Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опубликованной накануне новой порции макроэкономических данных, а также сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Инфляция в РФ за неделю с 19 по 25 мая составила 0,07% после снижения цен на 0,02% с 13 по 18 мая (за шесть дней из-за праздника), роста цен также на 0,07% с 5 по 12 мая (за восемь дней), снижения цен на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, сообщил в среду вечером Росстат. Исходя из данных за 25 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 25 мая замедлилась до 5,33% с 5,36% на 18 мая (и 5,58% на конец апреля), если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития), и составила 5,48% после 5,47% на 18 мая, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Рост промпроизводства в РФ в апреле 2026 года составил 1,9% в годовом сравнении после роста на 2,3% в марте, сокращения на 0,9% в феврале и снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. За январь-апрель 2026 года промпроизводство в РФ выросло на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по промышленности в апреле 2026 года оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, предусматривал рост промпроизводства РФ за апрель на 1,5%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон мог бы заключить довольно выгодное соглашение с Ираном прямо сейчас, но согласен только на идеальную сделку. "Прямо сейчас мы можем заключить хорошую, но не отличную сделку. А раз это не отличная сделка, то нам она не нужна", - заявил он журналистам в ходе заседания кабинета министров в среду. Трамп выразил уверенность в том, что США удастся договориться об идеальном соглашении без лазеек для Ирана, отметив, что переговоры проходят "достаточно хорошо". "Соглашение должно быть идеальным", - подытожил он.

Президент США также заявил, что никакая страна не должна контролировать Ормузский пролив. "Это нейтральные воды. Никто не будет контролировать его. Мы будем следить за проливом", - сказал глава Белого дома в ходе заседания кабинета министров.

Вооруженные силы США готовы возобновить боевые действия против Ирана, если переговоры с ним не приведут к соглашению, которое предотвратит получение Тегераном ядерного оружия, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. "Либо ваши переговорщики добьются того, чтобы у них никогда не было ядерного оружия, либо нам придется превратиться в министерство войны, чтобы довести дело до конца. Мы готовы это сделать", - сказал Хегсет в среду на совещании Трампа с членами его администрации.

Американские военные сбили четыре иранских беспилотника-камикадзе и атаковали объект в портовом городе Бендер-Аббас, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). "Эти действия были взвешенными, исключительно оборонительными и направленными на поддержание режима прекращения огня", - говорится в распространенном CENTCOM заявлении. Были сбиты четыре иранских БПЛА и нанесен удар по станции наземного управления в Бендер-Аббасе, с которой готовился запуск пятого беспилотника, утверждают в Центральном командовании.

Ранее агентство Fars News сообщило, что три взрыва раздались близ Бендер-Аббаса, крупного портового города на юге Ирана, расположенного на берегу Ормузского пролива. Согласно сообщению, взрывы были зафиксированы около 01:30 в четверг (01:00 мск) к востоку от Бендер-Аббаса. Сработала система ПВО.

Деталями инцидента со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника поделился журналист портала Axios Барак Равид. "Иран выпустил четыре беспилотника-камикадзе по американскому торговому судну. Американские военные сбили беспилотники и атаковали еще одну иранскую установку для запуска дронов на земле, прежде чем она произвела пуск", - написал Равид в соцсети X.

Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) нанесли удары по американской авиабазе в ответ на действия США в районе Бендер-Аббаса, сообщают иранские СМИ.

Уолл-стрит завершила торги среды ростом, при этом все три основных индекса обновили рекордные максимумы. Инвесторы продолжали следить за развитием событий на Ближнем Востоке, а также оценивали новости и отчетности компаний. Цены на нефть эталонных марок 27 мая снизились более чем на 5%, ослабив опасения относительно дальнейшего ускорения инфляции и повышения ставок центральными банками.

В четверг участники рынка будут ждать публикации апрельского отчета о доходах и расходах американцев, включающего ключевой показатель инфляции (индекс PCE), который отслеживает Федрезерв.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются. Новости о том, что США нанесли новые удары по Ирану, развеяли оптимизм относительно скорого достижения мирного соглашения, которое должно положить конец длящемуся уже три месяца конфликту, отмечают аналитики. Значение японского Nikkei 225 к 8:40 МСК уменьшилось на 0,5% - до 64650 пунктов. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК потерял 0,1%, гонконгский Hang Seng - 1,8%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,4%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 МСК упал на 1,7%. Банк Кореи в четверг оставил базовую процентную ставку на уровне 2,5% годовых (решение ЦБ совпало с ожиданиями большинства аналитиков).

В свою очередь мировые цены на нефть прибавляют более 3% на торгах в четверг в связи со свидетельствами новой эскалации ближневосточного конфликта. Котировка июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $97,13 за баррель, что на 3,01% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 5,31%, до $94,29 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 3,07%, до $91,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 5,55%, до $88,68 за баррель.

Оба сорта завершили торги 27 мая на минимумах более чем за месяц на фоне информации иранских СМИ о проекте соглашения между США и Ираном. Первоначальные договоренности двух стран включают возвращение судоходства через Ормузский пролив в стандартный режим, а также отказ Штатов от блокады иранских портов и отвод американских сил от Ирана, сообщило в среду издание Iran International. Белый дом, однако, опроверг сообщение издания, заявив, что оно не соответствуют действительности.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 29,148 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,162 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 мая увеличился на 0,15% и составил 121,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,18%, поднявшись до 1292,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-001Р-21R" (+0,64%), "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,55%), "РЖД-001P-20R" (+0,46%) и "ВЭБ.РФ-001Р-19" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-001Р-07" (-0,21%), "Почта России БО-002P-03" (-0,15%) и "РЖД-001P-06R" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ЭР-Телеком Холдинг" 28 мая начнет размещение облигаций серии ПБО-02-08 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер прошел 25 мая без премаркетинга. По флоатеру будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 2,7% годовых (270 базисных пунктов). Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 28-го и 31-го купонов, таким образом, срок обращения займа составит 2,5 года (930 дней).