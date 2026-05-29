Пара рубль/юань, скорее всего, закрепится в диапазоне 10,5-11 руб./юань на следующей неделе - ПСБ

Пара рубль/юань, скорее всего, закрепится в диапазоне 10,5-11 руб./юань на следующей неделе, считают аналитики ПСБ.

"Рубль продолжил укрепляться на фоне поддержки со стороны дополнительного предложения иностранной валюты от экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который пришелся на 28 мая, - отмечают они в комментарии. - В результате к концу недели юань потерял 0,5%, удержав позиции в районе 10,5 руб./юань. На предстоящей неделе основные мировые валюты могут попытаться перейти к росту".

По мнению аналитиков, основным событием на неделе для рубля станет объявление объемов покупок валюты по бюджетному правилу в июне. По их оценкам, покупки вырастут с 1,2 млрд до 10-15 млрд рублей в день. "Это также может стимулировать спекулятивный спрос на валюты и подтолкнуть их котировки вверх, - полагают в банке. - Ожидаем закрепление пары CNY/RUB в диапазоне 10,5-11 руб./юань, а доллар может подняться в район 73-75 руб./$1".

