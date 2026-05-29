Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне снижения цен на нефть

Москва. 29 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,479 руб., что на 1,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 55 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 71,11 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 59 копеек, до 82,95 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль может завершить текущую торговую неделю вблизи уровней 10,45-10,55 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг не показывал выраженной динамики. Ни окончательное завершение налогового периода, ни дальнейшее снижение нефтяных цен не оказали заметного давления на российскую валюту, - указывают эксперты в комментарии. - В целом текущую неделю курс может закончить вблизи 10,45-10,55 руб./юань, а далее рынок будет ждать анонса объемов покупок валюты по бюджетному правилу в июне".

Цены на нефть продолжают снижаться днем в пятницу на фоне сигналов о возможности скорого урегулирования ближневосточного конфликта.

Котировка июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $92,12 за баррель, что на 1,71% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,45%, до $87,61 за баррель.

Переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, сообщил накануне портал Axios со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп пока не одобрил документ. По данным Axios, меморандум предполагает восстановление судоходства в Ормузском проливе и обязательство Ирана по его разминированию в течение 30 дней.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон пока не добился соглашения с Тегераном. "Мы еще не достигли этого, но мы очень близки, и мы собираемся продолжать работать над этим", - сказал он журналистам, добавив, что стороны обсуждают "языковые моменты".

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,327 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 2,794 млн баррелей, максимально с августа 2023 года.