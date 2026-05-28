Премия к ключевой ставке ЦБ в процессе сбора заявок на облигации АЛРОСА может снизиться до 135-145 б.п. - Альфа-банк

Премия к ключевой ставке ЦБ в процессе сбора заявок на облигации "АЛРОСА" серии 002P-02 может снизиться до 135-145 б.п., полагают аналитики Альфа-банка Мария Радченко и Шамиль Джафаров.

"АЛРОСА" 29 мая проведет сбор заявок на рублевые облигации серии 002P-02 с переменным купоном объемом не менее 20 млрд руб. на срок 3 года без оферты с ежемесячной выплатой купона. Переменный купон определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ РФ плюс спред, ориентир спреда к ключевой ставке - не выше 165 б.п.

Аналитики считают высокой вероятность снижения спреда к КС в процессе сбора заявок, принимая во внимание приемлемое кредитное качество "Алроса", отсутствие масштабного предложения облигаций от эмитента (что предполагает наличие доступных лимитов у инвесторов), а также сложившийся уровень маржи к КС у эмитентов с кредитным рейтингом инвесткатегории.

"Мы ожидаем, что в процессе сбора заявок премия к КС может снизиться до уровня 135-145 б.п., т.е. к среднему уровню для эмитентов рейтинговой категории "ААА", - прогнозируют Радченко и Джафаров.

