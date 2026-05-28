Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global подтверждает рейтинг акций Озон Фармацевтики на уровне "покупать"
28 мая 2026 года 14:37
Freedom Finance Global подтверждает рейтинг акций Озон Фармацевтики на уровне "покупать"
Freedom Finance Global подтверждает рейтинг акций ПАО "Озон Фармацевтика" на уровне "покупать" с целевой ценой 56 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Компания отчиталась по МСФО за первый квартал 2026 года в целом на уровне прогнозов экспертов Freedom Finance Global, хотя ориентир по выручке предполагал ее более активное повышение. Фактически показатель поднялся лишь на 2% в годовом выражении (г/г), до 7 млрд руб. По мнению Мильчаковой, это объясняется высокой базой прошлого года, снижением сезонной заболеваемости и первичных закупок розничными клиентами на фоне оптимизации запасов. "Финансовые результаты "Озон Фармацевтики" могли быть еще сильнее, если бы ее выручка росла быстре, - считает аналитик. - На наш взгляд, зафиксированное в отчете замедление связано не только с сезонным фактором, но и с охлаждением экономики и со снижением заказов. Выше могла быть и скорректированная EBITDA, если бы расходы увеличивались медленнее выручки. Как позитивные моменты представленной отчетности оцениваем положительный свободный денежный поток и сокращение долговой нагрузки до минимума". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ОЗОН-ФАРМАЦЕВТИКА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
28 мая 2026 года 15:07
"Финам" сохраняет рейтинг акций Nintendo Co. на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 13111 иен за штуку, что предполагает потенциал роста 83,9%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Данные бумаги заметно снизились за последний квартал и, мы считаем, стали интересны... читать дальше
28 мая 2026 года 14:08
Прогнозная стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 73 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент представил результаты по МСФО, а также операционные результаты за I квартал 2026 года. Они выглядят... читать дальше
28 мая 2026 года 13:29
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" со 173,21 до 105,35 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 75% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Акции эмитента с начала 2026 года снизились в цене на 27% при... читать дальше
28 мая 2026 года 12:55
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ПАО "Совкомфлот" по итогам отчетности за первый квартал текущего года с прогнозной стоимостью на уровне 90,74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 9,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Цена акций с минимума 2026 года... читать дальше
28 мая 2026 года 12:25
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $178,4 за штуку, что предполагает потенциал снижения 28,3%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Акции компании за последний месяц выросли в... читать дальше
28 мая 2026 года 11:54
Инвестиционная компания Freedom Finance Global повысила прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" до 91 рубля за штуку и рекомендацию до "покупать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Эмитент отчитался за первый квартал сильнее, чем ожидали в инвесткомпании. "Наш прогноз оказался... читать дальше
28 мая 2026 года 11:26
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций ВТБ, говорится в комментарии аналитиков сервиса. "С нашей точки зрения, партнерство ВТБ и Wildberries открывает доступ к значительной клиентской базе маркетплейса (около 80 млн активных пользователей), что может... читать дальше
28 мая 2026 года 11:07
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" до 2600 рублей за штуку, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Совет директоров эмитента рекомендовал общему собранию акционеров, которое пройдет 30 июня в заочной форме,... читать дальше
28 мая 2026 года 10:45
Инфляция продолжает замедляться, однако риски пересмотра бюджета будут сдерживать спрос на длинные рублевые облигации, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Рынок ОФЗ в среду приостановил снижение, остановившись под уровнем 119... читать дальше
28 мая 2026 года 10:30
Москва. 28 мая. Китайский юань незначительно дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль лишь слегка повышается на фоне дорожающей нефти. читать дальше
28 мая 2026 года 10:19
Сценарий продолжения снижения российского рынка акций пока остается в силе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем сохранения рынком позиций в диапазоне 2540-2610 пунктов по индексу Мосбиржи в четверг. При этом отскок среды укладывается в... читать дальше
28 мая 2026 года 10:01
Сильных поводов для роста на российском рынке акций не видно, вероятность возобновления распродаж велика, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. "Утром четверга инерционный подъем продолжается, и индекс Мосбиржи2 находится чуть ниже... читать дальше
28 мая 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 28 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опубликованной накануне новой порции макроэкономических данных, а также сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. читать дальше
28 мая 2026 года 09:44
Курс валютной пары юань/рубль в целом может сохранить позиции в диапазоне 10,3-10,8 руб. за юань в четверг с тяготением к его середине ближе к концу торговой сессии, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На фоне восстановления котировок... читать дальше
28 мая 2026 года 09:25
"Широкий рынок" пока останется под давлением, лучше себя будут чувствовать только отдельные акции эмитентов, способных наращивать прибыль в текущей сложной экономической ситуации, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии в среду... читать дальше
