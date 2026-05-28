Широкий рынок пока будет под давлением - "Цифра брокер"

"Широкий рынок" пока останется под давлением, лучше себя будут чувствовать только отдельные акции эмитентов, способных наращивать прибыль в текущей сложной экономической ситуации, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии в среду прибавил 0,39%, сумев оттолкнуться от полугодовых минимумов, индекс РТС на фоне локального укрепления рубля вырос на 1,47%, до 1150,87 пункта, констатируют эксперты.

Котировки нефти марки Brent при этом опустились к $95,22 за баррель, теряя почти 5% на ожиданиях деэскалации на Ближнем Востоке. Для российского рынка это двоякий фактор, указывают в инвесткомпании: с одной стороны, снижение сырьевых котировок давит на доходы экспортеров, с другой стороны - общая разрядка повышает "аппетит" к риску.

Также над рынком по-прежнему довлеет геополитическая неопределенность, а высокая ключевая ставка и жесткая риторика Банка России не внушают оптимизма, отмечают аналитики в материале.

"Улучшений по этим двум предпосылкам мы не наблюдаем, это влияет на поведение участников рынка и создает апатичные настроения. Прогресс хотя бы по одному из этих пунктов может придать фондовому рынку "новое дыхание". Но до этого момента лучше себя будут чувствовать только отдельные "имена", которые способны наращивать прибыль в текущей сложной экономической ситуации, а "широкий рынок" будет находиться под давлением", - пишут эксперты в обзоре.

