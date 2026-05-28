"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Совкомфлота

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ПАО "Совкомфлот" по итогам отчетности за первый квартал текущего года с прогнозной стоимостью на уровне 90,74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 9,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Цена акций с минимума 2026 года выросла на 14,5% на фоне роста фрахтовых ставок из-за эскалации конфликта Израиля и США с Ираном, констатирует эксперт. При этом в данный момент положительный эффект от ситуации на компанию по большей мере уже учтен в цене, также до сих пор нет ясности относительно окончательного снятия санкций, отмечает Гудым.

"Анализ стоимости по мультипликаторам EV/S 2026E, EV/EBITDA 2026E относительно аналогов предполагает "таргет" в 90,74 руб. за акцию с учетом 40-процентного странового дисконта, - пишет аналитик "Финама". - Ключевыми рисками мы видим санкционное давление, устаревание флота, рост конкуренции на азиатских рынках и риск мировой рецессии".

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, специализирующаяся на транспортировке энергоносителей (прежде всего нефти), нефтепродуктов, СПГ и сжиженного углеводородного газа (СУГ).

