Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением вслед за нефтью, индекс обновил минимум с ноября

Москва. 29 мая. Рынок акций РФ в пятницу продолжил снижение на фоне геополитической напряженности и дешевеющей нефти (июльский фьючерс на Brent просел к $92 за баррель) в ожидании мирного соглашения США и Ирана, в течение дня отмечался выборочный спрос на ряд бумаг благодаря корпоративным новостям. Индекс МосБиржи опустился до 2565 пунктов, обновив минимум с ноября 2025 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2565,61 пункта (-0,7%, минимум сессии - 2556,57 пункта), индекс РТС - 1137,98 пункта (-0,2%). Лидерами снижения среди индексных акций выступили бумаги ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), подорожали акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+6%) в рамках коррекции после падения на неделе.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 мая, составил 71,0224 руб. (-34,91 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 2-2,3% на фоне снижения курса доллара от ЦБ РФ на 0,19 рубля.

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 27 июня истекающую 30 мая лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи LUKOIL International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

Подешевели в пятницу также акции МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы"), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,2%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,9% "префы"), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-0,1%).

Совет директоров "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%, до 48,32 рубля) рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2025 год в размере 5,29 руб. на одну акцию, сообщила компания. Всего на дивиденды будет направлен 21 млрд руб., что составляет 100% прошлогодней чистой прибыли группы по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты. Реестр для получения дивидендов, согласно сущфакту компании, закроется 17 июля. Выплаты должны быть произведены до 21 августа.

Выручка "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%) по МСФО за I квартал 2026 года составила 2,799 трлн рублей (консенсус-прогноз "Интерфакса" - 2,762 трлн рублей) после 2,809 трлн рублей за январь-март 2025 года, сообщила компания. Показатель EBITDA сложился на уровне 979 млрд рублей (при прогнозе 859 млрд рублей) по сравнению с 844 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль (прибыль для акционеров) "Газпрома" составила 345 млрд рублей (прогноз 327 млрд рублей) после 660 млрд рублей за первый квартал 2025 года.

Совет директоров "Южуралзолота" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания. Годовое собрание акционеров ЮГК назначено на 30 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 5 июня. С момента IPO в 2023 году компания ни разу не выплачивала дивиденды.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Контролирующим акционером ранее был Константин Струков, но с середины прошлого года по решению суда 67% золотодобытчика перешло Росимуществу. Сейчас государство пытается продать этот пакет. На первый аукцион не было подано ни одной заявки, для голландского аукциона не хватило претендентов, внесших задаток.

Подорожали в пятницу также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

"Интер РАО" планирует существенное увеличение финрезультатов по мере реализации инвестпрограммы и, как следствие, рост дивидендов, ответил замгендиректора компании Александр Думин на соответствующий вопрос акционеров в ходе годового собрания.

Долгосрочная стратегия "Интер РАО" предполагает выплату дивидендов в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2025 года совет директоров компании рекомендовал выплатить акционерам по 0,3214 руб. на акцию (33,56 млрд руб., 25% чистой прибыли по МСФО).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Европа не может выступать посредником в процессе урегулирования ситуации на Украине, так как воюет на стороне Киева. "В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно", - сказал Песков журналистам. И добавил: "Поэтому, конечно, в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество никак".

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, снижение рынка акций происходило на фоне удешевления нефти в свете известий о прогрессе в переговорах США с Ираном. Рубль при этом по-прежнему находился в сильной позиции, что является негативным фактором для рублевой выручки экспортеров, формирующих большую часть индекса. Немаловажным фактором в снижении индекса остается сохранение геополитической напряженности в связи с украинским конфликтом.

"Ожидаем, что при дальнейшем снижении цен на нефть, временной лаг в поступлении в РФ валютной выручки продолжит играть в пользу рубля в ближайшие недели, и при отсутствии позитивной геополитической динамики рынок может дрейфовать вблизи уровня 2600 пунктов по индексу МосБиржи, считает Алексеев.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, рынок акций завершает неделю и месяц снижением к годовым минимумам по индексу Мосбиржи. Поводов для продаж целый набор: усиление геополитической напряженности с Украиной, снижение нефтяных цен, крепкий рубль, разочарование инвесторов решениями отдельных эмитентов по дивидендам, приближение выходных.

На мировых рынках забрезжила надежда на мирное соглашение между США и Ираном. Правда, позитивные сигналы с дипломатического фронта чередуются с новостями об обменах точечными военными ударами, а судоходство через Ормузский пролив по-прежнему практически закрыто. В начале будущей недели в США и еврозоне выйдут майские индексы экономической активности (PMI) в производстве и секторе услуг. Банк России в понедельник проведет пресс-конференцию по "Обзору финансовой стабильности", "Аэрофлот" опубликует финотчет по МСФО за I квартал? Напомнил эксперт.

Без внешнего позитива поддержать рынок акций РФ в начале июня могут ослабление рубля, реинвестирование дивидендов, а также сигналы и статданные, увеличивающие шансы на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ 19 июня. Ожидания по индексу Мосбиржи на первую неделю июня - 2500-2600 пунктов, считает Смирнов.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, техническая картина по индексу МосБиржи остается "медвежьей".

Индекс МосБиржи на этой неделе пробил мощную поддержку 2600 пунктов, затем протестировал ее снизу вверх и теперь должен возобновить снижение с целью в районе 2450-2500 пунктов. К распродажам толкает дешевеющая нефть на ожиданиях скорого заключения мирного соглашения между США и Ираном. По нефти картина также негативная - котировки Brent вышли вниз из краткосрочного боковика вокруг отметки $95 за баррель. Впрочем, сильного снижения цен на углеводороды не ожидается. Пройдет несколько месяцев после открытия Ормузского пролива, прежде чем мировая логистика восстановится, но это несет для российской нефтянки риски усиления западных санкций, полагает Зацепин.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, негативную динамику рынка акций обуславливает нисходящая коррекция в ценах на энергоносители.

Акции "Группы Русагро" (+4,1%) выросли после решения Мосбиржи включить акции компании в индексы Мосбиржи и РТС с 19 июня. Для бумаги это понятный технический позитив, так как теперь спрос может возникнуть со стороны фондов, ориентированных на индексы. Покупки акций "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+1,2%) стимулирует отчетность, в котором зафиксирована чистая прибыль в объеме $94 млн после убытка годом ранее, выручка компании составила $444 млн. "Аэрофлот" получил поддержку покупателей после рекомендации дивидендов за 2025 год в размере 5,29 рубля на акцию с доходностью около 11,1%. "Мечел" (MOEX: MTLR) остается под давлением из-за сокращения угольного экспорта. Рост цен на уголь не полностью помогает компаниям, так как эффект нивелируется высоким курсом рубля, дорогим фрахтом и расходами на перевозки. "ЛУКОЙЛ" подешевел вместе с нефтью, хотя продление лицензии OFAC по продаже зарубежных активов снижает часть технических рисков, отметил аналитик.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, австралийский ASX - на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 3,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), в Европе динамика смешанная (немецкий DAX подрос на 0,1%, FTSE, CAC 40 просели на 0,1%), растут США (индексы к 19:00 МСК прибавили 0,2-0,8% во главе с Dow).

На нефтяном рынке в пятницу цены продолжают снижение и завершают неделю в "минусе" на фоне сигналов о возможности скорого урегулирования ближневосточного конфликта.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $92,0 за баррель (-1,8% и -0,6% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $87,7 за баррель (-1,3% и +0,2% накануне).

Срок биржевого обращения июльских контрактов на Brent истекает с закрытием сессии в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы стоят $91,2 за баррель (-1,6%).

Переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, сообщил накануне портал Axios со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп пока не одобрил документ. По данным Axios, меморандум предполагает восстановление судоходства в Ормузском проливе и обязательство Ирана по его разминированию в течение 30 дней.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пока не добился соглашения с Тегераном. "Мы еще не достигли этого, но мы очень близки, и мы собираемся продолжать работать над этим", - сказал он журналистам, добавив, что стороны обсуждают "языковые моменты".

Аналитики Commerzbank тем временем повысили прогноз цены Brent на конец сентября до $90 за баррель, на конец года - до $85 за баррель. Они считают, что движение судов через Ормузский пролив в полной мере возобновится только через два месяца.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-8,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-8,5%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-8% и -6,6% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-7,5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-6,4%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-5,8%), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (-5,1%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-5%).

Совет директоров микроэлектронного холдинга ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (-4,4%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания. В материалах ПАО говорится, что совет рекомендовал направить часть чистой прибыли в 72,8 млн рублей на формирование резервного фонда, еще 1,4 млрд рублей прибыли оставить нераспределенной.

Акционеры ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,8%) на годовом общем собрании 27 мая приняли решение не выплачивать дивиденды за 2025 год, говорится в сообщении компании. Чистую прибыль по РСБУ за 2025 год в размере 460,9 млн рублей акционеры решили оставить нераспределенной.

Выручка ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-0,9%) по результатам I квартала 2026 года составила 2,65 млрд рублей, что на 15% меньше аналогичного показателя 2025 года, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%) по МСФО в январе-марте этого года выросла до 37,24 млрд руб. после 18,94 млрд руб. в аналогичный период 2025 года, говорится в отчете компании. Таким образом, показатель вырос почти вдвое. EBITDA увеличилась с 52,84 млрд руб. до 79,13 млрд руб.

Совет директоров ПАО "РусГидро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г., говорится в раскрытии. В сообщении также говорится о рекомендации не выплачивать дивиденды за 2023-2024 гг., решения по которым не были приняты на прошлых годовых собраниях акционеров.

Выросли акции МКПАО "Глоракс" (MOEX: GLRX) (+6,5%), ПАО "Группа Русагро" (+4,1%), ПАО "Ламбумиз" (MOEX: LBMZ) (+3,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+2,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+2%).

ПАО "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) (+2%) объявило о втором этапе программы выпуска акций через операционную "дочку" ООО "Бэст Прайс", говорится в сообщении компании. Объем выкупа - до 1 млрд акций, или не более 1% УК ПАО. Программа buyback стартует 1 июня и будет действовать до 12 месяцев.

"Приобретенные ценные бумаги могут быть использованы покупателем, среди прочего, для выдачи сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации (от англ. long-term incentive programme - LTIP) или других мотивационных механизмов", - говорится в сообщении.

Ранее "Фикс Прайс" также запускала buyback для программы мотивации сотрудников. Тогда было выкуплено и передано сотрудникам 0,25% УК.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+0,4%) по итогам первого квартала 2026 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,6 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 38,98 млрд рублей (из них 5,23 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 5,09 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,53 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").