Риски пересмотра бюджета сдержат спрос на длинные ОФЗ - ПСБ

Инфляция продолжает замедляться, однако риски пересмотра бюджета будут сдерживать спрос на длинные рублевые облигации, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Рынок ОФЗ в среду приостановил снижение, остановившись под уровнем 119 пунктов по индексу RGBI, констатирует эксперт.

Спрос на аукционах Минфина умеренно снизился, однако объем размещения по-прежнему позволяет министерству идти с опережением графика II квартала - 27 мая было привлечено 84 млрд руб.; всего с начала квартала - 1,27 трлн руб., что выше линейного графика размещений на аукционах на 22% (план на квартал - 1,5 трлн руб.).

Вместе с тем, отмечает Грицкевич, в котировки ОФЗ рынок уже начинает закладывать риск пересмотра параметров бюджета, что может повлечь за собой более жесткую политику ЦБ РФ и увеличение программы заимствований. Кривая ставок IRS все же предполагает умеренное снижение ключевой ставки примерно до уровня в 13% по итогам 2026 года, однако на более длинном горизонте рынок не видит ставку существенно ниже 12% годовых, что и ограничивает спрос на длинные ОФЗ.

Недельная инфляция на 25 мая составила 0,07%, годовая продолжила замедляться, достигнув 5,33%, что позволяет рассчитывать на снижение ставки в июне на 50 базисных пунктов, указывает аналитик ПСБ.

"В целом, несмотря на наличие пространства для снижения ставки, рынок продолжит оценивать бюджетные риски, что выступает ограничивающий фактором для роста котировок облигаций. В текущей ситуации целесообразно поддерживать максимальную диверсификацию портфеля облигаций - как по срочности, так и по типу купона (флоатеры и облигации с фиксированным купоном)", - пишет Грицкевич в обзоре.

