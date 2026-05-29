29 мая 2026 года 16:36
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Группы Астра
"ВТБ Моя Аналитика" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Группы Астра", сообщается в комментарии экспертов. "Группа Астра" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал 2026 года: - Отгрузки - 1,9 млрд руб. (-4% г/г). - Выручка - 2,66 млрд руб. (-15% г/г). - Скорр. EBITDA - минус 530 млн руб. (против +457 млн в 1 квартале 2025 года). - Чистая прибыль - минус 752 млн руб. (против +184 млн в 1 квартале 2025 года). "Первый квартал традиционно не отражает годовую динамику бизнеса в полной мере, поскольку основная часть контрактации и выручки исторически приходится на вторую половину года, сообщил менеджмент компании, - отмечают аналитики. - В последние месяцы котировки компании торгуются в диапазоне 240-290 рублей, на минимумах с IPO. Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию, со временем ждем выхода цены вверх из боковика". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
29 мая 2026 года 20:00
Рынок акций РФ в последнюю неделю мая продолжил снижение на фоне подешевевшей нефти на надеждах на заключение мирного соглашения между США и Ираном, а также на фоне сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины и паузы в переговорах по урегулированию конфликта. Фактором поддержки рынка выступили свежие недельные данные Росстата о замедлении инфляции, а отдельные бумаги реагировали на финочеты и дивидендные новости. Индекс МосБиржи пробил поддержку 2600 пунктов и обновил минимум с середины ноября 2025 года.
29 мая 2026 года 19:45
Москва. 29 мая. Рынок акций РФ в пятницу продолжил снижение на фоне геополитической напряженности и дешевеющей нефти (июльский фьючерс на Brent просел к $92 за баррель) в ожидании мирного соглашения США и Ирана, в течение дня отмечался выборочный спрос на ряд бумаг благодаря корпоративным новостям. Индекс МосБиржи опустился до 2565 пунктов, обновив минимум с ноября 2025 года.
29 мая 2026 года 19:40
Москва. 29 мая. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль опустился на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,487 руб., что на 1,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.
29 мая 2026 года 19:00
Пара рубль/юань, скорее всего, закрепится в диапазоне 10,5-11 руб./юань на следующей неделе, считают аналитики ПСБ. "Рубль продолжил укрепляться на фоне поддержки со стороны дополнительного предложения иностранной валюты от экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который пришелся на 28... читать дальше
29 мая 2026 года 18:45
Инвестиционная компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Группы Астра" с прогнозной ценой 560 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 98% на горизонте 12 месяцев, сообщается в материале аналитиков Софьи Астрелиной, Владимира Беспалова и Полины Паниной. "Астра"... читать дальше
29 мая 2026 года 18:36
Freedom Finance Global начинает аналитическое покрытие акций "РусГидро" с таргета 0,4147 руб. за штуку на горизонте года и рейтингом "держать", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. "Акции "РусГидро" с начала торгов 29 мая прибавили в цене 0,18%, достигнув 0,3929... читать дальше
29 мая 2026 года 18:27
Прогнозный диапазон для рубля на следующую неделю составляет 70-73 руб./$1 и 10,3-10,8 руб./юань - УК "Первая"
Прогнозный диапазон для рубля на следующую неделю составляет 70-73 руб./$1 и 10,3-10,8 руб./юань, говорится в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк. "В ближайшие недели валютный рынок, вероятно, продолжит находиться под влиянием притока экспортной выручки, - прогнозирует эксперт. -... читать дальше
29 мая 2026 года 18:23
"Финам" сохраняет позитивную оценку акций "Газпрома" с целевой ценой 160,5 руб. за бумагу и потенциалом роста на 38% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Сергея Кауфмана. "Газпром" представил отчетность по МСФО за по итогам 1-го квартала 2026 года. Выручка газового гиганта по... читать дальше
29 мая 2026 года 18:11
Акции Группы "Ренессанс страхование" остаются интересными для долгосрочных покупок, говорится в материале заместителя руководителя отдела анализа акций "Финама" Игоря Додонова. "Финансовые результаты "Ренессанс страхования" за 1К 2026 мы оцениваем в целом как нейтральные, - отмечает эксперт. -... читать дальше
29 мая 2026 года 17:52
Финпоказатели Газпрома за 1К26 закладывают неплохой фундамент для возобновления дивидендных выплат с 2027г - ПСБ
Финансовые показатели "Газпрома" за 1К26 закладывают неплохой фундамент для возобновления дивидендных выплат с 2027 года, считает эксперт ПСБ Екатерина Крылова. "Газпром" представил финансовые результаты за I квартал 2026 года по МСФО: - выручка составила 2,799 трлн руб. (2,809 трлн рублей за... читать дальше
29 мая 2026 года 17:34
"Финам" присвоил акциям класса H China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) целевую цену HKD 5,16 на горизонте 12 месяцев, что соответствует рейтингу "покупать" и потенциалу роста на 19,4%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Акции Sinopec растеряли весь рост, наблюдавшийся после... читать дальше
29 мая 2026 года 17:11
Акции Сбербанка, "Транснефти" и "МТС" могут показать в июне динамику лучше рынка, полагают аналитики ПСБ. "Сбербанк остается одной из самых качественных и долгосрочно привлекательных инвестиционных историй на рынке, -отмечают эксперты в комментарии. - Развитая экосистема и крепкие позиции в... читать дальше
29 мая 2026 года 16:07
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций "Борец Капитала" серии 001Р-07, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Борец Капитал" 3 июня будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии 001Р-07 с погашением через три года (1080 дней),... читать дальше
29 мая 2026 года 15:36
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 360 руб. на горизонте 12 месяцев с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова. "Группа Астра" отчиталась за первый квартал 2026 года заметно слабее прошлого года, - отмечает эксперт.... читать дальше
29 мая 2026 года 15:24
Москва. 29 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,479 руб., что на 1,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
