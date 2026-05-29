Возврат к росту рынка акций РФ сильно затруднен - "БКС МИ"

Возврат к росту на российском рынке акций пока сильно затруднен, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ) Василий Буянов.

"Пока рынок не увидит четких признаков, что геополитический конфликт близится к своему завершению, котировки акций не смогут перейти к устойчивому росту. Возврат к росту затруднен особенно сейчас - под давлением крепкого курса рубля и затянувшегося цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ, - пишет эксперт в комментарии. - При текущем положении дел инвесторы могут рассчитывать лишь на широкий боковик, и то если нисходящий тренд остановится".

