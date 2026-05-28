Вероятность возобновления распродаж на рынке акций РФ велика - "Алор Брокер"

Сильных поводов для роста на российском рынке акций не видно, вероятность возобновления распродаж велика, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

"Утром четверга инерционный подъем продолжается, и индекс Мосбиржи2 находится чуть ниже отметки в 2600 пунктов, которая ранее была поддержкой, а теперь стала довольно сильным сопротивлением. Никаких сильных поводов для роста акций мы не видим, пока наблюдаемое похоже на отскок, в том числе из-за фиксации прибыли по "шортам". Вероятность возобновления распродаж велика", - пишет эксперт.

