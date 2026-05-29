Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ сохранит консервативный настрой в пятницу - ПСБ
29 мая 2026 года 10:08

Рынок акций РФ сохранит консервативный настрой в пятницу - ПСБ

Российский рынок акций сохранит консервативное настроение на торгах в пятницу, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Ждем, что консервативный настрой на рынке акций с точечным спросом в "идейных" бумагах сохранится и в пятницу. Индекс Мосбиржи продолжит тяготеть к снижению в рамках диапазона 2540-2610 пунктов, причем риск отката в район "круглой" отметки 2500 пунктов в ближайшей перспективе, несмотря на близость к зонам перепроданности по ряду бумаг, выглядит высоким", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 мая 2026 года 16:07
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов "Борец Капитала" - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций "Борец Капитала" серии 001Р-07, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Борец Капитал" 3 июня будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии 001Р-07 с погашением через три года (1080 дней),...    читать дальше
29 мая 2026 года 15:36
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Группы Астра на уровне 360 руб
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 360 руб. на горизонте 12 месяцев с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова. "Группа Астра" отчиталась за первый квартал 2026 года заметно слабее прошлого года, - отмечает эксперт....    читать дальше
29 мая 2026 года 15:24
Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне снижения цен на нефть
Москва. 29 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,479 руб., что на 1,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
29 мая 2026 года 15:05
"Финам" поставил на пересмотр оценку акций ВТБ
"Финам" поставил на пересмотр прогнозную цену и рекомендацию для акций ВТБ после объявления банком рекомендации по дивидендам и планов по размещению допэмиссии, сообщается в комментарии эксперта Игоря Додонова. "Представленную отчетность ВТБ за январь-апрель 2026 года мы оцениваем нейтрально, -...    читать дальше
29 мая 2026 года 14:32
"Финам" подтверждает рейтинг акций Alphabet на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью $352,41 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 9,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Alphabet показала очень сильную отчетность за 1К 2026, отмечает эксперт....    читать дальше
29 мая 2026 года 13:47
Акции РусГидро могут быть интересны для длинных покупок - инвестбанк "Синара"
Акции "РусГидро" могут представлять интерес для инвесторов и на длинном горизонте, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Денис Степанов. "Мы положительно оцениваем финансовые результаты "РусГидро" за 1К26, которые оказались лучше наших прогнозов и по EBITDA, и по чистой прибыли. Хороший...    читать дальше
29 мая 2026 года 13:19
"Эйлер" рекомендует "покупать" акции ВИ.ру с прогнозной ценой 100 руб
Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует "покупать" акции ПАО "ВИ.ру" (бренд "Всеинструменты.ру") с прогнозной стоимостью на уровне 100 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале. Результаты эмитента за 1К26 укрепили стратегический фокус компании на прибыли и снижении долговой...    читать дальше
29 мая 2026 года 12:45
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Перминова. Эксперт нейтрально оценивает сокращенные результаты эмитента за первые четыре месяца года по МСФО. "В целом пока они...    читать дальше
29 мая 2026 года 12:17
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ВИ.ру
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "Всеинструменты.ру"), сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина. Эмитент опубликовал результаты за 1К26 по МСФО. "Показатели EBITDA, ЧП и FCF оказались выше наших прогнозов, однако тенденция к снижению конвертации...    читать дальше
29 мая 2026 года 11:55
Инвесторам стоит максимизировать диверсификацию облигационных портфелей - ПСБ
Инвесторам стоит максимизировать диверсификацию облигационных портфелей в текущих условиях неопределенности, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI в четверг вернулся в проторгованную зону 119-120 пунктов, после "пролива" в начале...    читать дальше
29 мая 2026 года 11:36
Акции Озон Фармацевтики, скорее всего, в настоящее время недооценены рынком - "БКС МИ"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика", скорее всего, в настоящее время недооценены фондовым рынком, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова. Результаты эмитента за 1К26 скорее указывают на замедление роста, хотя исторически темп роста выручки по кварталам...    читать дальше
29 мая 2026 года 11:11
Цена акций Астры может показать краткосрочное снижение - инвестбанк "Синара"
Котировки акций ПАО "Группа Астра" могут показать краткосрочное снижение на фоне опубликованной финансовой отчетности эмитента за первый квартал текущего года, говорится в материале старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Константина Белова. Результаты компании отражают...    читать дальше
29 мая 2026 года 10:47
Рубль может остаться вблизи 10,45-10,55 руб./юань по итогам недели - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль может завершить текущую торговую неделю вблизи уровней 10,45-10,55 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в четверг не показывал выраженной динамики. Ни окончательное завершение налогового периода, ни дальнейшее снижение нефтяных цен не...    читать дальше
29 мая 2026 года 10:29
Возврат к росту рынка акций РФ сильно затруднен - "БКС МИ"
Возврат к росту на российском рынке акций пока сильно затруднен, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ) Василий Буянов. "Пока рынок не увидит четких признаков, что геополитический конфликт близится к своему завершению, котировки акций не смогут перейти к устойчивому росту. Возврат к росту...    читать дальше
29 мая 2026 года 10:22
Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Москва. 29 мая. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.    читать дальше
