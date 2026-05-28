Freedom Finance Global подтверждает рейтинг акций Озон Фармацевтики на уровне "покупать"

Freedom Finance Global подтверждает рейтинг акций ПАО "Озон Фармацевтика" на уровне "покупать" с целевой ценой 56 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой.

Компания отчиталась по МСФО за первый квартал 2026 года в целом на уровне прогнозов экспертов Freedom Finance Global, хотя ориентир по выручке предполагал ее более активное повышение. Фактически показатель поднялся лишь на 2% в годовом выражении (г/г), до 7 млрд руб. По мнению Мильчаковой, это объясняется высокой базой прошлого года, снижением сезонной заболеваемости и первичных закупок розничными клиентами на фоне оптимизации запасов.

"Финансовые результаты "Озон Фармацевтики" могли быть еще сильнее, если бы ее выручка росла быстре, - считает аналитик. - На наш взгляд, зафиксированное в отчете замедление связано не только с сезонным фактором, но и с охлаждением экономики и со снижением заказов. Выше могла быть и скорректированная EBITDA, если бы расходы увеличивались медленнее выручки. Как позитивные моменты представленной отчетности оцениваем положительный свободный денежный поток и сокращение долговой нагрузки до минимума".

