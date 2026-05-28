Рубль днем немного укрепляется в паре с юанем на фоне растущей нефти

Москва. 28 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль подрастает на фоне дорожающей нефти. Поддержку рублю может также оказывать остаточный спрос экспортеров на рублевую ликвидность при перечислении в бюджет налоговых выплат. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, они должны уплатить НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,4375 руб., что на 3,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 28 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 71 руб./$1, контракт EURRUBF, упал на на 42 копейки, до 82,55 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль в целом может сохранить позиции в диапазоне 10,3-10,8 руб. за юань в четверг с тяготением к его середине ближе к концу торговой сессии, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На фоне восстановления котировок нефти рубль вновь может попытаться перейти к росту в четверг и обновить максимумы недели. Однако во второй половине дня на фоне окончания налогового периода и снижения предложения со стороны экспортеров основные мировые валюты попытаются перейти к восстановлению, - отмечает эксперт в комментарии. - В сложившейся ситуации ожидаем сохранения китайской валютой позиций в диапазоне 10,3-10,8 руб./юань с тяготением к его середине ближе к концу дня. Доллар при этом может попытаться выйти в район 71,5 руб./$1".

Инфляция в РФ с 19 по 25 мая составила 0,07% после снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 25 мая составил 0,11%, с начала года - 3,22%.

Исходя из данных за 25 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 25 мая замедлилась до 5,33% с 5,36% на 18 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития), и составила 5,48% после 5,47% на 18 мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец мая 10 июня.

Цены на нефть отошли от внутридневных максимумов на торгах в четверг, но прибавляют около 3% в связи с сигналами обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Котировка июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $96,9 за баррель, что на 2,8% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3,01%, до $91,35 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $98,2 за баррель, WTI - до $92,52 за баррель.

Оба сорта завершили предыдущие торги на минимумах более чем за месяц на фоне информации иранских СМИ о проекте соглашения между США и Ираном, которую позднее опроверг Белый дом.

В 19:00 мск в четверг рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей.