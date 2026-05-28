Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Премия к ключевой ставке ЦБ в процессе сбора заявок на облигации АЛРОСА может снизиться до 135-145 б.п. - Альфа-банк
28 мая 2026 года 17:20
Премия к ключевой ставке ЦБ в процессе сбора заявок на облигации АЛРОСА может снизиться до 135-145 б.п. - Альфа-банк
Премия к ключевой ставке ЦБ в процессе сбора заявок на облигации "АЛРОСА" серии 002P-02 может снизиться до 135-145 б.п., полагают аналитики Альфа-банка Мария Радченко и Шамиль Джафаров. "АЛРОСА" 29 мая проведет сбор заявок на рублевые облигации серии 002P-02 с переменным купоном объемом не менее 20 млрд руб. на срок 3 года без оферты с ежемесячной выплатой купона. Переменный купон определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки ЦБ РФ плюс спред, ориентир спреда к ключевой ставке - не выше 165 б.п. Аналитики считают высокой вероятность снижения спреда к КС в процессе сбора заявок, принимая во внимание приемлемое кредитное качество "Алроса", отсутствие масштабного предложения облигаций от эмитента (что предполагает наличие доступных лимитов у инвесторов), а также сложившийся уровень маржи к КС у эмитентов с кредитным рейтингом инвесткатегории. "Мы ожидаем, что в процессе сбора заявок премия к КС может снизиться до уровня 135-145 б.п., т.е. к среднему уровню для эмитентов рейтинговой категории "ААА", - прогнозируют Радченко и Джафаров. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
28 мая 2026 года 20:00
Рынок акций РФ в четверг просел к 2580п по индексу МосБиржи, лидировали в откате металлурги, взлетел МКБ
Москва. 28 мая. Российский рынок акций в четверг умеренно просел после попыток восходящей коррекции на фоне данных Росстата по инфляции, негативным фактором выступили слабость металлов и нефти (июльский фьючерс на нефть Brent вечером растерял почти весь дневной рост и вернулся ниже $94,5 за баррель); также игроки ожидали новостей об итогах визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан, в ходе которого возможно заключение новых соглашений в области энергетики. Индекс МосБиржи опустился в район 2580 пунктов после утреннего роста выше 2600 пунктов. читать дальше
.28 мая 2026 года 19:17
Москва. 28 мая. Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль подрос на фоне дорожающей нефти. Поддержку рублю мог также оказать остаточный спрос экспортеров на рублевую ликвидность при перечислении в бюджет налоговых выплат. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, они должны уплатить НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы. читать дальше
.28 мая 2026 года 19:02
Акции "НОВАТЭКа" существенно недооценены, говорится в комментарии аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции". С начала года акции "НОВАТЭКа" снизились на 10%, тогда как индекс Мосбиржи потерял 6,6%. При этом рыночные условия улучшились: нефть марки Brent подорожала больше чем на 50%, а газ в Европе - на 70%,... читать дальше
.28 мая 2026 года 18:25
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью на уровне $250 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Адама Абдулатипова. "Считаем компанию одним из наиболее устойчивых и диверсифицированных игроков глобальной... читать дальше
.28 мая 2026 года 17:55
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций ВТБ со 100 руб. до 90 руб. за штуку, сохранив рейтинг "держать", сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Финансовая корпорация представила результаты по МСФО за январь-апрель. Без учета динамики прочих операционных доходов... читать дальше
.28 мая 2026 года 16:43
Акции "Яндекса", МКПАО "Озон" и "Хэдхантера" по-прежнему интересны для покупок и остаются фаворитами среди представителей ИТ-сектора , говорится в комментарии аналитика ПСБ Екатерины Крыловой. "На фоне консолидации индекса Мосбиржи вблизи психологической отметки 2600 пунктов снова встает вопрос, а... читать дальше
.28 мая 2026 года 16:08
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций АФК "Система" серии БО-002P-14, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). АФК Система 29 мая будет собирать книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-14 с офертой (полный аналог погашения) через два... читать дальше
.28 мая 2026 года 15:36
Цена золота может вернуться в диапазон $5400-5600/унц., цена серебра - в район $100-110/унц. к концу текущего года, полагают аналитики ПСБ. "Золото перешло в консолидацию под отметкой $4600/унц., - отмечают они в комментарии. - Дальнейшее снижение было сдержано улучшением ожиданий по... читать дальше
.28 мая 2026 года 15:27
Москва. 28 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль подрастает на фоне дорожающей нефти. Поддержку рублю может также оказывать остаточный спрос экспортеров на рублевую ликвидность при перечислении в бюджет налоговых выплат. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, они должны уплатить НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы. читать дальше
.28 мая 2026 года 15:07
"Финам" сохраняет рейтинг акций Nintendo Co. на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 13111 иен за штуку, что предполагает потенциал роста 83,9%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Данные бумаги заметно снизились за последний квартал и, мы считаем, стали интересны... читать дальше
.28 мая 2026 года 14:37
Freedom Finance Global подтверждает рейтинг акций ПАО "Озон Фармацевтика" на уровне "покупать" с целевой ценой 56 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Компания отчиталась по МСФО за первый квартал 2026 года в целом на уровне прогнозов экспертов Freedom Finance... читать дальше
.28 мая 2026 года 14:08
Прогнозная стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 73 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент представил результаты по МСФО, а также операционные результаты за I квартал 2026 года. Они выглядят... читать дальше
.28 мая 2026 года 13:29
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" со 173,21 до 105,35 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 75% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Акции эмитента с начала 2026 года снизились в цене на 27% при... читать дальше
.28 мая 2026 года 12:55
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ПАО "Совкомфлот" по итогам отчетности за первый квартал текущего года с прогнозной стоимостью на уровне 90,74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 9,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Цена акций с минимума 2026 года... читать дальше
.28 мая 2026 года 12:25
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $178,4 за штуку, что предполагает потенциал снижения 28,3%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Акции компании за последний месяц выросли в... читать дальше
