Freedom Finance Global понизил целевую цену акций ВТБ до 90 руб

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций ВТБ со 100 руб. до 90 руб. за штуку, сохранив рейтинг "держать", сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой.

Финансовая корпорация представила результаты по МСФО за январь-апрель. Без учета динамики прочих операционных доходов финансовые результаты группы заметно улучшились, отмечает эксперт.

Ранее топ-менеджмент ВТБ подтвердил прогноз чистой прибыли по МСФО на 2026 год в диапазоне 600-650 млрд руб. Таким образом, активизация ее роста должна произойти во втором полугодии.

"Вполне возможно, что реализации этого прогноза поспособствует сделка с WB Банком, - допускает Мильчакова. - Приобрести пакет его акций ВТБ планирует за счет допэмиссии, которая увеличит уставный капитал почти в 1,5 раза. Эти планы уже негативно повлияли на котировки финансовой корпорации. Увеличение количества выпущенных акций будет объективно способствовать снижению целевой цены. Тем не менее считаем, что негативный эффект от размытия долей миноритарных акционеров удастся частично нивелировать путем привлечения средств для финансирования сделки и развития бизнеса ВТБ".

