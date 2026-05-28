Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Совкомфлота до 91 руб

Инвестиционная компания Freedom Finance Global повысила прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" до 91 рубля за штуку и рекомендацию до "покупать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.

Эмитент отчитался за первый квартал сильнее, чем ожидали в инвесткомпании.

"Наш прогноз оказался слишком осторожным, он предполагал более слабую выручку и чистую прибыль из-за более сильного давления санкций и меньшей загрузки флота. По факту лучше сработали фрахтовый рынок, рост выручки на основе тайм-чартерного эквивалента, снижение амортизации и отсутствие новых крупных обесценений судов. Курсовые разницы тоже помогли итоговой прибыли", - пишет Чернов.

Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал распределить в виде дивиденда по 4,87 руб. на акцию из прибыли прошлых лет. При текущей цене около 83 руб. это дает доходность около 5,8%, что не является высоким показателем по рынку, однако сам факт возврата выплат поддерживает интерес к бумаге, отмечает аналитик Freedom Finance Global.

По мультипликаторам компания оценивается более умеренно, обращает внимание Чернов. Капитализация эмитента близка к 198 млрд руб., P/E по годовой экстраполяции результатов первого квартала составляет около 6,7х, P/B - около 0,5х, EV/EBITDA - около 3,1х, NetDebt/EBITDA - около 0,4х. У компании достаточно денег на счетах, а долг сейчас умеренный, что снижает риски по балансу, но не снимает санкционные и операционные ограничения, отмечает аналитик.

Инвесткомпания повысила прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" до 91 рубля за штуку и рекомендацию до "покупать", но рекомендует сначала ждать отката котировок к 79-81 руб. или уже подтвержденного выхода выше 86 руб.

