Рубль в среду растерял дневной рост и перешел к легкому снижению на завершении подготовки экспортеров к налоговым выплатам

Москва. 27 мая. Китайский юань незначительно укрепился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль слегка снизился благодаря спросу на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,475 руб., что на 0,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 28 мая на 76,68 копейки, до 70,9012 руб./$1, и снизил курс евро на 57,51 копейки, до 82,7224 руб./EUR1.

"Рубль в среду слегка опустился в паре с юанем, при этом значительную часть сессии он демонстрировал вполне заметное повышение относительно китайской валюты. Полагаем, что сегодняшняя динамика рубля обусловлена тем фактом, что среда - последний день продажи валюты перед завтрашними перечислениями апрельских налогов в бюджет. После того, как экспортеры во второй половине дня завершили подготовку к уплате налогов, предложение валюты на рынке сократилось, и котировки рубля закономерно приступили к снижению", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Цены на нефть снижаются в среду вечером благодаря возросшим надеждам на скорое завершение ближневосточного конфликта после появления в иранских СМИ информации о проекте соглашения между США и Ираном.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $95,85 за баррель, что на 3,73% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 4,09% по сравнению с закрытием рынка в пятницу, до $90,04 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась ниже отметки в $95 за баррель впервые более чем за месяц (до $94,16 за баррель), WTI - до $87,77 за баррель.

Первоначальные договоренности двух стран включают возвращение судоходства через Ормузский пролив в стандартный режим, а также отказ Штатов от блокады иранских портов и отвод американских сил от Ирана, сообщило в среду издание Iran International. Иранская сторона ожидает, что регулировать движение судов через Ормузский пролив будут Иран и Оман.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней.

Также трейдеры реагируют на новость о проходе через Ормузский пролив как минимум двух супертанкеров, везущих порядка 4 млн баррелей нефти.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 27 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник поднялась на 1 базисный пункт - до 14,21% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в среду снизились на 1 базисный пункт и составили 14,3%, 14,9% и 15,78% годовых соответственно.