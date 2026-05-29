"Финам" подтверждает рейтинг акций Alphabet на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью $352,41 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 9,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.

Alphabet показала очень сильную отчетность за 1К 2026, отмечает эксперт. Главная точка роста Alphabet сейчас - Google Cloud. Выручка облачного сегмента подскочила на 63% г/г, до $20,0 млрд, а операционная прибыль взлетела примерно втрое, до $6,6 млрд.

"Ключевые риски для Alphabet связаны с высокой конкуренцией в AI и облаках, возможным давлением генеративного поиска на классическую рекламную модель Google Search, а также с ростом капитальных затрат, - указывает Лозовой. - В 1К 2026 капвложения составили $35,7 млрд, в основном на техническую инфраструктуру под AI, а компания повысила прогноз капвложений на 2026 г. до $180-190 млрд. Это может давить на свободный денежный поток и маржу через рост амортизации, затрат на дата-центры и энергию".

Alphabet - американская технологическая компания, управляет поисковым сервисом Google, видеосервисом YouTube и облачной платформой Google Cloud.

