Акции Сбербанка, Транснефти и МТС могут показать в июне динамику лучше рынка - ПСБ

Акции Сбербанка, "Транснефти" и "МТС" могут показать в июне динамику лучше рынка, полагают аналитики ПСБ.

"Сбербанк остается одной из самых качественных и долгосрочно привлекательных инвестиционных историй на рынке, -отмечают эксперты в комментарии. - Развитая экосистема и крепкие позиции в ключевых сегментах финансовой отрасли позволяют ему оставаться высокоэффективным и формируют потенциал долгосрочного роста бизнеса. Сбербанк по итогам 2025 года показал рекордную прибыль - порядка 1,7 трлн руб., наблюдательный совет рекомендовал утвердить дивиденды в размере 37,64 руб. на акцию. В этом году, в отсутствие экономического спада, ожидаем, что банк сможет показать не менее впечатляющие результаты".

Аналитики ПСБ считают, что акции "Транснефти" привлекательны прежде всего с точки зрения дивдоходности: в ближайшее время объявят дивиденды за 2025 год, которые ожидаются порядка 200 руб., доходность - 14%. Фундаментально компания также интересна: обладает монопольным положением на рынке транспортировки нефти и устойчива при любых колебаниях цен на сырье, имеет отрицательную долговую нагрузку, генерирует стабильно положительный свободный денежный поток.

"МТС" также является хорошей и стабильной дивидендной историей: совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 35,0 руб./акцию, доходность 15,4%, - указывают стратеги. - При этом последняя отчетность за I кв. 2026 г. показала, что органический рост базового телекома дополняется опережающим развитием цифровых вертикалей, долговая нагрузка комфортная и имеет тенденцию к снижению".

