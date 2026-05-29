29 мая 2026 года 10:22
Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Москва. 29 мая. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,4965 руб. (+3,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,78 коп. выше уровня действующего официального курса.
Цены на нефть снижаются в пятницу на ожиданиях деэскалации ближневосточного конфликта.
Котировка июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $92,5 за баррель, что на 1,25% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,5%, до $87,56 за баррель.
Накануне издание Axios написало со ссылкой на источники, что переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, документ ожидает согласования американским президентом Дональдом Трампом.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,327 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 2,794 млн баррелей, максимально с августа 2023 года.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
29 мая 2026 года 16:07
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций "Борец Капитала" серии 001Р-07, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций".
"Борец Капитал" 3 июня будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии 001Р-07 с погашением через три года (1080 дней),
29 мая 2026 года 15:36
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 360 руб. на горизонте 12 месяцев с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова.
"Группа Астра" отчиталась за первый квартал 2026 года заметно слабее прошлого года, - отмечает эксперт.
29 мая 2026 года 15:24
Москва. 29 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,479 руб., что на 1,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.
29 мая 2026 года 15:05
"Финам" поставил на пересмотр прогнозную цену и рекомендацию для акций ВТБ после объявления банком рекомендации по дивидендам и планов по размещению допэмиссии, сообщается в комментарии эксперта Игоря Додонова.
"Представленную отчетность ВТБ за январь-апрель 2026 года мы оцениваем нейтрально, -
29 мая 2026 года 14:32
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью $352,41 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 9,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового.
Alphabet показала очень сильную отчетность за 1К 2026, отмечает эксперт.
29 мая 2026 года 13:47
Акции "РусГидро" могут представлять интерес для инвесторов и на длинном горизонте, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Денис Степанов.
"Мы положительно оцениваем финансовые результаты "РусГидро" за 1К26, которые оказались лучше наших прогнозов и по EBITDA, и по чистой прибыли.
29 мая 2026 года 13:19
Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует "покупать" акции ПАО "ВИ.ру" (бренд "Всеинструменты.ру") с прогнозной стоимостью на уровне 100 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале.
Результаты эмитента за 1К26 укрепили стратегический фокус компании на прибыли и снижении долговой
29 мая 2026 года 12:45
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Перминова.
Эксперт нейтрально оценивает сокращенные результаты эмитента за первые четыре месяца года по МСФО.
"В целом пока они
29 мая 2026 года 12:17
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "Всеинструменты.ру"), сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина.
Эмитент опубликовал результаты за 1К26 по МСФО.
"Показатели EBITDA, ЧП и FCF оказались выше наших прогнозов, однако тенденция к снижению конвертации
29 мая 2026 года 11:55
Инвесторам стоит максимизировать диверсификацию облигационных портфелей в текущих условиях неопределенности, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.
Индекс RGBI в четверг вернулся в проторгованную зону 119-120 пунктов, после "пролива" в начале
29 мая 2026 года 11:36
Акции ПАО "Озон Фармацевтика", скорее всего, в настоящее время недооценены фондовым рынком, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова.
Результаты эмитента за 1К26 скорее указывают на замедление роста, хотя исторически темп роста выручки по кварталам
29 мая 2026 года 11:11
Котировки акций ПАО "Группа Астра" могут показать краткосрочное снижение на фоне опубликованной финансовой отчетности эмитента за первый квартал текущего года, говорится в материале старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Константина Белова.
Результаты компании отражают
29 мая 2026 года 10:47
Курс валютной пары юань/рубль может завершить текущую торговую неделю вблизи уровней 10,45-10,55 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".
"Рубль в четверг не показывал выраженной динамики. Ни окончательное завершение налогового периода, ни дальнейшее снижение нефтяных цен не
29 мая 2026 года 10:29
Возврат к росту на российском рынке акций пока сильно затруднен, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ) Василий Буянов.
"Пока рынок не увидит четких признаков, что геополитический конфликт близится к своему завершению, котировки акций не смогут перейти к устойчивому росту.
29 мая 2026 года 10:08
Российский рынок акций сохранит консервативное настроение на торгах в пятницу, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.
"Ждем, что консервативный настрой на рынке акций с точечным спросом в "идейных" бумагах сохранится и в пятницу. Индекс
