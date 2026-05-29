Уолл-стрит снова обновила рекорды

Уолл-стрит обновила рекорды в четверг на геополитике, статданных и новостях компаний. Азиатские фондовые индексы, за исключением китайского, уверенно растут в пятницу. Нефть дешевеет утром пятницы на ожиданиях деэскалации на Ближнем Востоке, Brent у $92,6 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг на исторических максимумах, участники рынка оценивали новости с Ближнего Востока, статданные и корпоративные отчетности.

Переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

Собеседники сказали Axios, что наибольшая часть условий меморандума была согласована еще во вторник, однако обеим странам еще нужно было получить одобрение их лидеров. Позже иранская сторона связалась с американскими переговорщиками и проинформировала их о получении необходимых одобрений в Тегеране. По данным портала, американские переговорщики сообщили о деталях соглашения президенту США Дональду Трампу, однако он не стал сразу подписывать меморандум, заявив, что "хочет подумать об этом на протяжении пары дней".

Источники сообщили, что в рамках меморандума на протяжении 60 дней судоходство в Ормузском проливе будет "неограниченным" и бесплатным. Также Иран должен будет убрать из пролива мины в течение 30 дней. США в случае одобрения меморандума пообещают ослабить санкции против Ирана и разморозить иранские активы.

Также в четверг стало известно, что доходы населения США в апреле выросли незначительно, менее чем на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,4%. Расходы американцев в прошлом месяце увеличились на 0,5%, на уровне прогнозов.

Индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индикатор PCE Core) в апреле увеличился на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 3,3% в годовом выражении. В марте индикатор вырос на 0,3% и 3,2% соответственно. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Экономика США в первом квартале 2026 года увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Предварительно сообщалось о росте на 2%, и эксперты не ожидали пересмотра показателя.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 215 тыс. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа новых заявок до 211 тыс.

Продажи новых домов в США в апреле уменьшились на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 622 тыс. в пересчете на годовые темпы. Прогноз для этого показателя составлял 670 тыс.

Кроме того, инвесторы оценивали корпоративные новости.

Акции HP Inc. подешевели на 2,1%, хотя компания увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 11%, выручку - на 9%. Квартальные показатели скорректированной прибыли и выручки оказались лучше прогнозов рынка, однако HP понизила прогнозы на этот фингод.

Капитализация Salesforce Inc. (SPB: CRM) сократилась на 0,8%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами в первом квартале 2027 финансового года увеличил чистую прибыль на 37%, выручку - на 13%. Скорректированная прибыль существенно превысила ожидания аналитиков, при этом выручка совпала с прогнозом.

Цена бумаг Dell Technologies (SPB: DELL) выросла на 4,2% на новости, что компания получила пятилетний контракт от Пентагона на сумму $9,96 млрд.

Рыночная стоимость Dollar Tree подскочила на 17,9%.Американский оператор сети магазинов фиксированных цен в первом квартале 2026 финансового года увеличил выручку на 7,2% и незначительно нарастил чистую прибыль, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Стоимость акций Best Buy Co. увеличилась на 15,8%. Американский ритейлер электроники в прошлом финквартале увеличил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков.

Американская продовольственная компания Hormel Foods во втором финансовом квартале снизила чистую прибыль и слабо увеличила выручку, причем скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка, а выручка совпала с прогнозами. Бумаги Hormel подорожали на 12,6%.

Цена акций Snowflake Inc. взлетела на 36%. Компания, предоставляющая услуги облачного хранения данных, подписала пятилетнее соглашение с Amazon Web Services (AWS, облачное подразделение Amazon.com Inc. (SPB: AMZN)) на сумму $6 млрд, а также повысила годовой прогноз выручки от продажи программных продуктов на текущий фингод.

Капитализация Tyson Foods понизилась на 6,1%. Американский производитель продуктов питания сообщил, что должности президента и главного исполнительного директора в октябре займет Джефф Шомбургер, с 2016 года входящий в совет директоров компании. Он сменит на этих постах Донни Кинга, который после ухода останется членом совета директоров.

Акции Kohl''s подскочили на 20%. Сеть универмагов подтвердила годовые прогнозы и отчиталась о меньшем, чем ожидалось, чистом убытке в прошлом финквартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,05% и составил 50668,97 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,58% - до 7563,63 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,91% и завершил торги на уровне 26917,47 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу, исключением является лишь китайский индикатор.

Поддержку мировым рынкам оказывают надежды на скорое заключение мирного соглашения между США и Ираном. Переговорщики двух стран закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, сообщил накануне со ссылкой на источники портал Axios. Президент США Дональд Трамп пока не одобрил документ.

Источники сообщили, что в рамках меморандума на протяжении 60 дней судоходство в Ормузском проливе будет "неограниченным" и бесплатным. Также Иран должен будет убрать из пролива мины в течение 30 дней. США в случае одобрения меморандума пообещают ослабить санкции против Ирана и разморозить иранские активы.

Иранские СМИ опровергают информацию о том, что подготовка проекта меморандума завершена.

Цены на нефть снижаются благодаря надеждам на деэскалацию конфликта, что позитивно для азиатских стран, в значительной мере зависимых от импорта энергоресурсов.

Японский индекс Nikkei прибавляет 2,6% в ходе торгов.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали ускорение темпов роста розничных продаж в Японии в апреле до 2,1% в годовом выражении (+1,4% в марте) - максимума с апреля 2025 года.

Промпроизводство в Японии в апреле увеличилось на 2,3% в годовом выражении и на на 0,8% относительно предыдущего месяца, причем рост в помесячном выражении отмечен впервые с января.

Безработица в Японии в прошлом месяце снизилась до 2,5% - минимума с июля 2025 года.

В число лидеров роста на торгах в Токио в пятницу входят акции Murata Manufacturing (+12,3%), Taiyo Yuden (+11,8%), Kioxia (+5,5%), SoftBank Group (+4,6%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,2%.

Котировки бумаг технологических компаний в материковом Китае снижаются, в том числе, Shanghai SupeZET Engineering Technology (-16%), Shanghai Suochen Information Technology (-14,8%), Xi''An Manareco New Materials (-14,6%). В то же время уверенно дорожают акции Sino Medical Sciences (+20%), Beijing Hanjian Heshan Pipeline (+10%), Fujian Dongbai (+10%).

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1%. В число лидеров роста в Гонконге входят акции Lenovo Group (+26%), Innovent Biologics (+11,1%), Pop Mart International (+8,7%). Среди лидеров снижения - бумаги Li Auto (SPB: LI) Inc. (-4,7%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (-2,4%), Geely Automobile (-1,2%).

Южнокорейский индекс KOSPI подскочил на 3,4%, обновив рекордный максимум.

Уверенно дорожают акции Hyundai Motor (+7,1%), Samsung Electronics (+6%), Kia Corp (+3,2%), SK Hynix (+0,9%).

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,4%. Цена бумаг BHP Group выросла на 2,7%, Rio Tinto - на 2%, Northern Star Resources - на 4%.

Цены на нефть снижаются в пятницу на ожиданиях деэскалации ближневосточного конфликта.

Котировка июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $92,56 за баррель, что на $1,15 (1,23%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они подешевели на $0,58 (0,6%), до $93,71 за баррель.

Срок биржевого обращения июльских контрактов на Brent истекает с закрытием сессии в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы опускаются на $0,95 (1,02%) и торгуются по $91,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,14 (1,28%), до $87,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,22 (0,3%), до $88,9 за баррель.

Накануне издание Axios написало со ссылкой на источники, что переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, и что документ ожидает согласования американским президентом Дональдом Трампом.

По данным Axios, в рамках меморандума судоходство в Ормузском проливе будет "неограниченным" и бесплатным на протяжении 60 дней. Также Иран должен будет убрать из пролива мины в течение 30 дней.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон пока не добился соглашения с Тегераном. "Мы еще не достигли этого, но мы очень близки, и мы собираемся продолжать работать над этим", - сказал он журналистам.

По словам Вэнса, сейчас стороны обсуждают "языковые моменты". "Трудно сказать точно, когда президент подпишет меморандум о взаимопонимании и подпишет ли вообще. Мы обсуждаем несколько языковых моментов", - отметил он.

Аналитик IG Тони Сикамор отметил, что на рынке по-прежнему преобладает мнение, что конфликт закончился и скоро будет заключено соглашение. По его словам, сохранение этой точки зрения будет способствовать дальнейшему снижению цен на нефть.

Возобновление судоходства в Ормузском проливе принесет некоторое облегчение нефтяному рынку, однако сроки восстановления полноценных поставок остаются неопределенными, написал Сикамор.

"Добыча нефти значительно сократилась после начала войны, поскольку производители приостановили ее, чтобы справиться с проблемой нехватки хранилищ, - пояснил эксперт. - Восстановление объемов добычи будет происходить постепенно".

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,327 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина уменьшились на 2,572 млн баррелей, дистиллятов - на 2,107 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, резервов бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 2,794 млн баррелей, максимально с августа 2023 года.