Рубль в целом может сохранить позиции в диапазоне 10,3-10,8 руб./юань в четверг - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль в целом может сохранить позиции в диапазоне 10,3-10,8 руб. за юань в четверг с тяготением к его середине ближе к концу торговой сессии, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"На фоне восстановления котировок нефти рубль вновь может попытаться перейти к росту в четверг и обновить максимумы недели. Однако во второй половине дня на фоне окончания налогового периода и снижения предложения со стороны экспортеров основные мировые валюты попытаются перейти к восстановлению, - отмечает эксперт в комментарии. - В сложившейся ситуации ожидаем сохранения китайской валютой позиций в диапазоне 10,3-10,8 руб./юань с тяготением к его середине ближе к концу дня. Доллар при этом может попытаться выйти в район 71,5 руб./$1".

