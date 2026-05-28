ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
Мнения аналитиков
Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 1,9%
Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после повышения на 2,3% в марте, сообщил Росстат. Данные по промышленности в апреле оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 1,5%.
 
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
С начала лета стартует прием заявок на новую семейную выплату, которая полагается семьям с небольшим доходом. а. А тем, кто часто летает, станет удобнее проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью государственной Единой...
 
Российские разработчики ПО к 2030 году нарастят выручку вдвое
Выручка российских IT-компаний, работающих на рынке общесистемного ПО, к 2030 году должна достичь 557 млрд рублей против 270 млрд рублей в 2025 году. Это следует из проекта актуализированной дорожной карты «Новое общесистемное программное...
 
СП предлагает ограничить возмещение инвестиций в регионах
Счетная палата (СП) предлагает ограничить сферу применения региональных инвестиционных вычетов (ИНВ). Госаудиторы считают избыточным применять этот механизм для поддержки и так финансово устойчивых предприятий, например, пищевой, химической и...
 
28 мая 2026 года 15:27

Рубль днем немного укрепляется в паре с юанем на фоне растущей нефти

Москва. 28 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневной сессии в четверг, рубль подрастает на фоне дорожающей нефти. Поддержку рублю может также оказывать остаточный спрос экспортеров на рублевую ликвидность при перечислении в бюджет налоговых выплат. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, они должны уплатить НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,4375 руб., что на 3,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 28 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 71 руб./$1, контракт EURRUBF, упал на на 42 копейки, до 82,55 руб./EUR1.

Курс валютной пары юань/рубль в целом может сохранить позиции в диапазоне 10,3-10,8 руб. за юань в четверг с тяготением к его середине ближе к концу торговой сессии, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На фоне восстановления котировок нефти рубль вновь может попытаться перейти к росту в четверг и обновить максимумы недели. Однако во второй половине дня на фоне окончания налогового периода и снижения предложения со стороны экспортеров основные мировые валюты попытаются перейти к восстановлению, - отмечает эксперт в комментарии. - В сложившейся ситуации ожидаем сохранения китайской валютой позиций в диапазоне 10,3-10,8 руб./юань с тяготением к его середине ближе к концу дня. Доллар при этом может попытаться выйти в район 71,5 руб./$1".

Инфляция в РФ с 19 по 25 мая составила 0,07% после снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 25 мая составил 0,11%, с начала года - 3,22%.

Исходя из данных за 25 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 25 мая замедлилась до 5,33% с 5,36% на 18 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития), и составила 5,48% после 5,47% на 18 мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец мая 10 июня.

Цены на нефть отошли от внутридневных максимумов на торгах в четверг, но прибавляют около 3% в связи с сигналами обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Котировка июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $96,9 за баррель, что на 2,8% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3,01%, до $91,35 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $98,2 за баррель, WTI - до $92,52 за баррель.

Оба сорта завершили предыдущие торги на минимумах более чем за месяц на фоне информации иранских СМИ о проекте соглашения между США и Ираном, которую позднее опроверг Белый дом.

В 19:00 мск в четверг рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 мая 2026 года 15:07
"Финам" сохраняет рейтинг акций Nintendo на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Nintendo Co. на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 13111 иен за штуку, что предполагает потенциал роста 83,9%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Данные бумаги заметно снизились за последний квартал и, мы считаем, стали интересны...    читать дальше
28 мая 2026 года 14:37
Freedom Finance Global подтверждает рейтинг акций Озон Фармацевтики на уровне "покупать"
Freedom Finance Global подтверждает рейтинг акций ПАО "Озон Фармацевтика" на уровне "покупать" с целевой ценой 56 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Компания отчиталась по МСФО за первый квартал 2026 года в целом на уровне прогнозов экспертов Freedom Finance...    читать дальше
28 мая 2026 года 14:08
Прогнозная цена акций Озон Фармацевтики - 73 руб. - "Цифра брокер"
Прогнозная стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 73 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент представил результаты по МСФО, а также операционные результаты за I квартал 2026 года. Они выглядят...    читать дальше
28 мая 2026 года 13:29
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций КАМАЗа до 105,35 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" со 173,21 до 105,35 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 75% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Акции эмитента с начала 2026 года снизились в цене на 27% при...    читать дальше
28 мая 2026 года 12:55
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Совкомфлота
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ПАО "Совкомфлот" по итогам отчетности за первый квартал текущего года с прогнозной стоимостью на уровне 90,74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 9,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Цена акций с минимума 2026 года...    читать дальше
28 мая 2026 года 12:25
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $178,4 за штуку, что предполагает потенциал снижения 28,3%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Акции компании за последний месяц выросли в...    читать дальше
28 мая 2026 года 11:54
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Совкомфлота до 91 руб
Инвестиционная компания Freedom Finance Global повысила прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" до 91 рубля за штуку и рекомендацию до "покупать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Эмитент отчитался за первый квартал сильнее, чем ожидали в инвесткомпании. "Наш прогноз оказался...    читать дальше
28 мая 2026 года 11:26
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ВТБ
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций ВТБ, говорится в комментарии аналитиков сервиса. "С нашей точки зрения, партнерство ВТБ и Wildberries открывает доступ к значительной клиентской базе маркетплейса (около 80 млн активных пользователей), что может...    читать дальше
28 мая 2026 года 11:07
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Полюса до 2600 руб
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" до 2600 рублей за штуку, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Совет директоров эмитента рекомендовал общему собранию акционеров, которое пройдет 30 июня в заочной форме,...    читать дальше
28 мая 2026 года 10:45
Риски пересмотра бюджета сдержат спрос на длинные ОФЗ - ПСБ
Инфляция продолжает замедляться, однако риски пересмотра бюджета будут сдерживать спрос на длинные рублевые облигации, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Рынок ОФЗ в среду приостановил снижение, остановившись под уровнем 119...    читать дальше
28 мая 2026 года 10:30
Рубль утром лишь слегка повышается в паре с юанем на фоне дорожающей нефти
Москва. 28 мая. Китайский юань незначительно дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль лишь слегка повышается на фоне дорожающей нефти.    читать дальше
28 мая 2026 года 10:19
Сценарий продолжения снижения рынка акций РФ пока в силе - ПСБ
Сценарий продолжения снижения российского рынка акций пока остается в силе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем сохранения рынком позиций в диапазоне 2540-2610 пунктов по индексу Мосбиржи в четверг. При этом отскок среды укладывается в...    читать дальше
28 мая 2026 года 10:01
Вероятность возобновления распродаж на рынке акций РФ велика - "Алор Брокер"
Сильных поводов для роста на российском рынке акций не видно, вероятность возобновления распродаж велика, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. "Утром четверга инерционный подъем продолжается, и индекс Мосбиржи2 находится чуть ниже...    читать дальше
28 мая 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 28 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опубликованной накануне новой порции макроэкономических данных, а также сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.    читать дальше
28 мая 2026 года 09:44
Рубль в целом может сохранить позиции в диапазоне 10,3-10,8 руб./юань в четверг - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль в целом может сохранить позиции в диапазоне 10,3-10,8 руб. за юань в четверг с тяготением к его середине ближе к концу торговой сессии, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На фоне восстановления котировок...    читать дальше
