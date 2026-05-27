Оценка акций Совкомфлота остается нейтральной - "Цифра брокер"

Оценка акций "Совкомфлота" остается нейтральной по результатам финансовой деятельности компании за 1К26, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

Крупнейшая судоходная компания России представила результаты отчетности по МСФО за I квартал 2026 года:

- Выручка выросла на 60% год к году и составила $444 млн. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента также выросла на 55% год к году, до $345 млн.

- Чистая прибыль составила $94 млн против убытка $393 млн годом раннее.

- EBITDA выросла на 116%, до $227 млн.

- Чистый долг снизился на 13%, до $312 млн.

"Отчет за I квартал можно оценить позитивно, - отмечают эксперты. - Компания показала уверенное восстановление финансовых показателей на фоне благоприятной конъюнктуры танкерного рынка и более высокого уровня обеспеченности флота долгосрочными контрактами. Особенно сильным выглядит разворот по чистой прибыли - компания вышла в устойчивый плюс после убытка годом ранее, а EBITDA более чем удвоилась. Дополнительным позитивом остается продолжающееся снижение долговой нагрузки".

При этом с точки зрения оценки бумаги, по мнению аналитиков, уже не выглядят настолько дешевыми, как раньше. При текущем крепком курсе рубля акции торгуются высоко по P/E, что ограничивает потенциал переоценки. Поэтому взгляд стратегов "Цифра брокера" на "Совкомфлот" остается нейтральным.

