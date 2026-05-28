Рубль утром лишь слегка повышается в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 28 мая. Китайский юань незначительно дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль лишь слегка повышается на фоне дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,4715 руб. (-0,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,58 коп. выше уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль в целом может сохранить позиции в диапазоне 10,3-10,8 руб. за юань в четверг с тяготением к его середине ближе к концу торговой сессии, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На фоне восстановления котировок нефти рубль вновь может попытаться перейти к росту в четверг и обновить максимумы недели. Однако во второй половине дня на фоне окончания налогового периода и снижения предложения со стороны экспортеров основные мировые валюты попытаются перейти к восстановлению, - отмечает эксперт в комментарии. - В сложившейся ситуации ожидаем сохранения китайской валютой позиций в диапазоне 10,3-10,8 руб./юань с тяготением к его середине ближе к концу дня. Доллар при этом может попытаться выйти в район 71,5 руб./$1".

Инфляция в РФ с 19 по 25 мая составила 0,07% после снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 25 мая составил 0,11%, с начала года - 3,22%.

Исходя из данных за 25 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 25 мая замедлилась до 5,33% с 5,36% на 18 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития), и составила 5,48% после 5,47% на 18 мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Росстат опубликует точные данные по годовой инфляции на конец мая 10 июня.

Цены на нефть прибавляют более 2,5% на торгах в четверг не фоне появления свидетельств новой эскалации ближневосточного конфликта.

Котировка июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $96,75 за баррель, что на 2,62% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,75%, до $91,11 за баррель.

В среду контракт Brent подешевел на 5,3%, WTI - на 5,5%.

Оба сорта завершили торги на минимумах более чем за месяц на фоне информации иранских СМИ о проекте соглашения между США и Ираном. Однако Белый дом опроверг сообщение издания, заявив, что оно не соответствует действительности.

В 19:00 мск в четверг рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,8 млн баррелей.