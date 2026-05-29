Мнения аналитиков
Уолл-стрит снова обновила рекорды
29 мая 2026 года 09:10

Уолл-стрит снова обновила рекорды

Уолл-стрит обновила рекорды в четверг на геополитике, статданных и новостях компаний. Азиатские фондовые индексы, за исключением китайского, уверенно растут в пятницу. Нефть дешевеет утром пятницы на ожиданиях деэскалации на Ближнем Востоке, Brent у $92,6 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг на исторических максимумах, участники рынка оценивали новости с Ближнего Востока, статданные и корпоративные отчетности.

Переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

Собеседники сказали Axios, что наибольшая часть условий меморандума была согласована еще во вторник, однако обеим странам еще нужно было получить одобрение их лидеров. Позже иранская сторона связалась с американскими переговорщиками и проинформировала их о получении необходимых одобрений в Тегеране. По данным портала, американские переговорщики сообщили о деталях соглашения президенту США Дональду Трампу, однако он не стал сразу подписывать меморандум, заявив, что "хочет подумать об этом на протяжении пары дней".

Источники сообщили, что в рамках меморандума на протяжении 60 дней судоходство в Ормузском проливе будет "неограниченным" и бесплатным. Также Иран должен будет убрать из пролива мины в течение 30 дней. США в случае одобрения меморандума пообещают ослабить санкции против Ирана и разморозить иранские активы.

Также в четверг стало известно, что доходы населения США в апреле выросли незначительно, менее чем на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,4%. Расходы американцев в прошлом месяце увеличились на 0,5%, на уровне прогнозов.

Индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индикатор PCE Core) в апреле увеличился на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 3,3% в годовом выражении. В марте индикатор вырос на 0,3% и 3,2% соответственно. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Экономика США в первом квартале 2026 года увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Предварительно сообщалось о росте на 2%, и эксперты не ожидали пересмотра показателя.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. - до 215 тыс. Аналитики в среднем ожидали увеличения числа новых заявок до 211 тыс.

Продажи новых домов в США в апреле уменьшились на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 622 тыс. в пересчете на годовые темпы. Прогноз для этого показателя составлял 670 тыс.

Кроме того, инвесторы оценивали корпоративные новости.

Акции HP Inc. подешевели на 2,1%, хотя компания увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале на 11%, выручку - на 9%. Квартальные показатели скорректированной прибыли и выручки оказались лучше прогнозов рынка, однако HP понизила прогнозы на этот фингод.

Капитализация Salesforce Inc. (SPB: CRM) сократилась на 0,8%. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами в первом квартале 2027 финансового года увеличил чистую прибыль на 37%, выручку - на 13%. Скорректированная прибыль существенно превысила ожидания аналитиков, при этом выручка совпала с прогнозом.

Цена бумаг Dell Technologies (SPB: DELL) выросла на 4,2% на новости, что компания получила пятилетний контракт от Пентагона на сумму $9,96 млрд.

Рыночная стоимость Dollar Tree подскочила на 17,9%.Американский оператор сети магазинов фиксированных цен в первом квартале 2026 финансового года увеличил выручку на 7,2% и незначительно нарастил чистую прибыль, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Стоимость акций Best Buy Co. увеличилась на 15,8%. Американский ритейлер электроники в прошлом финквартале увеличил чистую прибыль и выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков.

Американская продовольственная компания Hormel Foods во втором финансовом квартале снизила чистую прибыль и слабо увеличила выручку, причем скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий рынка, а выручка совпала с прогнозами. Бумаги Hormel подорожали на 12,6%.

Цена акций Snowflake Inc. взлетела на 36%. Компания, предоставляющая услуги облачного хранения данных, подписала пятилетнее соглашение с Amazon Web Services (AWS, облачное подразделение Amazon.com Inc. (SPB: AMZN)) на сумму $6 млрд, а также повысила годовой прогноз выручки от продажи программных продуктов на текущий фингод.

Капитализация Tyson Foods понизилась на 6,1%. Американский производитель продуктов питания сообщил, что должности президента и главного исполнительного директора в октябре займет Джефф Шомбургер, с 2016 года входящий в совет директоров компании. Он сменит на этих постах Донни Кинга, который после ухода останется членом совета директоров.

Акции Kohl''s подскочили на 20%. Сеть универмагов подтвердила годовые прогнозы и отчиталась о меньшем, чем ожидалось, чистом убытке в прошлом финквартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,05% и составил 50668,97 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,58% - до 7563,63 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,91% и завершил торги на уровне 26917,47 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу, исключением является лишь китайский индикатор.

Иранские СМИ опровергают информацию о том, что подготовка проекта меморандума завершена.

Цены на нефть снижаются благодаря надеждам на деэскалацию конфликта, что позитивно для азиатских стран, в значительной мере зависимых от импорта энергоресурсов.

Японский индекс Nikkei прибавляет 2,6% в ходе торгов.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали ускорение темпов роста розничных продаж в Японии в апреле до 2,1% в годовом выражении (+1,4% в марте) - максимума с апреля 2025 года.

Промпроизводство в Японии в апреле увеличилось на 2,3% в годовом выражении и на на 0,8% относительно предыдущего месяца, причем рост в помесячном выражении отмечен впервые с января.

Безработица в Японии в прошлом месяце снизилась до 2,5% - минимума с июля 2025 года.

В число лидеров роста на торгах в Токио в пятницу входят акции Murata Manufacturing (+12,3%), Taiyo Yuden (+11,8%), Kioxia (+5,5%), SoftBank Group (+4,6%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,2%.

Котировки бумаг технологических компаний в материковом Китае снижаются, в том числе, Shanghai SupeZET Engineering Technology (-16%), Shanghai Suochen Information Technology (-14,8%), Xi''An Manareco New Materials (-14,6%). В то же время уверенно дорожают акции Sino Medical Sciences (+20%), Beijing Hanjian Heshan Pipeline (+10%), Fujian Dongbai (+10%).

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1%. В число лидеров роста в Гонконге входят акции Lenovo Group (+26%), Innovent Biologics (+11,1%), Pop Mart International (+8,7%). Среди лидеров снижения - бумаги Li Auto (SPB: LI) Inc. (-4,7%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (-2,4%), Geely Automobile (-1,2%).

Южнокорейский индекс KOSPI подскочил на 3,4%, обновив рекордный максимум.

Уверенно дорожают акции Hyundai Motor (+7,1%), Samsung Electronics (+6%), Kia Corp (+3,2%), SK Hynix (+0,9%).

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,4%. Цена бумаг BHP Group выросла на 2,7%, Rio Tinto - на 2%, Northern Star Resources - на 4%.

Цены на нефть снижаются в пятницу на ожиданиях деэскалации ближневосточного конфликта.

Котировка июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $92,56 за баррель, что на $1,15 (1,23%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они подешевели на $0,58 (0,6%), до $93,71 за баррель.

Срок биржевого обращения июльских контрактов на Brent истекает с закрытием сессии в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы опускаются на $0,95 (1,02%) и торгуются по $91,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,14 (1,28%), до $87,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,22 (0,3%), до $88,9 за баррель.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон пока не добился соглашения с Тегераном. "Мы еще не достигли этого, но мы очень близки, и мы собираемся продолжать работать над этим", - сказал он журналистам.

По словам Вэнса, сейчас стороны обсуждают "языковые моменты". "Трудно сказать точно, когда президент подпишет меморандум о взаимопонимании и подпишет ли вообще. Мы обсуждаем несколько языковых моментов", - отметил он.

Аналитик IG Тони Сикамор отметил, что на рынке по-прежнему преобладает мнение, что конфликт закончился и скоро будет заключено соглашение. По его словам, сохранение этой точки зрения будет способствовать дальнейшему снижению цен на нефть.

Возобновление судоходства в Ормузском проливе принесет некоторое облегчение нефтяному рынку, однако сроки восстановления полноценных поставок остаются неопределенными, написал Сикамор.

"Добыча нефти значительно сократилась после начала войны, поскольку производители приостановили ее, чтобы справиться с проблемой нехватки хранилищ, - пояснил эксперт. - Восстановление объемов добычи будет происходить постепенно".

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,327 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина уменьшились на 2,572 млн баррелей, дистиллятов - на 2,107 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, резервов бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 2,794 млн баррелей, максимально с августа 2023 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 мая 2026 года 16:07
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов "Борец Капитала" - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций "Борец Капитала" серии 001Р-07, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Борец Капитал" 3 июня будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии 001Р-07 с погашением через три года (1080 дней),...    читать дальше
29 мая 2026 года 15:36
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Группы Астра на уровне 360 руб
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 360 руб. на горизонте 12 месяцев с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова. "Группа Астра" отчиталась за первый квартал 2026 года заметно слабее прошлого года, - отмечает эксперт....    читать дальше
29 мая 2026 года 15:24
Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне снижения цен на нефть
Москва. 29 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,479 руб., что на 1,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
29 мая 2026 года 15:05
"Финам" поставил на пересмотр оценку акций ВТБ
"Финам" поставил на пересмотр прогнозную цену и рекомендацию для акций ВТБ после объявления банком рекомендации по дивидендам и планов по размещению допэмиссии, сообщается в комментарии эксперта Игоря Додонова. "Представленную отчетность ВТБ за январь-апрель 2026 года мы оцениваем нейтрально, -...    читать дальше
29 мая 2026 года 14:32
"Финам" подтверждает рейтинг акций Alphabet на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью $352,41 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 9,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Alphabet показала очень сильную отчетность за 1К 2026, отмечает эксперт....    читать дальше
29 мая 2026 года 13:47
Акции РусГидро могут быть интересны для длинных покупок - инвестбанк "Синара"
Акции "РусГидро" могут представлять интерес для инвесторов и на длинном горизонте, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Денис Степанов. "Мы положительно оцениваем финансовые результаты "РусГидро" за 1К26, которые оказались лучше наших прогнозов и по EBITDA, и по чистой прибыли. Хороший...    читать дальше
29 мая 2026 года 13:19
"Эйлер" рекомендует "покупать" акции ВИ.ру с прогнозной ценой 100 руб
Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует "покупать" акции ПАО "ВИ.ру" (бренд "Всеинструменты.ру") с прогнозной стоимостью на уровне 100 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале. Результаты эмитента за 1К26 укрепили стратегический фокус компании на прибыли и снижении долговой...    читать дальше
29 мая 2026 года 12:45
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Перминова. Эксперт нейтрально оценивает сокращенные результаты эмитента за первые четыре месяца года по МСФО. "В целом пока они...    читать дальше
29 мая 2026 года 12:17
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ВИ.ру
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "Всеинструменты.ру"), сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина. Эмитент опубликовал результаты за 1К26 по МСФО. "Показатели EBITDA, ЧП и FCF оказались выше наших прогнозов, однако тенденция к снижению конвертации...    читать дальше
29 мая 2026 года 11:55
Инвесторам стоит максимизировать диверсификацию облигационных портфелей - ПСБ
Инвесторам стоит максимизировать диверсификацию облигационных портфелей в текущих условиях неопределенности, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI в четверг вернулся в проторгованную зону 119-120 пунктов, после "пролива" в начале...    читать дальше
29 мая 2026 года 11:36
Акции Озон Фармацевтики, скорее всего, в настоящее время недооценены рынком - "БКС МИ"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика", скорее всего, в настоящее время недооценены фондовым рынком, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова. Результаты эмитента за 1К26 скорее указывают на замедление роста, хотя исторически темп роста выручки по кварталам...    читать дальше
29 мая 2026 года 11:11
Цена акций Астры может показать краткосрочное снижение - инвестбанк "Синара"
Котировки акций ПАО "Группа Астра" могут показать краткосрочное снижение на фоне опубликованной финансовой отчетности эмитента за первый квартал текущего года, говорится в материале старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Константина Белова. Результаты компании отражают...    читать дальше
29 мая 2026 года 10:47
Рубль может остаться вблизи 10,45-10,55 руб./юань по итогам недели - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль может завершить текущую торговую неделю вблизи уровней 10,45-10,55 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в четверг не показывал выраженной динамики. Ни окончательное завершение налогового периода, ни дальнейшее снижение нефтяных цен не...    читать дальше
29 мая 2026 года 10:29
Возврат к росту рынка акций РФ сильно затруднен - "БКС МИ"
Возврат к росту на российском рынке акций пока сильно затруднен, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ) Василий Буянов. "Пока рынок не увидит четких признаков, что геополитический конфликт близится к своему завершению, котировки акций не смогут перейти к устойчивому росту. Возврат к росту...    читать дальше
29 мая 2026 года 10:22
Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Москва. 29 мая. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.    читать дальше
