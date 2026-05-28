Рынок акций РФ в четверг просел к 2580п по индексу МосБиржи, лидировали в откате металлурги, взлетел МКБ

Москва. 28 мая. Российский рынок акций в четверг умеренно просел после попыток восходящей коррекции на фоне данных Росстата по инфляции, негативным фактором выступили слабость металлов и нефти (июльский фьючерс на нефть Brent вечером растерял почти весь дневной рост и вернулся ниже $94,5 за баррель); также игроки ожидали новостей об итогах визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан, в ходе которого возможно заключение новых соглашений в области энергетики. Индекс МосБиржи опустился в район 2580 пунктов после утреннего роста выше 2600 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2583,89 пункта (-0,3%, максимум сессии - 2603,9 пункта), индекс РТС - 1140,49 пункта (-0,9%). Лидерами снижения выступили бумаги ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2%), раллировали бумаги МКБ (MOEX: CBOM) (+14,4%) на новостях об одобрении акционерами реорганизации банка.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 мая, составил 71,3715 руб. (+47,03 копейки).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ за неделю с 19 по 25 мая составила 0,07% после снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая (за шесть дней из-за праздника), роста цен также на 0,07% с 5 по 12 мая (за восемь дней), снижения цен на 0,02% с 28 апреля по 4 мая. Из данных за 25 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 25 мая замедлилась до 5,33% с 5,36% на 18 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития), и составила 5,48% после 5,47% на 18 мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по наращиванию поставок российской нефти в КНР до 12,5 млн тонн в год, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов. "Это, скажем так, только принципы, основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 млн тонн российской нефти. То есть окончательного соглашения еще самого нет, но базовое подписано", - сказал Аккенженов, комментируя подписанное в четверг соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере между Казахстаном и РФ.

Подешевели также акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,9% "префы"), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,1%).

Чистая прибыль банка ВТБ за 4 месяца 2026 года по РСБУ составила 174,59 млрд руб. против 73,21 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

В то же время, согласно отчетности ВТБ по МСФО, чистая прибыль банка в январе-апреле сократилась на 1,8%, до 168,2 млрд рублей. В апреле чистая прибыль ВТБ выросла на 24,3% - до 30,2 млрд рублей.

Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-0,5%) за 4 месяца 2026 года по РСБУ составила 12,62 млрд руб. против 20,13 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-0,7%) за 4 месяца 2026 года по РСБУ составила 39,31 млрд руб. против убытка 7,37 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотных ведомостей банков, опубликованных на сайте Банка России.

Совет директоров ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) (-0,6%, до 51,27 рубля) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 2,71 рубля на каждую обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании. Совокупно на выплату дивидендов предлагается направить 9,46 млрд рублей, или 50,6% скорректированной чистой прибыли "Ростелекома" по МСФО за 2025 год, что соответствует положениям дивидендной политики на 2024-2026 отчетные годы. Совет директоров также предложил установить датой закрытия реестра для получения дивидендов 20 июля 2026 года.

Акционеры Московского кредитного банка одобрили его реорганизацию в форме присоединения Дальневосточного банка (MOEX: DVSB), говорится в сообщении МКБ. В рамках этого процесса акционеры также одобрили увеличение уставного капитала МКБ на 4,4% - до 34,9 млрд рублей. МКБ, в частности, планирует разместить 1 млрд 475 млн 878,5 тыс. обыкновенных акций. Одна обыкновенная и привилегированная акция Дальневосточного банка конвертируется в 141,3 обыкновенных акции МКБ.

Подорожали также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,1%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Подросли "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,9%, до 1428,8 рубля) на фоне известий, что дивиденды компании по итогам 2025 года будут сопоставимы с выплатами по итогам 2024 года, о чем сообщил журналистам в Астане президент компании Николай Токарев. По итогам 2024 года компания направила на выплаты акционерам 143,7 млрд рублей, или 198,25 рубля на акцию. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", составленному на основе расчетов аналитиков российских инвесткомпаний и банков, дивиденды "Транснефти" за прошлый год могут составить 186 руб./акция.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил сомнение, что США выполнят просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках оружия Киеву, так как оно нужнее американцам "в другом месте". "Я думаю, что американцам вооружения нужны в другом месте. Я не думаю, что американцы сразу побегут выполнять эти просьбы или требования Украины", - сказал Ушаков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя соответствующее письмо Зеленского президенту США.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи в четверг консолидировался в диапазоне 2580-2600 пункта в условиях относительно стабильного новостного фона. С понедельника стоимость июльского фьючерса на нефть Brent находится ниже отметки $100 за баррель на фоне переговоров между США и Ираном. Однако даже цены выше $100 за баррель не были существенным драйвером роста. Более важны геополитика и курс рубля. Российская валюта, вероятно, сохранит сильные позиции даже при снижении нефтяных цен из-за отсроченного поступления экспортной выручки. При этом жесткая денежно-кредитная политика ЦБ также все еще ограничивает инвестиционную привлекательность акций на фоне доходных альтернатив в инструментах с фиксированной доходностью. Экономические данные свидетельствуют в пользу осторожного подхода к снижению ставки.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций в четверг после локального отскока продолжил снижение. Скорее всего, рынок придавила геополитика, включающая не слишком благоприятные новости для России как из Европы, так и с Ближнего Востока.

Вопрос о заключении соглашения о перемирии между США и Ираном остается открытым. Президент США Дональд Трамп и министр финансов США Скотт Бессент угрожают союзникам Ирана санкциями, в том числе Оману, если эта страна начнет брать плату за транзит судов через Ормузский пролив вместе с Ираном. Западные СМИ также сообщают о локальных атаках США на некоторые военные объекты Ирана, что явно демонстрирует неготовность обеих сторон к перемирию прямо сейчас. В то же время обращает на себя внимание, что уже больше недели цена эталонного сорта плавно движется вниз, видимо, в ожидании, что какой-либо компромисс между США и Ираном по Ормузскому проливу будет достигнут. Прогноз для Brent на ближайшие дни - колебания в рамках $93-98 за баррель, полагает аналитик.

Акции МКБ взлетели на новостях, что акционеры одобрили присоединение Дальневосточного банка, связанное с будущей допэмиссией акций, при которой цена выкупа у несогласных составит 10,35 руб. за бумагу (при текущей рыночной цене 7,42 рубля). Вполне возможно, что постепенное движение акций МКБ к цене выкупа продолжится, считает Мильчакова.

"Предполагаем, что завтра индекс МосБиржи снова покажет динамику в коридоре 2550-2650 пунктов", - заключила аналитик.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи в целом двигался по сценарию двух предыдущих сессий: "слабый старт - попытка подъема - коррекция". Поддержку в начале торгов оказали данные Росстата по годовой инфляции, которая продолжила замедляться - позитивный фактор в контексте ожиданий по ключевой ставке ЦБ. Кроме того, стало известно, что промпроизводство за январь-апрель выросло на 0,7% г/г.

Геополитика в целом без изменений: рынок разочарован заморозкой переговоров по Украине и усилением эскалации. Впрочем, позитивно могли быть восприняты сообщения о том, что президент США Трамп направит на ПМЭФ-2026 своего представителя. Кроме того, на форуме пройдет российско-американский бизнес-диалог "Россия-США".

В пятницу Банк России опубликует обзоры ключевых показателей деятельности страховщиков и НПФ. "Газпром" может опубликовать отчет по МСФО за I квартал. Финрезультаты также раскроют "ФосАгро", "Русгидро" (MOEX: HYDR), "Группа Астра" (MOEX: ASTR), "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN). "Интер РАО" проведет ГОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 2025 год. Приближение выходных в условиях геополитической неопределенности может обусловить пониженную торговую активность в пятницу. Вероятнее всего, индекс МосБиржи останется в области 2550-2600 пунктов, считает Смирнов.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский индекс ASX - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,8%), но растут США (индексы к 19:00 МСК выросли на 0,1-0,7% во главе с Nasdaq).

Банк Кореи в четверг оставил базовую процентную ставку на уровне 2,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Решение ЦБ совпало с ожиданиями большинства аналитиков, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics и Reuters. Регулятор сохранил ставку без изменения по итогам восьмого заседания подряд (с мая 2025 года). С октября 2024 года, когда начался цикл смягчения денежно-кредитной политики, она была уменьшена в совокупности на 100 базисных пунктов.

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в мае увеличился до 93,5 пункта, говорится в отчете Европейской комиссии. Согласно пересмотренным данным, в апреле значение индикатора составляло 93,2 пункта, а не 93 пункта, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения в текущем месяце до 92,8 пункта с объявленного ранее апрельского уровня, по данным Trading Economics.

Экономика США в первом квартале 2026 года увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Предварительно сообщалось о росте на 2%. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены замедлили рост на сообщениях, что Иран и США достигли предварительного соглашения о продлении перемирия и начале переговоров о ядерной программе.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в четверг составила $94,45 за баррель (+0,2% и -5,3% в среду), июльская цена фьючерса на WTI - $89,77 за баррель (+1,2% и -5,6% накануне).

Ранее в ходе сессии обе марки дорожали более чем на 3%.

Как пишет издание Axios со ссылкой на источники, Тегеран и Вашингтон согласовали продление перемирия на два месяца. В этот период будет обеспечен свободный проход судов через Ормузский пролив, а Иран обязуется расчистить пролив от мин в течение 30 дней. Издание сообщает, что соглашение должно быть одобрено президентом США Трампом.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-4,1%), акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,8% и -4,3% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,7%), "РБК" (-3,2%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-2,5%).

ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-2,4%), завершившее в 2025 году слияние с АО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE), в январе-марте 2026 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 4,97 млрд рублей, говорится в финансовой отчетности компании.

Чистая прибыль Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-0,2%) за 4 месяца 2026 года по РСБУ составила 159,77 млн руб. против убытка в 25,3 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

Выросли акции ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+8,5% и +5,3% "префы"), МКПАО "Глоракс" (MOEX: GLRX) (+4,9%), "Эталона" (MOEX: ETLN) (+3,5%), ПАО "ЭсЭфАй" (+3,4%).

ПАО "ВИ.ру" (MOEX: VSEH) (+2,6%) (холдинговая компания "Всеинструменты.ру") по итогам I квартала снизило выручку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1%, до 39 млрд рублей, говорится в сообщении компании. EBITDA (МСФО 16) в отчетном периоде выросла на 26,1% и составила 3,4 млрд рублей. Рентабельность EBITDA повысилась до 8,8% с 6,7% годом ранее. Валовая прибыль практически не изменилась - 12,9 млрд рублей. В I квартале компания получила чистую прибыль в 0,6 млрд рублей против убытка годом ранее.

Совет директоров ПАО ГК "Базис" (MOEX: BAZA) (+1,5%, до 118,44 рубля) рекомендовал дивиденды за I квартал 2026 года в размере 7,2 рубля на акцию, сообщила компания на ленте раскрытия. Совокупный объем рекомендуемых дивидендов - 1,188 млрд рублей. Годовое собрание акционеров ПАО запланировано на 30 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в ГОСА, - 7 июня, на получение дивидендов - 20 июля.

ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (+1,7%) в январе-марте 2026 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 30% по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года - до 1,3 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка компании выросла на 2%, до 7 млрд рублей, при сохранении опережающих темпов продаж.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,56 млрд рублей (из них 4,98 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 4,48 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,9 млрд рублей на акции "Т-Технологии").