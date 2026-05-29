Freedom Finance Global присвоил рейтинг "держать" акциям РусГидро

Freedom Finance Global начинает аналитическое покрытие акций "РусГидро" с таргета 0,4147 руб. за штуку на горизонте года и рейтингом "держать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

"Акции "РусГидро" с начала торгов 29 мая прибавили в цене 0,18%, достигнув 0,3929 руб., при умеренно негативной динамике на российском фондовом рынке в целом, - отмечает эксперт. - Компания представила отчет по МСФО за первый квартал 2026 года, в котором ее чистая прибыль выросла на 98% в годовом выражении (г/г), до 37,2 млрд руб., выручка увеличилась на 19% г/г, до 210,94 млрд руб., а скорректированная EBITDA достигла 79,1 млрд руб.

Энергохолдингу удалось нарастить выручку за счет повышения тарифов на электроэнергию, считает Мильчакова. Динамику EBITDA обеспечила оптимизация операционных расходов компании, которые поднялись лишь на 8,8% при росте выручки на 19% г/г. Увеличение EBITDA при сокращении финансовых расходов на 25% г/г обеспечили рост чистой прибыли.

"В то же время финансовый долг "РусГидро" за отчетный период увеличился еще на 38% г/г, до 834,1 млн руб., - отмечает аналитик. - Продолжающееся увеличение долговой нагрузки холдинга по NetDebt/EBITDA, которое достигло 3,1, является тревожным фактором. Оно обусловлено существенным наращиванием инвестиционных расходов".

Затраты на строительство, капремонт и модернизацию с января по март увеличились на 51% г/г, до 67,8 млрд руб. На взгляд Мильчаковой, такая динамика сигнализирует о том, что "РусГидро" фокусируется на реализации масштабной инвестиционной программы. Соответственно, мораторий на выплату дивидендов, ранее установленный государством, как мажоритарным акционером, с высокой вероятностью может быть продлен до 2029 года, допускает эксперт.

По оценкам Freedom Finance Global, выручка "РусГидро" по итогам 2026 года может составить 850-890 руб., а скорректированная EBITDA прогнозируется в пределах 280-320 млрд руб.

