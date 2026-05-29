"Финам" поставил на пересмотр оценку акций ВТБ

"Финам" поставил на пересмотр прогнозную цену и рекомендацию для акций ВТБ после объявления банком рекомендации по дивидендам и планов по размещению допэмиссии, сообщается в комментарии эксперта Игоря Додонова.

"Представленную отчетность ВТБ за январь-апрель 2026 года мы оцениваем нейтрально, - пишет аналитик. - Доходы по основным направлениям деятельности продолжают быстро восстанавливаться, однако снижение прочих операционных доходов (на 63% г/г до 98,5 млрд руб. за январь-апрель) и заметный рост операционных расходов по-прежнему оказывают давление на прибыль".

Ранее Набсовет ВТБ рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 9,71 руб. на акцию, что соответствует доходности порядка 12%. Всего на выплаты будет направлено 25% прошлогодней чистой прибыли.

Между тем ВТБ также объявил о стратегическом партнерстве с группой Wildberries-Russ (RWB), первым шагом в котором станет покупка 5% в дочернем банке RWB с потенциальной возможностью увеличения доли.

"Потенциально партнерство с RWB может оказаться весьма выгодным для ВТБ, - отмечает Додонов. - В частности, банк получит доступ к обширной аудитории маркетплейса, которой сможет предлагать свои финансовые продукты и услуги - от ипотечных и других кредитов и до инвестиционных инструментов. Однако пока имеется значительная неопределенность в отношении того, как конкретно будет развиваться партнерство. Кроме того, еще не известны точные параметры допэмиссии, также на данный момент трудно просчитать эффект от сделки для финпоказателей ВТБ и, соответственно, ее влияние на оценку акций банка. В связи с этим мы приняли решение отправить бумаги ВТБ на пересмотр".

