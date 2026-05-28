"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $178,4 за штуку, что предполагает потенциал снижения 28,3%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

"Акции компании за последний месяц выросли в цене на 65% на фоне новостей о стратегических партнерствах с ByteDance в сфере поставок чипов для ИИ-дата-центров, а также со Stellantis в области автомобильных решений. При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому мы не видим оснований для пересмотра целевой цены, - пишет эксперт. - В связи с этим считаем, что недавний рост котировок выглядит неоправданным, что указывает на переоцененность бумаг и повышенный риск коррекции".

Qualcomm Inc. - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи.

