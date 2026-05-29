ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в апреле оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
С начала лета стартует прием заявок на новую семейную выплату, которая полагается семьям с небольшим доходом. а. А тем, кто часто летает, станет удобнее проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной Единой...
 
Финансовый рынок: нужна ли единая платформа для обмена данными
Банк России подвел итоги обсуждения доклада о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке и получил обратную связь от 112 участников рынка. 77% из них выступают за создание в России единой отраслевой платформы для обмена...
 
Аналитики опровергли наличие "голландской болезни" у экономики РФ
Сильная нацвалюта одновременно работает в двух направлениях: сдерживает инфляцию, но усиливает давление на экспортеров, промышленность и бюджет, снижая рублевую выручку сырьевых компаний. На этом фоне в РФ заговорили о "голландской болезни"...
 
29 мая 2026 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в пятницу не покажут яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов. Участники рынка продолжают анализировать новости относительно конфликтов вокруг Украины и на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

Собеседники сказали Axios, что наибольшая часть условий меморандума была согласована еще во вторник, однако обеим странам еще нужно было получить одобрение их лидеров. Позже иранская сторона связалась с американскими переговорщиками и проинформировала их о получении необходимых одобрений в Тегеране. По данным портала, американские переговорщики сообщили о деталях соглашения президенту США Дональду Трампу, однако он не стал сразу подписывать меморандум, заявив, что "хочет подумать об этом на протяжении пары дней".

Источники сообщили, что в рамках меморандума в течение 60 дней судоходство в Ормузском проливе будет "неограниченным" и бесплатным. Также Иран за 30 дней должен будет убрать из пролива мины. США в случае одобрения меморандума пообещают ослабить санкции против Ирана и разморозить иранские активы.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в четверг, что Трамп не заключит невыгодную для Вашингтона сделку с Ираном, отметив, что в любом соглашении должны быть пункты об Ормузском проливе и о сворачивании иранской ядерной программы.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг на исторических максимумах на фоне новостей с Ближнего Востока. Индекс Dow Jones повысился на 0,05% и составил 50668,97 пункта. Значение S&P 500 увеличилось на 0,58% - до 7563,63 пункта, индекс Nasdaq прибавил 0,91% и завершил торги на уровне 26917,47 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу, исключением является лишь китайский индикатор. Поддержку мировым рынкам оказывают надежды на скорое заключение мирного соглашения между США и Ираном. Японский индекс Nikkei прибавляет 2,6% в ходе торгов. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,2%. Гонконгский индекс Hang Seng растет на 1%. Южнокорейский индекс KOSPI подскочил на 3,4%, обновив рекордный максимум. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,4%.

Цены на нефть снижаются в пятницу на ожиданиях деэскалации ближневосточного конфликта. Котировка июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:35 мск составляет $92,59 за баррель, что на 1,12% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,24%, до $87,8 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,327 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 2,794 млн баррелей, максимально с августа 2023 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 66,863 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,672 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 мая практически не изменился относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 121,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds подрос на 0,04%, поднявшись до 1292,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,35%), "Почта России-БО-002P-03" (+0,24%) и "СТМ-001Р-02" (+0,14%), а в лидерах падения - "РЖД-001Р-21R" (-0,46%), "Новотранс ХК-001Р-03" (-0,29%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) завершило размещение трехлетних облигаций серии 005P-08R объемом 100 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ по выпуску для 1-8-го купонов установлен в размере 1% годовых (100 б.п.). Выставлена оферта через восемь месяцев.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) завершило размещение двенадцатилетнего флоатера серии 003Р-02 с офертой через три года объемом 40 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ был установлен на уровне 150 б.п.

Кроме того, ПАО "МТС" 29 мая начнет размещение двенадцатилетних облигаций серии 003P-03 с офертой через три года объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на "фикс" прошел 26 мая. Ставка ежемесячного купона до оферты установлена на уровне 13,55% годовых.

ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) провело сбор заявок на трехлетний флоатер серии 002Р-06 планируемым объемом 3 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 280 б.п. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Техразмещение запланировано на 2 июня. Флоатер предназначен только для квалифицированных инвесторов, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
29 мая 2026 года 16:07
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов "Борец Капитала" - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций "Борец Капитала" серии 001Р-07, говорится в комментарии аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Борец Капитал" 3 июня будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии 001Р-07 с погашением через три года (1080 дней),...    читать дальше
29 мая 2026 года 15:36
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Группы Астра на уровне 360 руб
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций "Группы Астра" на уровне 360 руб. на горизонте 12 месяцев с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии аналитика Владимира Чернова. "Группа Астра" отчиталась за первый квартал 2026 года заметно слабее прошлого года, - отмечает эксперт....    читать дальше
29 мая 2026 года 15:24
Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне снижения цен на нефть
Москва. 29 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,479 руб., что на 1,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
29 мая 2026 года 15:05
"Финам" поставил на пересмотр оценку акций ВТБ
"Финам" поставил на пересмотр прогнозную цену и рекомендацию для акций ВТБ после объявления банком рекомендации по дивидендам и планов по размещению допэмиссии, сообщается в комментарии эксперта Игоря Додонова. "Представленную отчетность ВТБ за январь-апрель 2026 года мы оцениваем нейтрально, -...    читать дальше
29 мая 2026 года 14:32
"Финам" подтверждает рейтинг акций Alphabet на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Alphabet Inc. с прогнозной стоимостью $352,41 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 9,4% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Alphabet показала очень сильную отчетность за 1К 2026, отмечает эксперт....    читать дальше
29 мая 2026 года 13:47
Акции РусГидро могут быть интересны для длинных покупок - инвестбанк "Синара"
Акции "РусГидро" могут представлять интерес для инвесторов и на длинном горизонте, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Денис Степанов. "Мы положительно оцениваем финансовые результаты "РусГидро" за 1К26, которые оказались лучше наших прогнозов и по EBITDA, и по чистой прибыли. Хороший...    читать дальше
29 мая 2026 года 13:19
"Эйлер" рекомендует "покупать" акции ВИ.ру с прогнозной ценой 100 руб
Аналитическая компания "Эйлер" рекомендует "покупать" акции ПАО "ВИ.ру" (бренд "Всеинструменты.ру") с прогнозной стоимостью на уровне 100 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале. Результаты эмитента за 1К26 укрепили стратегический фокус компании на прибыли и снижении долговой...    читать дальше
29 мая 2026 года 12:45
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 110 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Артема Перминова. Эксперт нейтрально оценивает сокращенные результаты эмитента за первые четыре месяца года по МСФО. "В целом пока они...    читать дальше
29 мая 2026 года 12:17
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ВИ.ру
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "Всеинструменты.ру"), сообщается в комментарии аналитика Сергея Зорина. Эмитент опубликовал результаты за 1К26 по МСФО. "Показатели EBITDA, ЧП и FCF оказались выше наших прогнозов, однако тенденция к снижению конвертации...    читать дальше
29 мая 2026 года 11:55
Инвесторам стоит максимизировать диверсификацию облигационных портфелей - ПСБ
Инвесторам стоит максимизировать диверсификацию облигационных портфелей в текущих условиях неопределенности, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI в четверг вернулся в проторгованную зону 119-120 пунктов, после "пролива" в начале...    читать дальше
29 мая 2026 года 11:36
Акции Озон Фармацевтики, скорее всего, в настоящее время недооценены рынком - "БКС МИ"
Акции ПАО "Озон Фармацевтика", скорее всего, в настоящее время недооценены фондовым рынком, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова. Результаты эмитента за 1К26 скорее указывают на замедление роста, хотя исторически темп роста выручки по кварталам...    читать дальше
29 мая 2026 года 11:11
Цена акций Астры может показать краткосрочное снижение - инвестбанк "Синара"
Котировки акций ПАО "Группа Астра" могут показать краткосрочное снижение на фоне опубликованной финансовой отчетности эмитента за первый квартал текущего года, говорится в материале старшего аналитика инвестиционного банка "Синара" Константина Белова. Результаты компании отражают...    читать дальше
29 мая 2026 года 10:47
Рубль может остаться вблизи 10,45-10,55 руб./юань по итогам недели - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль может завершить текущую торговую неделю вблизи уровней 10,45-10,55 руб. за юань, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль в четверг не показывал выраженной динамики. Ни окончательное завершение налогового периода, ни дальнейшее снижение нефтяных цен не...    читать дальше
29 мая 2026 года 10:29
Возврат к росту рынка акций РФ сильно затруднен - "БКС МИ"
Возврат к росту на российском рынке акций пока сильно затруднен, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ) Василий Буянов. "Пока рынок не увидит четких признаков, что геополитический конфликт близится к своему завершению, котировки акций не смогут перейти к устойчивому росту. Возврат к росту...    читать дальше
29 мая 2026 года 10:22
Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Москва. 29 мая. Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.    читать дальше
Страница 1 из 8
1
