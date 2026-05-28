.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Полюса до 2600 руб
.
28 мая 2026 года 11:07
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Полюса до 2600 руб
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" до 2600 рублей за штуку, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Совет директоров эмитента рекомендовал общему собранию акционеров, которое пройдет 30 июня в заочной форме, утвердить дивиденд за первый квартал 2026 года в размере 29,05 руб. на акцию. Для рынка это умеренно позитивная новость, отмечает эксперт. "Полюс" сохраняет регулярный дивидендный поток даже на фоне реализации масштабной инвестиционной программы и повышения затрат. Ранее мы ждали, что компания останется одной из главных дивидендных историй в секторе при скромной доходности выплат. Этот прогноз подтверждается, - пишет Чернов в обзоре. - За 4К25 дивиденд составил 56,8 руб. на акцию, поэтому текущая рекомендация выглядит логичным продолжением действующей дивидендной политики". Основную поддержку акции компании получают от котировок золота, высокой маржи и низкой долговой нагрузки, при этом крепкий рубль и рост капитальных затрат ограничивают переоценку бумаги вверх, указывает эксперт Freedom Finance Global. "В целом покупать акции "Полюса" лучше не под дивидендную отсечку, а на коррекциях. Мы сохраняем по этому активу рейтинг "держать" с понижением таргета до 2600 руб." - говорится в материале инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
28 мая 2026 года 15:07
"Финам" сохраняет рейтинг акций Nintendo Co. на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 13111 иен за штуку, что предполагает потенциал роста 83,9%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. "Данные бумаги заметно снизились за последний квартал и, мы считаем, стали интересны... читать дальше
.28 мая 2026 года 14:37
Freedom Finance Global подтверждает рейтинг акций ПАО "Озон Фармацевтика" на уровне "покупать" с целевой ценой 56 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Компания отчиталась по МСФО за первый квартал 2026 года в целом на уровне прогнозов экспертов Freedom Finance... читать дальше
.28 мая 2026 года 14:08
Прогнозная стоимость акций ПАО "Озон Фармацевтика" составляет 73 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Эмитент представил результаты по МСФО, а также операционные результаты за I квартал 2026 года. Они выглядят... читать дальше
.28 мая 2026 года 13:29
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" со 173,21 до 105,35 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 75% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Акции эмитента с начала 2026 года снизились в цене на 27% при... читать дальше
.28 мая 2026 года 12:55
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ПАО "Совкомфлот" по итогам отчетности за первый квартал текущего года с прогнозной стоимостью на уровне 90,74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 9,7%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Цена акций с минимума 2026 года... читать дальше
.28 мая 2026 года 12:25
"Финам" понизил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "покупать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $178,4 за штуку, что предполагает потенциал снижения 28,3%, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. "Акции компании за последний месяц выросли в... читать дальше
.28 мая 2026 года 11:54
Инвестиционная компания Freedom Finance Global повысила прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" до 91 рубля за штуку и рекомендацию до "покупать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Эмитент отчитался за первый квартал сильнее, чем ожидали в инвесткомпании. "Наш прогноз оказался... читать дальше
.28 мая 2026 года 11:26
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив котировок акций ВТБ, говорится в комментарии аналитиков сервиса. "С нашей точки зрения, партнерство ВТБ и Wildberries открывает доступ к значительной клиентской базе маркетплейса (около 80 млн активных пользователей), что может... читать дальше
.28 мая 2026 года 10:45
Инфляция продолжает замедляться, однако риски пересмотра бюджета будут сдерживать спрос на длинные рублевые облигации, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Рынок ОФЗ в среду приостановил снижение, остановившись под уровнем 119... читать дальше
.28 мая 2026 года 10:30
Москва. 28 мая. Китайский юань незначительно дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль лишь слегка повышается на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.28 мая 2026 года 10:19
Сценарий продолжения снижения российского рынка акций пока остается в силе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "Ожидаем сохранения рынком позиций в диапазоне 2540-2610 пунктов по индексу Мосбиржи в четверг. При этом отскок среды укладывается в... читать дальше
.28 мая 2026 года 10:01
Сильных поводов для роста на российском рынке акций не видно, вероятность возобновления распродаж велика, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. "Утром четверга инерционный подъем продолжается, и индекс Мосбиржи2 находится чуть ниже... читать дальше
.28 мая 2026 года 09:50
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 28 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе опубликованной накануне новой порции макроэкономических данных, а также сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. читать дальше
.28 мая 2026 года 09:44
Курс валютной пары юань/рубль в целом может сохранить позиции в диапазоне 10,3-10,8 руб. за юань в четверг с тяготением к его середине ближе к концу торговой сессии, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. "На фоне восстановления котировок... читать дальше
.28 мая 2026 года 09:25
"Широкий рынок" пока останется под давлением, лучше себя будут чувствовать только отдельные акции эмитентов, способных наращивать прибыль в текущей сложной экономической ситуации, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии в среду... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.