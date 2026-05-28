Мнения аналитиков
Фондовые индексы США обновили рекордные максимумы
28 мая 2026 года 09:10

Фондовые индексы США обновили рекордные максимумы

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду, обновив рекордные максимумы. Фондовые индексы стран АТР снижаются в четверг. Нефть уверенно дорожает утром четверга, Brent торгуется на уровне $97,7 за баррель.

Уолл-стрит завершила торги среды ростом, при этом все три основных индекса обновили рекордные максимумы.

Инвесторы продолжали следить за развитием событий на Ближнем Востоке, а также оценивали новости и отчетности компаний.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Вашингтон мог бы заключить довольно выгодное соглашение с Ираном прямо сейчас, но согласен только на идеальную сделку. Переговоры проходят "достаточно хорошо", отметил он и выразил уверенность в том, что США удастся договориться об идеальном соглашении без лазеек для Ирана.

Рынки в целом игнорируют отсутствие реального прогресса в мирных переговорах и "по-прежнему считают, что дипломатическое урегулирование более вероятно, чем новая эскалация конфликта до того уровня, с которого он начинался", написал аналитик Edward Jones Брок Веймер.

Цены на нефть эталонных марок снизились более чем на 5% в среду, ослабив опасения относительно дальнейшего ускорения инфляции и повышения ставок центральными банками.

В четверг участники рынка будут ждать публикации апрельского отчета о доходах и расходах американцев, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), который отслеживает Федрезерв.

В число лидеров подъема среди компонентов S&P 500 вошли AppLovin Corp. (+10,4%), MGM Resorts International (+9,1%), United Airlines Holdings (SPB: UAL) (+6,3%), Norwegian Cruise Line (+6,1%) и General Motors (SPB: GM) (+5,4%).

Лучшую динамику в составе индекса Dow Jones показали Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (+3,2%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+2,5%), Boeing Co. (SPB: BA) (+2,5%), Home Depot Inc. (SPB: HD) (+2,4%) и Nike Inc. (SPB: NKE) (+2,3%).

В технологическом секторе Tesla (SPB: TSLA) нарастила капитализацию на 1,6%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,8%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,8%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 1,1%. Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 1,1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,8%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 6,2%.

Нефтяные Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron Corp. (SPB: CVX) потеряли по 1,3% рыночной стоимости вслед за снижением цен на нефть.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) ушли в минус на 2,4% после того, как главный исполнительный директор банка Джейми Даймон предупредил, что расходы JPMorgan в текущем году могут превысить предыдущий прогноз на $1 млрд.

Рыночная стоимость Abercrombie & Fitch выросла на 8,9%. Ритейлер одежды отчитался о росте выручки в квартале, завершившемся 2 мая, несмотря на общее ослабление потребительского спроса. Кроме того, его скорректированная прибыль существенно превзошла ожидания аналитиков.

Котировки ИТ-компании Zscaler рухнули на 31,5% на фоне ее слабого прогноза на четвертый финквартал.

ADS китайской платформы электронной торговли PDD Holdings упали на 10,4%. Компания сократила чистую прибыль в первом квартале, а ее выручка оказалась слабее прогнозов.

Стоимость акций Bath & Body Works выросла на 9,7%. Выручка и прибыль производителя парфюмерии и парфюмированных изделий за минувший квартал превысили оценки экспертов.

Бумаги Dick''s Sporting Goods подешевели на 6% после того, как ритейлер спортивных товаров ухудшил прогноз чистой прибыли на текущий фингод.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,36% - до 50644,28 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,02% - до 7520,36 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,07% и закрылся на отметке 26674,73 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются.

Новости о том, что США нанесли новые удары по Ирану, развеяли оптимизм относительно скорого достижения мирного соглашения, которое должно положить конец длящемуся уже три месяца конфликту, отмечают аналитики.

Значение японского Nikkei 225 к 8:40 МСК уменьшилось на 0,5% - до 64650 пунктов.

"Если не появятся новые факторы, рынок, вероятно, останется около отметки в 65000 пунктов" после существенного подъема в последнее время, полагает фондовый аналитик Nomura Securities Ватару Акияма. "При торговле на таких высоких уровнях осторожность усиливается", поэтому не стоит ждать значительных колебаний рынка, добавил он.

Котировки акций технологических компаний снижаются, в том числе Advantest - на 2,8%, Tokyo Electron - на 0,5%, Softbank Group - на 3,3%, Socionext - на 5,9%, Lasertec - на 4,9%, Renesas Electronics - на 4,5%.

Между тем выросла цена бумаг автопроизводителей: Honda - на 1,2%, Toyota и Nissan - на 0,8%. Также подорожали ритейлеры Fast Retailing и J. Front Retailing - на 0,4% и 1,9% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1,8%.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции интернет-компании Meituan (SPB: 3690) и фармацевтической Hansoh Pharmaceutical, подешевевшие на 6%.

Кроме того, существенно снизилась стоимость бумаг сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery - на 5,3%, производителей цветных и драгоценных металлов Laopu Gold - на 5,2%, CMOC - на 4,8% и China Hongqiao Group - на 4,7%.

Самый сильный рост котировок показывают акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 5,3%, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 3,8% и компьютерной Lenovo - на 2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:36 МСК уменьшилось на 1,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снизились на 4,3%, чипмейкера SK Hynix и автомобильной Hyundai Motor - на 1,4%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 4,4%, сталелитейной Posco - на 3%, KB Financial Group - на 3,3%.

При этом цена акций производителя аккумуляторов LG Energy Solution подскочила на 12,4%.

Банк Кореи в четверг оставил базовую процентную ставку на уровне 2,5% годовых. Пять из семи членов совета по денежно-кредитной политике проголосовали за ее сохранение, двое высказались за повышение на 25 базисных пунктов. Решение ЦБ совпало с ожиданиями большинства аналитиков.

ЦБ пересмотрел в сторону повышения прогноз инфляции в текущем году - до 2,7% с ранее ожидавшихся 2,2%. В 2027 году предполагается ее ослабление до 2,3%.

При этом регулятор улучшил оценку роста ВВП в этом году до 2,6% с 2%. В 2027 году ожидается рост экономики на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1,7% и 2,6% соответственно.

Акции других производителей металлов также подешевели, в том числе Perseus Mining - на 9,8%, Genesis Minerals - на 9,3%, Evolution Mining - на 7,9%, Bellevue Gold - на 7%.

Цены на нефть прибавляют более 3,5% на торгах в четверг в связи со свидетельствами новой эскалации ближневосточного конфликта.

Котировка июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $97,7 за баррель, что на $3,41 (3,62%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $5,29 (5,31%), до $94,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $3,37 (3,8%), до $92,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $5,21 (5,55%), до $88,68 за баррель.

Оба сорта завершили торги на минимумах более чем за месяц на фоне информации иранских СМИ о проекте соглашения между США и Ираном. Первоначальные договоренности двух стран включают возвращение судоходства через Ормузский пролив в стандартный режим, а также отказ Штатов от блокады иранских портов и отвод американских сил от Ирана, сообщило в среду издание Iran International.

Белый дом, однако, опроверг сообщение издания, заявив, что оно не соответствуют действительности.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные в ночь на четверг сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе и нанесли удар по станции наземного управления в Бендер-Аббасе, с которой готовился запуск пятого беспилотника, при этом подчеркнув, что действия военных были "чисто оборонительными и направленными на поддержание режима прекращения огня".

Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) нанесли удары по американской авиабазе в ответ на действия США в районе Бендер-Аббаса, сообщают иранские СМИ.

"Поставки нефти из региона по-прежнему ограниченны, а ключевые спорные вопросы все еще не урегулированы", - отмечает сырьевой стратег ANZ Дэниел Хайнс.

В 19:00 мск в четверг рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 мая 2026 года 15:07
"Финам" сохраняет рейтинг акций Nintendo на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Nintendo Co. на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 13111 иен за штуку, что предполагает потенциал роста 83,9%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Данные бумаги заметно снизились за последний квартал и, мы считаем, стали интересны...    читать дальше
28 мая 2026 года 14:37
Freedom Finance Global подтверждает рейтинг акций Озон Фармацевтики на уровне "покупать"
Freedom Finance Global подтверждает рейтинг акций ПАО "Озон Фармацевтика" на уровне "покупать" с целевой ценой 56 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Компания отчиталась по МСФО за первый квартал 2026 года в целом на уровне прогнозов экспертов Freedom Finance...    читать дальше
28 мая 2026 года 14:08
Прогнозная цена акций Озон Фармацевтики - 73 руб. - "Цифра брокер"
Прогнозная стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 73 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент представил результаты по МСФО, а также операционные результаты за I квартал 2026 года. Они выглядят...    читать дальше
28 мая 2026 года 13:29
"АКБФ" понизил прогнозную цену акций КАМАЗа до 105,35 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" со 173,21 до 105,35 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 75% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Акции эмитента с начала 2026 года снизились в цене на 27% при...    читать дальше
28 мая 2026 года 12:55
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Совкомфлота
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ПАО "Совкомфлот" по итогам отчетности за первый квартал текущего года с прогнозной стоимостью на уровне 90,74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 9,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Цена акций с минимума 2026 года...    читать дальше
28 мая 2026 года 12:25
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $178,4 за штуку, что предполагает потенциал снижения 28,3%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Акции компании за последний месяц выросли в...    читать дальше
28 мая 2026 года 11:54
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Совкомфлота до 91 руб
Инвестиционная компания Freedom Finance Global повысила прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" до 91 рубля за штуку и рекомендацию до "покупать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Эмитент отчитался за первый квартал сильнее, чем ожидали в инвесткомпании. "Наш прогноз оказался...    читать дальше
28 мая 2026 года 11:26
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ВТБ
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций ВТБ, говорится в комментарии аналитиков сервиса. "С нашей точки зрения, партнерство ВТБ и Wildberries открывает доступ к значительной клиентской базе маркетплейса (около 80 млн активных пользователей), что может...    читать дальше
28 мая 2026 года 11:07
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Полюса до 2600 руб
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" до 2600 рублей за штуку, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Совет директоров эмитента рекомендовал общему собранию акционеров, которое пройдет 30 июня в заочной форме,...    читать дальше
28 мая 2026 года 10:45
Риски пересмотра бюджета сдержат спрос на длинные ОФЗ - ПСБ
Инфляция продолжает замедляться, однако риски пересмотра бюджета будут сдерживать спрос на длинные рублевые облигации, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Рынок ОФЗ в среду приостановил снижение, остановившись под уровнем 119...    читать дальше
28 мая 2026 года 10:30
Рубль утром лишь слегка повышается в паре с юанем на фоне дорожающей нефти
Москва. 28 мая. Китайский юань незначительно дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль лишь слегка повышается на фоне дорожающей нефти.    читать дальше
28 мая 2026 года 10:19
Сценарий продолжения снижения рынка акций РФ пока в силе - ПСБ
Сценарий продолжения снижения российского рынка акций пока остается в силе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем сохранения рынком позиций в диапазоне 2540-2610 пунктов по индексу Мосбиржи в четверг. При этом отскок среды укладывается в...    читать дальше
28 мая 2026 года 10:01
Вероятность возобновления распродаж на рынке акций РФ велика - "Алор Брокер"
Сильных поводов для роста на российском рынке акций не видно, вероятность возобновления распродаж велика, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. "Утром четверга инерционный подъем продолжается, и индекс Мосбиржи2 находится чуть ниже...    читать дальше
28 мая 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 28 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опубликованной накануне новой порции макроэкономических данных, а также сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.    читать дальше
28 мая 2026 года 09:44
Рубль в целом может сохранить позиции в диапазоне 10,3-10,8 руб./юань в четверг - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль в целом может сохранить позиции в диапазоне 10,3-10,8 руб. за юань в четверг с тяготением к его середине ближе к концу торговой сессии, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На фоне восстановления котировок...    читать дальше
