СЕГОДНЯ:
INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Freedom Finance Global понизил целевую цену акций ВТБ до 90 руб
28 мая 2026 года 17:55
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций ВТБ до 90 руб
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций ВТБ со 100 руб. до 90 руб. за штуку, сохранив рейтинг "держать", сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Финансовая корпорация представила результаты по МСФО за январь-апрель. Без учета динамики прочих операционных доходов финансовые результаты группы заметно улучшились, отмечает эксперт. Ранее топ-менеджмент ВТБ подтвердил прогноз чистой прибыли по МСФО на 2026 год в диапазоне 600-650 млрд руб. Таким образом, активизация ее роста должна произойти во втором полугодии. "Вполне возможно, что реализации этого прогноза поспособствует сделка с WB Банком, - допускает Мильчакова. - Приобрести пакет его акций ВТБ планирует за счет допэмиссии, которая увеличит уставный капитал почти в 1,5 раза. Эти планы уже негативно повлияли на котировки финансовой корпорации. Увеличение количества выпущенных акций будет объективно способствовать снижению целевой цены. Тем не менее считаем, что негативный эффект от размытия долей миноритарных акционеров удастся частично нивелировать путем привлечения средств для финансирования сделки и развития бизнеса ВТБ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
28 мая 2026 года 20:00
Рынок акций РФ в четверг просел к 2580п по индексу МосБиржи, лидировали в откате металлурги, взлетел МКБ
Москва. 28 мая. Российский рынок акций в четверг умеренно просел после попыток восходящей коррекции на фоне данных Росстата по инфляции, негативным фактором выступили слабость металлов и нефти (июльский фьючерс на нефть Brent вечером растерял почти весь дневной рост и вернулся ниже $94,5 за баррель); также игроки ожидали новостей об итогах визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан, в ходе которого возможно заключение новых соглашений в области энергетики. Индекс МосБиржи опустился в район 2580 пунктов после утреннего роста выше 2600 пунктов. читать дальше
.28 мая 2026 года 19:17
Москва. 28 мая. Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль подрос на фоне дорожающей нефти. Поддержку рублю мог также оказать остаточный спрос экспортеров на рублевую ликвидность при перечислении в бюджет налоговых выплат. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, они должны уплатить НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы. читать дальше
.28 мая 2026 года 19:02
Акции "НОВАТЭКа" существенно недооценены, говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции". С начала года акции "НОВАТЭКа" снизились на 10%, тогда как индекс Мосбиржи потерял 6,6%. При этом рыночные условия улучшились: нефть марки Brent подорожала больше чем на 50%, а газ в Европе - на 70%,... читать дальше
.28 мая 2026 года 18:25
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $250 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Считаем компанию одним из наиболее устойчивых и диверсифицированных игроков глобальной... читать дальше
.28 мая 2026 года 17:20
Премия к ключевой ставке ЦБ в процессе сбора заявок на облигации АЛРОСА может снизиться до 135-145 б.п. - Альфа-банк
Премия к ключевой ставке ЦБ в процессе сбора заявок на облигации "АЛРОСА" серии 002P-02 может снизиться до 135-145 б.п., полагают аналитики Альфа-банка Мария Радченко и Шамиль Джафаров. "АЛРОСА" 29 мая проведет сбор заявок на рублевые облигации серии 002P-02 с переменным купоном объемом не менее... читать дальше
.28 мая 2026 года 16:43
Акции "Яндекса", МКПАО "Озон" и "Хэдхантера" по-прежнему интересны для покупок и остаются фаворитами среди представителей ИТ-сектора , говорится в комментарии аналитика ПСБ Екатерины Крыловой. "На фоне консолидации индекса Мосбиржи вблизи психологической отметки 2600 пунктов снова встает вопрос, а... читать дальше
.28 мая 2026 года 16:08
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций АФК "Система" серии БО-002P-14, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). АФК Система 29 мая будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-14 с офертой (полный аналог погашения) через два... читать дальше
.28 мая 2026 года 15:36
Цена золота может вернуться в диапазон $5400-5600/унц., цена серебра - в район $100-110/унц. к концу текущего года, полагают аналитики ПСБ. "Золото перешло в консолидацию под отметкой $4600/унц., - отмечают они в комментарии. - Дальнейшее снижение было сдержано улучшением ожиданий по... читать дальше
.28 мая 2026 года 15:27
Москва. 28 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль подрастает на фоне дорожающей нефти. Поддержку рублю может также оказывать остаточный спрос экспортеров на рублевую ликвидность при перечислении в бюджет налоговых выплат. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, они должны уплатить НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы. читать дальше
.28 мая 2026 года 15:07
"Финам" сохраняет рейтинг акций Nintendo Co. на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 13111 иен за штуку, что предполагает потенциал роста 83,9%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Данные бумаги заметно снизились за последний квартал и, мы считаем, стали интересны... читать дальше
.28 мая 2026 года 14:37
Freedom Finance Global подтверждает рейтинг акций ПАО "Озон Фармацевтика" на уровне "покупать" с целевой ценой 56 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Компания отчиталась по МСФО за первый квартал 2026 года в целом на уровне прогнозов экспертов Freedom Finance... читать дальше
.28 мая 2026 года 14:08
Прогнозная стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 73 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент представил результаты по МСФО, а также операционные результаты за I квартал 2026 года. Они выглядят... читать дальше
.28 мая 2026 года 13:29
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" со 173,21 до 105,35 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 75% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Акции эмитента с начала 2026 года снизились в цене на 27% при... читать дальше
.28 мая 2026 года 12:55
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ПАО "Совкомфлот" по итогам отчетности за первый квартал текущего года с прогнозной стоимостью на уровне 90,74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 9,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Цена акций с минимума 2026 года... читать дальше
.28 мая 2026 года 12:25
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $178,4 за штуку, что предполагает потенциал снижения 28,3%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Акции компании за последний месяц выросли в... читать дальше
