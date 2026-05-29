Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ВИ.ру

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "Всеинструменты.ру"), сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина.

Эмитент опубликовал результаты за 1К26 по МСФО.

"Показатели EBITDA, ЧП и FCF оказались выше наших прогнозов, однако тенденция к снижению конвертации EBITDA в FCF подтвердилась. Сохраняем рекомендацию "держать" для акций компании", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.