Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Полюса до 2600 руб

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" до 2600 рублей за штуку, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.

Совет директоров эмитента рекомендовал общему собранию акционеров, которое пройдет 30 июня в заочной форме, утвердить дивиденд за первый квартал 2026 года в размере 29,05 руб. на акцию.

Для рынка это умеренно позитивная новость, отмечает эксперт.

"Полюс" сохраняет регулярный дивидендный поток даже на фоне реализации масштабной инвестиционной программы и повышения затрат. Ранее мы ждали, что компания останется одной из главных дивидендных историй в секторе при скромной доходности выплат. Этот прогноз подтверждается, - пишет Чернов в обзоре. - За 4К25 дивиденд составил 56,8 руб. на акцию, поэтому текущая рекомендация выглядит логичным продолжением действующей дивидендной политики".

Основную поддержку акции компании получают от котировок золота, высокой маржи и низкой долговой нагрузки, при этом крепкий рубль и рост капитальных затрат ограничивают переоценку бумаги вверх, указывает эксперт Freedom Finance Global.

"В целом покупать акции "Полюса" лучше не под дивидендную отсечку, а на коррекциях. Мы сохраняем по этому активу рейтинг "держать" с понижением таргета до 2600 руб." - говорится в материале инвесткомпании.

