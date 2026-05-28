Рубль в четверг слегка укрепился в паре с юанем на фоне растущей нефти

Москва. 28 мая. Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль подрос на фоне дорожающей нефти. Поддержку рублю мог также оказать остаточный спрос экспортеров на рублевую ликвидность при перечислении в бюджет налоговых выплат. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, они должны уплатить НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,46 руб., что на 1,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 29 мая на 47,03 копейки, до 71,3715 руб./$1, и увеличил курс евро на 96,68 копейки, до 83,6892 руб./EUR1.

"Российский рубль завершает май на волне укрепления. С начала месяца укрепление рубля к юаню и доллару составило порядка 5%, к евро - почти 6%. На стороне рубля выступают сразу несколько факторов - высокие процентные ставки, повышенный приток валютной выручки от экспортеров на фоне высоких цен на энергоносители, сдержанный характер операций Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила. Тем не менее, дальнейшее укрепление рубля не гарантировано. На следующей неделе Минфин объявит объемы операций на валютном рынке на июнь, которые могут превысить майские значения. В преддверии решения регулятора валютные курсы перешли к консолидации в рамках диапазонов, где, вероятно, и останутся в ближайшие несколько дней: 10,3-10,7 руб. за китайский юань, 70-73 руб. за доллар США, 81-84 руб. за евро", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "Цифра брокер" Александр Дудников.

Цена отсечения в бюджетном правиле, сверх которой нефтегазовые доходы зачисляются в Фонд национального благосостояния, может быть снижена с 2027 года до $50 за баррель, сообщило РБК со ссылкой на источники.

Таким образом, цена отсечения будет соответствовать новому прогнозу Минэкономразвития по цене на нефть Urals нефть на 2027-2029 гг. - $50 за баррель. Действующая в текущем году цена отсечения $59 за баррель также соответствует прогнозу Минэкономразвития на 2026 год.

Законодательством сейчас предусмотрено снижение цены отсечения темпами по $1 в год - до $55 за баррель к 2030 году с нынешних $59.

Инфляция в РФ с 19 по 25 мая составила 0,07% после снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая, сообщил Росстат в среду вечером после завершения торгов в валютной секции Московской биржи. С начала месяца рост цен к 25 мая составил 0,11%, с начала года - 3,22%.

Из данных за 25 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 25 мая замедлилась до 5,33% с 5,36% на 18 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития), и составила 5,48% после 5,47% на 18 мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец мая 10 июня.

Цены на нефть замедлили подъем вечером в четверг на сообщениях, что Иран и США достигли предварительного соглашения о продлении перемирия и начале переговоров о ядерной программе.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожали на 0,39%, до $94,63 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,45%, до $89,96 за баррель.

Ранее в ходе сессии обе марки дорожали более чем на 3%.

Кроме того, в 19:00 мск министерство энергетики США опубликовало еженедельный доклад о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. По оценке ведомства, запасы нефти в США снизились на 3,33 млн баррелей при прогнозировавшемся сокращении на 4,1 млн баррелей.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали снижение резервов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 28 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду поднялась на 4 базисных пункта - до 14,25% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в четверг осталась на прежнем уровне - 14,3% годовых, версия на 3 месяца опустилась на 2 базисных пункта - до 14,88% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев отступила на 1 базисный пункт и составила 15,77% годовых.