Акции "Ренессанс страхования" остаются интересными для долгосрочных покупок - "Финам"

Акции Группы "Ренессанс страхование" остаются интересными для долгосрочных покупок, говорится в материале заместителя руководителя отдела анализа акций "Финама" Игоря Додонова.

"Финансовые результаты "Ренессанс страхования" за 1К 2026 мы оцениваем в целом как нейтральные, - отмечает эксперт. - Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, благодаря значительной диверсификации бизнеса компания сохранила двухзначные темпы роста страховых премий, увеличила инвестиционный портфель, хотя рост расходов по страховым контрактам и оказал значительное давление на прибыль".

Стратег инвесткомпании продолжает позитивно оценивать долгосрочные перспективы "Ренессанс страхования", ожидая, что благодаря высокой степени цифровизации и развитию быстрорастущих MedTech-сервисов компания продолжит увеличивать обороты быстрее рынка в ближайшие годы, причем дальнейшее постепенное снижение ключевой ставки в стране поспособствует росту спроса на страховые продукты и положительной переоценке портфеля. Дополнительный плюс - привлекательный дивидендный профиль.

По итогам отчетности Додонов подтверждает рейтинг "покупать" для акций Группы "Ренессанс страхование" и сохраняет целевую цену на уровне 138,1 руб., что предполагает потенциал роста на 63,6%.

