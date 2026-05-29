Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 29 мая. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,4965 руб. (+3,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,78 коп. выше уровня действующего официального курса.

Цены на нефть снижаются в пятницу на ожиданиях деэскалации ближневосточного конфликта.

Котировка июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $92,5 за баррель, что на 1,25% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,5%, до $87,56 за баррель.

Накануне издание Axios написало со ссылкой на источники, что переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, документ ожидает согласования американским президентом Дональдом Трампом.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,327 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 2,794 млн баррелей, максимально с августа 2023 года.