Цены рублевых корпбондов в пятницу не покажут яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов. Участники рынка продолжают анализировать новости относительно конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

Собеседники сказали Axios, что наибольшая часть условий меморандума была согласована еще во вторник, однако обеим странам еще нужно было получить одобрение их лидеров. Позже иранская сторона связалась с американскими переговорщиками и проинформировала их о получении необходимых одобрений в Тегеране. По данным портала, американские переговорщики сообщили о деталях соглашения президенту США Дональду Трампу, однако он не стал сразу подписывать меморандум, заявив, что "хочет подумать об этом на протяжении пары дней".

Источники сообщили, что в рамках меморандума в течение 60 дней судоходство в Ормузском проливе будет "неограниченным" и бесплатным. Также Иран за 30 дней должен будет убрать из пролива мины. США в случае одобрения меморандума пообещают ослабить санкции против Ирана и разморозить иранские активы.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в четверг, что Трамп не заключит невыгодную для Вашингтона сделку с Ираном, отметив, что в любом соглашении должны быть пункты об Ормузском проливе и о сворачивании иранской ядерной программы.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг на исторических максимумах на фоне новостей с Ближнего Востока. Индекс Dow Jones повысился на 0,05% и составил 50668,97 пункта. Значение S&P 500 увеличилось на 0,58% - до 7563,63 пункта, индекс Nasdaq прибавил 0,91% и завершил торги на уровне 26917,47 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу, исключением является лишь китайский индикатор. Поддержку мировым рынкам оказывают надежды на скорое заключение мирного соглашения между США и Ираном. Японский индекс Nikkei прибавляет 2,6% в ходе торгов. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,2%. Гонконгский индекс Hang Seng растет на 1%. Южнокорейский индекс KOSPI подскочил на 3,4%, обновив рекордный максимум. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,4%.

Цены на нефть снижаются в пятницу на ожиданиях деэскалации ближневосточного конфликта. Котировка июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:35 мск составляет $92,59 за баррель, что на 1,12% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,24%, до $87,8 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,327 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 2,794 млн баррелей, максимально с августа 2023 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 66,863 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,672 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 мая практически не изменился относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 121,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос на 0,04%, поднявшись до 1292,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,35%), "Почта России-БО-002P-03" (+0,24%) и "СТМ-001Р-02" (+0,14%), а в лидерах падения - "РЖД-001Р-21R" (-0,46%), "Новотранс ХК-001Р-03" (-0,29%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) завершило размещение трехлетних облигаций серии 005P-08R объемом 100 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ по выпуску для 1-8-го купонов установлен в размере 1% годовых (100 б.п.). Выставлена оферта через восемь месяцев.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) завершило размещение двенадцатилетнего флоатера серии 003Р-02 с офертой через три года объемом 40 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ был установлен на уровне 150 б.п.

Кроме того, ПАО "МТС" 29 мая начнет размещение двенадцатилетних облигаций серии 003P-03 с офертой через три года объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на "фикс" прошел 26 мая. Ставка ежемесячного купона до оферты установлена на уровне 13,55% годовых.

ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) провело сбор заявок на трехлетний флоатер серии 002Р-06 планируемым объемом 3 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 280 б.п. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Техразмещение запланировано на 2 июня. Флоатер предназначен только для квалифицированных инвесторов, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.