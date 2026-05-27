ПСБ поставил на пересмотр оценку акций ВТБ

ПСБ поставил на пересмотр прогнозную цену и рекомендацию для акций ВТБ после объявления банком рекомендации по дивидендам и планов по размещению допэмиссии.

Как сообщалось, наблюдательный совет ВТБ рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, что соответствует 125,5 млрд рублей. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 9,71 руб.

Кроме того, ВТБ планирует новое SPO для финансирования партнерства с группой Wildberries-Russ (RWB). Банк по открытой подписке планирует разместить до 6 млрд 292 млн 651 тыс. 866 акций (около 49% от общего количества обыкновенных акций). Цена размещения - 87 руб. за акцию.

"Дивидендные рекомендации ВТБ оказались на уровне минимальной границы обозначенного ранее руководством банка диапазона. Но неожиданностью для инвесторов стало решение по допэмиссии: во-первых, не вполне понятен столь большой объем, во-вторых, цена размещения ограничивает потенциал роста бумаг 87 рублями. В этой связи негативная реакция рынка выглядит оправданной. Считаем, что решения набсовета ВТБ затуманивают среднесрочные перспективы дивидендных выплат. Ставим нашу целевую цену по акциям ВТБ на пересмотр. Полагаем, что в ближайшее время, при прочих равных, импульс к снижению ослабнет, и котировки акций ВТБ могут перейти к проторговке диапазона 80-85 рублей", - говорится в комментарии аналитиков ПСБ.

