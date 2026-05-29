Прогнозная цена акций Озон Фармацевтики на горизонте года - 79,2 руб. - "ВТБ Мои инвестиции"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" на горизонте года составляет 79,2 рубля за штуку, считают аналитик брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Отчетность компании за 1К26 по МСФО оказалась нейтральной, констатируют эксперты.

Рост выручки составил всего 2% из-за высокой базы прошлого года и снижения сезонной заболеваемости, однако менеджмент подтверждает годовую цель по росту на 15-25%.

Рентабельность по EBITDA осталась на высоком уровне. Показатель Чистый долг/EBITDA закрепился на благоприятном уровне в 0,6х.

Ключевое улучшение, отмечают аналитики брокера - снижение средней ставки по долгу с 22% до менее 15% за последний год благодаря долгосрочным инвесткредитам и высокой доле займов под плавающую ставку.

Совет директоров "Озон Фармацевтики" рекомендовал дивиденды за первый квартал текущего года в размере 0,27 руб. на акцию, текущая дивдоходность - 0,6%.

