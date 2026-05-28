Фондовые индексы США обновили рекордные максимумы

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду, обновив рекордные максимумы. Фондовые индексы стран АТР снижаются в четверг. Нефть уверенно дорожает утром четверга, Brent торгуется на уровне $97,7 за баррель.

Уолл-стрит завершила торги среды ростом, при этом все три основных индекса обновили рекордные максимумы.

Инвесторы продолжали следить за развитием событий на Ближнем Востоке, а также оценивали новости и отчетности компаний.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Вашингтон мог бы заключить довольно выгодное соглашение с Ираном прямо сейчас, но согласен только на идеальную сделку. Переговоры проходят "достаточно хорошо", отметил он и выразил уверенность в том, что США удастся договориться об идеальном соглашении без лазеек для Ирана.

Рынки в целом игнорируют отсутствие реального прогресса в мирных переговорах и "по-прежнему считают, что дипломатическое урегулирование более вероятно, чем новая эскалация конфликта до того уровня, с которого он начинался", написал аналитик Edward Jones Брок Веймер.

Цены на нефть эталонных марок снизились более чем на 5% в среду, ослабив опасения относительно дальнейшего ускорения инфляции и повышения ставок центральными банками.

В четверг участники рынка будут ждать публикации апрельского отчета о доходах и расходах американцев, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), который отслеживает Федрезерв.

В число лидеров подъема среди компонентов S&P 500 вошли AppLovin Corp. (+10,4%), MGM Resorts International (+9,1%), United Airlines Holdings (SPB: UAL) (+6,3%), Norwegian Cruise Line (+6,1%) и General Motors (SPB: GM) (+5,4%).

Лучшую динамику в составе индекса Dow Jones показали Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (+3,2%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+2,5%), Boeing Co. (SPB: BA) (+2,5%), Home Depot Inc. (SPB: HD) (+2,4%) и Nike Inc. (SPB: NKE) (+2,3%).

В технологическом секторе Tesla (SPB: TSLA) нарастила капитализацию на 1,6%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,8%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,8%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 1,1%. Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 1,1%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,8%, Qualcomm Inc. (SPB: QCOM) - на 6,2%.

Нефтяные Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron Corp. (SPB: CVX) потеряли по 1,3% рыночной стоимости вслед за снижением цен на нефть.

Акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) ушли в минус на 2,4% после того, как главный исполнительный директор банка Джейми Даймон предупредил, что расходы JPMorgan в текущем году могут превысить предыдущий прогноз на $1 млрд.

Рыночная стоимость Abercrombie & Fitch выросла на 8,9%. Ритейлер одежды отчитался о росте выручки в квартале, завершившемся 2 мая, несмотря на общее ослабление потребительского спроса. Кроме того, его скорректированная прибыль существенно превзошла ожидания аналитиков.

Котировки ИТ-компании Zscaler рухнули на 31,5% на фоне ее слабого прогноза на четвертый финквартал.

ADS китайской платформы электронной торговли PDD Holdings упали на 10,4%. Компания сократила чистую прибыль в первом квартале, а ее выручка оказалась слабее прогнозов.

Стоимость акций Bath & Body Works выросла на 9,7%. Выручка и прибыль производителя парфюмерии и парфюмированных изделий за минувший квартал превысили оценки экспертов.

Бумаги Dick''s Sporting Goods подешевели на 6% после того, как ритейлер спортивных товаров ухудшил прогноз чистой прибыли на текущий фингод.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,36% - до 50644,28 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,02% - до 7520,36 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 0,07% и закрылся на отметке 26674,73 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг снижаются.

Новости о том, что США нанесли новые удары по Ирану, развеяли оптимизм относительно скорого достижения мирного соглашения, которое должно положить конец длящемуся уже три месяца конфликту, отмечают аналитики.

Значение японского Nikkei 225 к 8:40 МСК уменьшилось на 0,5% - до 64650 пунктов.

"Если не появятся новые факторы, рынок, вероятно, останется около отметки в 65000 пунктов" после существенного подъема в последнее время, полагает фондовый аналитик Nomura Securities Ватару Акияма. "При торговле на таких высоких уровнях осторожность усиливается", поэтому не стоит ждать значительных колебаний рынка, добавил он.

Котировки акций технологических компаний снижаются, в том числе Advantest - на 2,8%, Tokyo Electron - на 0,5%, Softbank Group - на 3,3%, Socionext - на 5,9%, Lasertec - на 4,9%, Renesas Electronics - на 4,5%.

Между тем выросла цена бумаг автопроизводителей: Honda - на 1,2%, Toyota и Nissan - на 0,8%. Также подорожали ритейлеры Fast Retailing и J. Front Retailing - на 0,4% и 1,9% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1,8%.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции интернет-компании Meituan (SPB: 3690) и фармацевтической Hansoh Pharmaceutical, подешевевшие на 6%.

Кроме того, существенно снизилась стоимость бумаг сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery - на 5,3%, производителей цветных и драгоценных металлов Laopu Gold - на 5,2%, CMOC - на 4,8% и China Hongqiao Group - на 4,7%.

Самый сильный рост котировок показывают акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 5,3%, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 3,8% и компьютерной Lenovo - на 2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:36 МСК уменьшилось на 1,7%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снизились на 4,3%, чипмейкера SK Hynix и автомобильной Hyundai Motor - на 1,4%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 4,4%, сталелитейной Posco - на 3%, KB Financial Group - на 3,3%.

При этом цена акций производителя аккумуляторов LG Energy Solution подскочила на 12,4%.

Банк Кореи в четверг оставил базовую процентную ставку на уровне 2,5% годовых. Пять из семи членов совета по денежно-кредитной политике проголосовали за ее сохранение, двое высказались за повышение на 25 базисных пунктов. Решение ЦБ совпало с ожиданиями большинства аналитиков.

ЦБ пересмотрел в сторону повышения прогноз инфляции в текущем году - до 2,7% с ранее ожидавшихся 2,2%. В 2027 году предполагается ее ослабление до 2,3%.

При этом регулятор улучшил оценку роста ВВП в этом году до 2,6% с 2%. В 2027 году ожидается рост экономики на 2,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,4%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 1,7% и 2,6% соответственно.

Акции других производителей металлов также подешевели, в том числе Perseus Mining - на 9,8%, Genesis Minerals - на 9,3%, Evolution Mining - на 7,9%, Bellevue Gold - на 7%.

Цены на нефть прибавляют более 3,5% на торгах в четверг в связи со свидетельствами новой эскалации ближневосточного конфликта.

Котировка июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $97,7 за баррель, что на $3,41 (3,62%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $5,29 (5,31%), до $94,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $3,37 (3,8%), до $92,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $5,21 (5,55%), до $88,68 за баррель.

Оба сорта завершили торги на минимумах более чем за месяц на фоне информации иранских СМИ о проекте соглашения между США и Ираном. Первоначальные договоренности двух стран включают возвращение судоходства через Ормузский пролив в стандартный режим, а также отказ Штатов от блокады иранских портов и отвод американских сил от Ирана, сообщило в среду издание Iran International.

Белый дом, однако, опроверг сообщение издания, заявив, что оно не соответствуют действительности.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что американские военные в ночь на четверг сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе и нанесли удар по станции наземного управления в Бендер-Аббасе, с которой готовился запуск пятого беспилотника, при этом подчеркнув, что действия военных были "чисто оборонительными и направленными на поддержание режима прекращения огня".

Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) нанесли удары по американской авиабазе в ответ на действия США в районе Бендер-Аббаса, сообщают иранские СМИ.

"Поставки нефти из региона по-прежнему ограниченны, а ключевые спорные вопросы все еще не урегулированы", - отмечает сырьевой стратег ANZ Дэниел Хайнс.

В 19:00 мск в четверг рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей.