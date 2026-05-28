Акции Яндекса, Озона и Хэдхантера по-прежнему интересны для покупок - ПСБ

Акции "Яндекса", МКПАО "Озон" и "Хэдхантера" по-прежнему интересны для покупок и остаются фаворитами среди представителей ИТ-сектора , говорится в комментарии аналитика ПСБ Екатерины Крыловой.

"На фоне консолидации индекса Мосбиржи вблизи психологической отметки 2600 пунктов снова встает вопрос, а какой сектор сейчас интереснее для инвестирования? Акции нефтяников на текущем этапе сопряжены с повышенной волатильностью цен на нефть и сильной зависимостью от внешнеполитической конъюнктуры, - пишет эксперт банка в комментарии. - Представители ИТ-сектора же демонстрируют неплохую защищенность благодаря ориентации на внутренний спрос. Их финансовые показатели не имеют прямой корреляции с мировыми ценами на энергоносители, а бизнес-модели опираются на масштабирование внутреннего рынка рекламы, e-commerce, финтеха и рекрутинга".

Аналитик обращает внимание на "Яндекс", "Озон" и "Хэдхантер" - все три компании уже отчитались за I квартал 2026 года, показав успешную адаптацию к жестким макроэкономическим условиям.

"Во 2К26 ждем сохранения темпов роста выручки "Яндекса" на уровне 20-22% г/, - отмечает Крылова. - Ключевой фокус - e-commerce и райдтех (такси, доставка), где маржинальность скорректированной EBITDA продолжит улучшаться за счет оптимизации расходов".

"Озон", по мнению стратега ПСБ, может чуть замедлить рост оборота (GMV) до 28-32% г/г (сказывается высокая база прошлого года и общее охлаждение потребительского спроса). Однако Финтех-направление продолжит расти опережающими темпами, вытягивая общую маржинальность группы вверх.

"У "Хэдхантера", в свою очередь, ожидается восстановление темпов роста выручки до 6-8% г/г после технического проседания в I квартале (вызванного календарным фактором). Монопольное положение позволяет компании генерировать хороший объем свободного денежного потока, направляя его на дивиденды", - указывает Крылова.

