциона по продаже госпакета из 67,2% акций компании, а также бумаги ВТБ (-7,1%) на новостях о годовых дивидендах и допэмиссии банка.

Набсовет ВТБ рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 9,71 руб./акция, всего на выплаты будет направлено 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, что соответствует 125,5 млрд рублей, сообщил банк. Также ВТБ планирует допэмиссию "для масштабирования бизнеса", цена размещения бумаг составит 87 руб. за штуку. Банк разместит допэмиссию в объеме до 49% акций, госдоля останется выше 50%, средства пойдут на финансирование партнерства с RWB, развитие основного бизнеса, сообщил ВТБ.

"Итоговый объем допэмиссии будет определен с учетом фактических потребностей банка и рыночной конъюнктуры на момент размещения, а также объявлен в установленном порядке после завершения формирования книги заявок", - сообщил банк.

Совет директоров ПАО "НОВАТЭК" (-0,1%) принял решение о продлении срока действия программы выкупа акций компании до 17 декабря 2031 года, говорится в ее сообщении. Общий размер денежных средств, направляемых на финансирование программы, ограничен суммой 100 млрд рублей. Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года совет директоров компании одобрял новую 5-летнюю программу обратного выкупа на общую сумму до $1 млрд, прекратив действие предыдущей, объявленной 7 июня 2012 года, на $600 млн.

ПАО "ДОМ.РФ" (+0,5%) в январе-апреле 2026 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 62% - до 38,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Совет директоров ПАО "Аптечная сеть 36,6" (-6,6%) рекомендовал акционерам не распределять дивиденды за 2025 год, совет директоров ПАО "Россети Московский регион" (+2,6%) рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2025 год в размере 0,1865 рубля на акцию (закрытие реестра 3 июля ).

В понедельник состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил МИД РФ. Лавров довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории ВС РФ приступили к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил во вторник, что опасность лобового столкновения России и НАТО нарастает, но это не удерживает группу стран альянса от повышения ставок в противостоянии с Москвой.

Нефть Brent поднялась до $100 за баррель на сообщениях о новых ударах США по Ирану "в рамках самообороны". Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хоукинс заявил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины. Иран в ответ предупредил, что американская атака не останется без ответа, передало агентство Fars.

Эскалация напряженности усилила сомнения, что сторонам в ближайшее время удастся заключить соглашение, которое положит конец военным действиям в регионе, а также позволит восстановить движение судов через Ормузский пролив.

В среду рынок акций РФ смог подрасти за счет закрытия части коротких позиций игроками в условиях улучшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $96 за баррель) на надеждах на мирное соглашение США и Ирана. Индекс МосБиржи поднялся выше 2590 пунктов после утреннего снижения в район 2560 пунктов (минимум с 19 ноября 2025 года). Лидерами роста выступили акции "Русала" (+3,8%), "ВК" (+3%), МКПАО "Лента" (+2,9%).

Акции ПАО "Южуралзолото" (-3,4%) продолжили падение после голландского аукциона, признанного несостоявшимся из-за нехватки претендентов, внесших задаток.

Акции ВТБ (-0,3%) опустились к уровням начала февраля. Ранее глава банка Андрей Костин говорил, что ВТБ готов направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале. По итогам 2024 года были выплачены дивиденды в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей).

Совет директоров ПАО "Полюс" (-0,1%, до 2108,4 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды по результатам I квартала 2026 года в размере 29,05 рубля на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 13 июля.

Нефть подешевела на надеждах на скорое окончание ближневосточного конфликта после появления в иранских СМИ информации о проекте соглашения между США и Ираном. Первоначальные договоренности двух стран включают возвращение судоходства через Ормузский пролив в стандартный режим, а также отказ Штатов от блокады иранских портов и отвод американских сил от Ирана, сообщило в среду издание Iran International. Иранская сторона ожидает, что регулировать движение судов через Ормузский пролив будут Иран и Оман.

Совет директоров ПАО "Группа ЛСР" (+8%, до 641,8 рубля) рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию. Совет директоров ПАО "ФСК-Россети" (-8,9%) рекомендовал акционерам утвердить невыплату дивидендов за 2025 год.

В четверг рынок акций возобновил снижение после попыток восходящей коррекции на фоне данных Росстата по инфляции, негативным фактором выступили слабость металлов и нефти (июльский фьючерс на нефть Brent вечером растерял почти весь дневной рост и вернулся ниже $94,5 за баррель); также игроки ожидали новостей об итогах визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан, в частности, новых соглашений в области энергетики.

Индекс МосБиржи опустился в район 2580 пунктов после утреннего роста выше 2600 пунктов. Лидерами снижения выступили бумаги ПАО "Южуралзолото" (-3%), "НЛМК" (-2%), "ММК" (-2%), раллировали бумаги МКБ (+14,4%) на новостях об одобрении акционерами его реорганизации в форме присоединения Дальневосточного банка (в рамках этого процесса акционеры также одобрили увеличение уставного капитала МКБ на 4,4%, до 34,9 млрд рублей).

. По данным Росстата, инфляция в РФ за неделю с 19 по 25 мая составила 0,07% после снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая (за шесть дней из-за праздника). Из данных за 25 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 25 мая замедлилась до 5,33% с 5,36% на 18 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития), и составила 5,48% после 5,47% на 18 мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по наращиванию поставок российской нефти в КНР до 12,5 млн тонн в год, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов. По его словам, это базовое соглашение для продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 млн тонн российской нефти.

Совет директоров ПАО "Ростелеком" (-0,6%, до 51,27 рубля) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 2,71 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции. Совокупно на выплату дивидендов предлагается направить 9,46 млрд рублей, или 50,6% скорректированной чистой прибыли "Ростелекома" по МСФО за 2025 год (закрытие реестра 20 июля).

Совет директоров ПАО ГК "Базис" (+1,5%, до 118,44 рубля) рекомендовал дивиденды за I квартал 2026 года в размере 7,2 рубля на акцию (закрытие реестра 20 июля).

Подросли "префы" "Транснефти" (+0,9%, до 1428,8 рубля) на фоне известий, что дивиденды компании по итогам 2025 года будут сопоставимы с выплатами по итогам 2024 года, о чем сообщил журналистам в Астане президент компании Николай Токарев. По итогам 2024 года компания направила на выплаты акционерам 143,7 млрд рублей, или 198,25 рубля на акцию. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", составленному на основе расчетов аналитиков российских инвесткомпаний и банков, дивиденды "Транснефти" за прошлый год могут составить 186 руб./акция.

Нефть вечером в четверг замедлила рост после известий, что Иран и США достигли предварительного соглашения о продлении перемирия и начале переговоров о ядерной программе. Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, Тегеран и Вашингтон согласовали продление перемирия на два месяца. В этот период будет обеспечен свободный проход судов через Ормузский пролив, а Иран обязуется расчистить пролив от мин в течение 30 дней. Издание сообщает, что соглашение должно быть одобрено президентом США Трампом.

В пятницу рынок акций РФ сохранил негативный настрой на фоне геополитической напряженности и дешевеющей нефти (июльский фьючерс на Brent просел к $92 за баррель) в ожидании мирного соглашения США и Ирана, однако отмечался выборочные спрос на ряд бумаг благодаря корпоративным новостям. Индекс МосБиржи просел до 2565 пунктов, откат сдерживался стабильностью акций "Газпрома" (-0,1%) на позитивном финотчете концерна за I квартал (чистая прибыль составила 345 млрд рублей, что превысило консенсус-прогноз в 327 млрд рублей; годом ранее концерн получил прибыль в 660 млрд рублей).

Совет директоров "Южуралзолота" (+6%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания. С момента IPO в 2023 году компания ни разу не выплачивала дивиденды.

Совет директоров "Аэрофлота" (-0,2%, до 48,32 рубля) рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2025 год в размере 5,29 руб. на одну акцию, реестр закроется 17 июля, сообщила компания. Всего на дивиденды будет направлен 21 млрд руб., что составляет 100% прошлогодней чистой прибыли группы по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты.

"Интер РАО" (+0,2%) планирует существенное увеличение финрезультатов по мере реализации инвестпрограммы и, как следствие, рост дивидендов, ответил замгендиректора компании Александр Думин на соответствующий вопрос акционеров в ходе годового собрания.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (-0,2%) по МСФО в январе-марте этого года выросла до 37,24 млрд руб. после 18,94 млрд руб. в аналогичный период 2025 года, говорится в отчете компании. Совет директоров ПАО "РусГидро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г., говорится в раскрытии. В сообщении также говорится о рекомендации не выплачивать дивиденды за 2023-2024 гг., решения по которым не были приняты на прошлых годовых собраниях акционеров.

Нефть подешевела на ожиданиях деэскалации ближневосточного конфликта. Издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, документ ожидает согласования американским президентом Трампом. По данным Axios, в рамках меморандума судоходство в Ормузском проливе будет "неограниченным" и бесплатным на протяжении 60 дней. Также Иран должен будет убрать из пролива мины в течение 30 дней.

В период с 25 по 29 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги ПАО "ИВА" (-20%), ПАО "Каршеринг Руссия" (-18%), ГК "Самолет" (-17%); лучше рынка оказались акции Московского кредитного банка (+18%), АФК "Система" (+7%), ПАО "Группа ЛСР" (+6%).

Рынок акций РФ в первую неделю лета сохранит волатильность при попытках реализовать коррекционный отскок вверх, влияние на расстановку сил по-прежнему будут оказывать сигналы с товарно-сырьевых рынков в свете развития событий на Ближнем Востоке, а также корпоративные новости и данные Росстата. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2500-2650 пунктов, для индекса РТС - 1100-1180 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".