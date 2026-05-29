.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением вслед за нефтью, индекс обновил минимум с ноября
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в апреле оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
С начала лета стартует прием заявок на новую семейную выплату, которая полагается семьям с небольшим доходом. а. А тем, кто часто летает, станет удобнее проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной Единой...
 
Финансовый рынок: нужна ли единая платформа для обмена данными
Банк России подвел итоги обсуждения доклада о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке и получил обратную связь от 112 участников рынка. 77% из них выступают за создание в России единой отраслевой платформы для обмена...
 
Аналитики опровергли наличие "голландской болезни" у экономики РФ
Сильная нацвалюта одновременно работает в двух направлениях: сдерживает инфляцию, но усиливает давление на экспортеров, промышленность и бюджет, снижая рублевую выручку сырьевых компаний. На этом фоне в РФ заговорили о "голландской болезни"...
 
29 мая 2026 года 19:45

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением вслед за нефтью, индекс обновил минимум с ноября

Москва. 29 мая. Рынок акций РФ в пятницу продолжил снижение на фоне геополитической напряженности и дешевеющей нефти (июльский фьючерс на Brent просел к $92 за баррель) в ожидании мирного соглашения США и Ирана, в течение дня отмечался выборочный спрос на ряд бумаг благодаря корпоративным новостям. Индекс МосБиржи опустился до 2565 пунктов, обновив минимум с ноября 2025 года.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2565,61 пункта (-0,7%, минимум сессии - 2556,57 пункта), индекс РТС - 1137,98 пункта (-0,2%). Лидерами снижения среди индексных акций выступили бумаги ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), подорожали акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (+6%) в рамках коррекции после падения на неделе.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 мая, составил 71,0224 руб. (-34,91 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 2-2,3% на фоне снижения курса доллара от ЦБ РФ на 0,19 рубля.

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) продлило до 27 июня истекающую 30 мая лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с "ЛУКОЙЛом" для продажи LUKOIL International GmbH (LIG, владеет иностранными активами НК) или любой контролируемой компании. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением OFAC.

Подешевели в пятницу также акции МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,4% "префы"), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,2%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,9% "префы"), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-0,1%).

Совет директоров "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%, до 48,32 рубля) рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2025 год в размере 5,29 руб. на одну акцию, сообщила компания. Всего на дивиденды будет направлен 21 млрд руб., что составляет 100% прошлогодней чистой прибыли группы по МСФО, скорректированной на неденежные эффекты. Реестр для получения дивидендов, согласно сущфакту компании, закроется 17 июля. Выплаты должны быть произведены до 21 августа.

Выручка "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%) по МСФО за I квартал 2026 года составила 2,799 трлн рублей (консенсус-прогноз "Интерфакса" - 2,762 трлн рублей) после 2,809 трлн рублей за январь-март 2025 года, сообщила компания. Показатель EBITDA сложился на уровне 979 млрд рублей (при прогнозе 859 млрд рублей) по сравнению с 844 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль (прибыль для акционеров) "Газпрома" составила 345 млрд рублей (прогноз 327 млрд рублей) после 660 млрд рублей за первый квартал 2025 года.

Совет директоров "Южуралзолота" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания. Годовое собрание акционеров ЮГК назначено на 30 июня. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, - 5 июня. С момента IPO в 2023 году компания ни разу не выплачивала дивиденды.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Контролирующим акционером ранее был Константин Струков, но с середины прошлого года по решению суда 67% золотодобытчика перешло Росимуществу. Сейчас государство пытается продать этот пакет. На первый аукцион не было подано ни одной заявки, для голландского аукциона не хватило претендентов, внесших задаток.

Подорожали в пятницу также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

"Интер РАО" планирует существенное увеличение финрезультатов по мере реализации инвестпрограммы и, как следствие, рост дивидендов, ответил замгендиректора компании Александр Думин на соответствующий вопрос акционеров в ходе годового собрания.

Долгосрочная стратегия "Интер РАО" предполагает выплату дивидендов в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2025 года совет директоров компании рекомендовал выплатить акционерам по 0,3214 руб. на акцию (33,56 млрд руб., 25% чистой прибыли по МСФО).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Европа не может выступать посредником в процессе урегулирования ситуации на Украине, так как воюет на стороне Киева. "В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам, и абстрагироваться от этого невозможно", - сказал Песков журналистам. И добавил: "Поэтому, конечно, в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество никак".

По словам старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, снижение рынка акций происходило на фоне удешевления нефти в свете известий о прогрессе в переговорах США с Ираном. Рубль при этом по-прежнему находился в сильной позиции, что является негативным фактором для рублевой выручки экспортеров, формирующих большую часть индекса. Немаловажным фактором в снижении индекса остается сохранение геополитической напряженности в связи с украинским конфликтом.

"Ожидаем, что при дальнейшем снижении цен на нефть, временной лаг в поступлении в РФ валютной выручки продолжит играть в пользу рубля в ближайшие недели, и при отсутствии позитивной геополитической динамики рынок может дрейфовать вблизи уровня 2600 пунктов по индексу МосБиржи, считает Алексеев.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, рынок акций завершает неделю и месяц снижением к годовым минимумам по индексу Мосбиржи. Поводов для продаж целый набор: усиление геополитической напряженности с Украиной, снижение нефтяных цен, крепкий рубль, разочарование инвесторов решениями отдельных эмитентов по дивидендам, приближение выходных.

На мировых рынках забрезжила надежда на мирное соглашение между США и Ираном. Правда, позитивные сигналы с дипломатического фронта чередуются с новостями об обменах точечными военными ударами, а судоходство через Ормузский пролив по-прежнему практически закрыто. В начале будущей недели в США и еврозоне выйдут майские индексы экономической активности (PMI) в производстве и секторе услуг. Банк России в понедельник проведет пресс-конференцию по "Обзору финансовой стабильности", "Аэрофлот" опубликует финотчет по МСФО за I квартал? Напомнил эксперт.

Без внешнего позитива поддержать рынок акций РФ в начале июня могут ослабление рубля, реинвестирование дивидендов, а также сигналы и статданные, увеличивающие шансы на снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ 19 июня. Ожидания по индексу Мосбиржи на первую неделю июня - 2500-2600 пунктов, считает Смирнов.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, техническая картина по индексу МосБиржи остается "медвежьей".

Индекс МосБиржи на этой неделе пробил мощную поддержку 2600 пунктов, затем протестировал ее снизу вверх и теперь должен возобновить снижение с целью в районе 2450-2500 пунктов. К распродажам толкает дешевеющая нефть на ожиданиях скорого заключения мирного соглашения между США и Ираном. По нефти картина также негативная - котировки Brent вышли вниз из краткосрочного боковика вокруг отметки $95 за баррель. Впрочем, сильного снижения цен на углеводороды не ожидается. Пройдет несколько месяцев после открытия Ормузского пролива, прежде чем мировая логистика восстановится, но это несет для российской нефтянки риски усиления западных санкций, полагает Зацепин.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, негативную динамику рынка акций обуславливает нисходящая коррекция в ценах на энергоносители.

Акции "Группы Русагро" (+4,1%) выросли после решения Мосбиржи включить акции компании в индексы Мосбиржи и РТС с 19 июня. Для бумаги это понятный технический позитив, так как теперь спрос может возникнуть со стороны фондов, ориентированных на индексы. Покупки акций "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+1,2%) стимулирует отчетность, в котором зафиксирована чистая прибыль в объеме $94 млн после убытка годом ранее, выручка компании составила $444 млн. "Аэрофлот" получил поддержку покупателей после рекомендации дивидендов за 2025 год в размере 5,29 рубля на акцию с доходностью около 11,1%. "Мечел" (MOEX: MTLR) остается под давлением из-за сокращения угольного экспорта. Рост цен на уголь не полностью помогает компаниям, так как эффект нивелируется высоким курсом рубля, дорогим фрахтом и расходами на перевозки. "ЛУКОЙЛ" подешевел вместе с нефтью, хотя продление лицензии OFAC по продаже зарубежных активов снижает часть технических рисков, отметил аналитик.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, австралийский ASX - на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 3,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), в Европе динамика смешанная (немецкий DAX подрос на 0,1%, FTSE, CAC 40 просели на 0,1%), растут США (индексы к 19:00 МСК прибавили 0,2-0,8% во главе с Dow).

На нефтяном рынке в пятницу цены продолжают снижение и завершают неделю в "минусе" на фоне сигналов о возможности скорого урегулирования ближневосточного конфликта.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $92,0 за баррель (-1,8% и -0,6% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $87,7 за баррель (-1,3% и +0,2% накануне).

Срок биржевого обращения июльских контрактов на Brent истекает с закрытием сессии в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы стоят $91,2 за баррель (-1,6%).

Переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, сообщил накануне портал Axios со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп пока не одобрил документ. По данным Axios, меморандум предполагает восстановление судоходства в Ормузском проливе и обязательство Ирана по его разминированию в течение 30 дней.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пока не добился соглашения с Тегераном. "Мы еще не достигли этого, но мы очень близки, и мы собираемся продолжать работать над этим", - сказал он журналистам, добавив, что стороны обсуждают "языковые моменты".

Аналитики Commerzbank тем временем повысили прогноз цены Brent на конец сентября до $90 за баррель, на конец года - до $85 за баррель. Они считают, что движение судов через Ормузский пролив в полной мере возобновится только через два месяца.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-8,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-8,5%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-8% и -6,6% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-7,5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-6,4%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-5,8%), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (-5,1%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-5%).

Совет директоров микроэлектронного холдинга ПАО "Элемент" (SPB: ELMT) (-4,4%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, сообщила компания. В материалах ПАО говорится, что совет рекомендовал направить часть чистой прибыли в 72,8 млн рублей на формирование резервного фонда, еще 1,4 млрд рублей прибыли оставить нераспределенной.

Акционеры ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,8%) на годовом общем собрании 27 мая приняли решение не выплачивать дивиденды за 2025 год, говорится в сообщении компании. Чистую прибыль по РСБУ за 2025 год в размере 460,9 млн рублей акционеры решили оставить нераспределенной.

Выручка ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-0,9%) по результатам I квартала 2026 года составила 2,65 млрд рублей, что на 15% меньше аналогичного показателя 2025 года, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%) по МСФО в январе-марте этого года выросла до 37,24 млрд руб. после 18,94 млрд руб. в аналогичный период 2025 года, говорится в отчете компании. Таким образом, показатель вырос почти вдвое. EBITDA увеличилась с 52,84 млрд руб. до 79,13 млрд руб.

Совет директоров ПАО "РусГидро" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г., говорится в раскрытии. В сообщении также говорится о рекомендации не выплачивать дивиденды за 2023-2024 гг., решения по которым не были приняты на прошлых годовых собраниях акционеров.

Выросли акции МКПАО "Глоракс" (MOEX: GLRX) (+6,5%), ПАО "Группа Русагро" (+4,1%), ПАО "Ламбумиз" (MOEX: LBMZ) (+3,5%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+2,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+2%).

ПАО "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) (+2%) объявило о втором этапе программы выпуска акций через операционную "дочку" ООО "Бэст Прайс", говорится в сообщении компании. Объем выкупа - до 1 млрд акций, или не более 1% УК ПАО. Программа buyback стартует 1 июня и будет действовать до 12 месяцев.

"Приобретенные ценные бумаги могут быть использованы покупателем, среди прочего, для выдачи сотрудникам в рамках программы долгосрочной мотивации (от англ. long-term incentive programme - LTIP) или других мотивационных механизмов", - говорится в сообщении.

Ранее "Фикс Прайс" также запускала buyback для программы мотивации сотрудников. Тогда было выкуплено и передано сотрудникам 0,25% УК.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+0,4%) по итогам первого квартала 2026 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,6 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 38,98 млрд рублей (из них 5,23 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 5,09 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,53 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 мая 2026 года 20:00
Рынок акций РФ на неделе продолжил снижение, индекс МосБиржи обновил минимум с ноября
Рынок акций РФ в последнюю неделю мая продолжил снижение на фоне подешевевшей нефти на надеждах на заключение мирного соглашения между США и Ираном, а также на фоне сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины и паузы в переговорах по урегулированию конфликта. Фактором поддержки рынка выступили свежие недельные данные Росстата о замедлении инфляции, а отдельные бумаги реагировали на финочеты и дивидендные новости. Индекс МосБиржи пробил поддержку 2600 пунктов и обновил минимум с середины ноября 2025 года.    читать дальше
.
29 мая 2026 года 19:40
Рубль в пятницу немного подешевел в паре с юанем на фоне снижения цен на нефть
Москва. 29 мая. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль опустился на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,487 руб., что на 1,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
29 мая 2026 года 19:00
Пара рубль/юань, скорее всего, закрепится в диапазоне 10,5-11 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Пара рубль/юань, скорее всего, закрепится в диапазоне 10,5-11 руб./юань на следующей неделе, считают аналитики ПСБ. "Рубль продолжил укрепляться на фоне поддержки со стороны дополнительного предложения иностранной валюты от экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который пришелся на 28...    читать дальше
.
29 мая 2026 года 18:45
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Группы Астра
Инвестиционная компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Группы Астра" с прогнозной ценой 560 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 98% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитиков Софьи Астрелиной, Владимира Беспалова и Полины Паниной. "Астра"...    читать дальше
.
29 мая 2026 года 18:36
Freedom Finance Global присвоил рейтинг "держать" акциям РусГидро
Freedom Finance Global начинает аналитическое покрытие акций "РусГидро" с таргета 0,4147 руб. за штуку на горизонте года и рейтингом "держать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. "Акции "РусГидро" с начала торгов 29 мая прибавили в цене 0,18%, достигнув 0,3929...    читать дальше
.
29 мая 2026 года 18:27
Прогнозный диапазон для рубля на следующую неделю составляет 70-73 руб./$1 и 10,3-10,8 руб./юань - УК "Первая"
Прогнозный диапазон для рубля на следующую неделю составляет 70-73 руб./$1 и 10,3-10,8 руб./юань, говорится в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк. "В ближайшие недели валютный рынок, вероятно, продолжит находиться под влиянием притока экспортной выручки, - прогнозирует эксперт. -...    читать дальше
.
29 мая 2026 года 18:23
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций Газпрома
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "Газпрома" с целевой ценой 160,5 руб. за бумагу и потенциалом роста на 38% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. "Газпром" представил отчетность по МСФО за по итогам 1-го квартала 2026 года. Выручка газового гиганта по...    читать дальше
.
29 мая 2026 года 18:11
Акции "Ренессанс страхования" остаются интересными для долгосрочных покупок - "Финам"
Акции Группы "Ренессанс страхование" остаются интересными для долгосрочных покупок, говорится в материале заместителя руководителя отдела анализа акций "Финама" Игоря Додонова. "Финансовые результаты "Ренессанс страхования" за 1К 2026 мы оцениваем в целом как нейтральные, - отмечает эксперт. -...    читать дальше
.
29 мая 2026 года 17:52
Финпоказатели Газпрома за 1К26 закладывают неплохой фундамент для возобновления дивидендных выплат с 2027г - ПСБ
Финансовые показатели "Газпрома" за 1К26 закладывают неплохой фундамент для возобновления дивидендных выплат с 2027 года, считает эксперт ПСБ Екатерина Крылова. "Газпром" представил финансовые результаты за I квартал 2026 года по МСФО: - выручка составила 2,799 трлн руб. (2,809 трлн рублей за...    читать дальше
.
29 мая 2026 года 17:34
"Финам" присвоил акциям Sinopec целевую цену HKD 5,16
"Финам" присвоил акциям класса H China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) целевую цену HKD 5,16 на горизонте 12 месяцев, что соответствует рейтингу "покупать" и потенциалу роста на 19,4%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Акции Sinopec растеряли весь рост, наблюдавшийся после...    читать дальше
.
29 мая 2026 года 17:11
Акции Сбербанка, Транснефти и МТС могут показать в июне динамику лучше рынка - ПСБ
Акции Сбербанка, "Транснефти" и "МТС" могут показать в июне динамику лучше рынка, полагают аналитики ПСБ. "Сбербанк остается одной из самых качественных и долгосрочно привлекательных инвестиционных историй на рынке, -отмечают эксперты в комментарии. - Развитая экосистема и крепкие позиции в...    читать дальше
.
29 мая 2026 года 16:36
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Группы Астра
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Группы Астра", сообщается в комментарии экспертов. "Группа Астра" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал 2026 года: - Отгрузки - 1,9 млрд руб. (-4% г/г). - Выручка - 2,66 млрд руб. (-15% г/г). - Скорр. EBITDA -...    читать дальше
.
29 мая 2026 года 16:07
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов "Борец Капитала" - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций "Борец Капитала" серии 001Р-07, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Борец Капитал" 3 июня будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии 001Р-07 с погашением через три года (1080 дней),...    читать дальше
.
29 мая 2026 года 15:36
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Группы Астра на уровне 360 руб
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 360 руб. на горизонте 12 месяцев с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова. "Группа Астра" отчиталась за первый квартал 2026 года заметно слабее прошлого года, - отмечает эксперт....    читать дальше
.
29 мая 2026 года 15:24
Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне снижения цен на нефть
Москва. 29 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,479 руб., что на 1,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.