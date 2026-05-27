"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с целевой ценой $63,79 на ближайшие 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 16,2% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Кристины Гудым.

"ETF со ставкой на реиндустриализацию в США привлекателен для покупки. В состав фонда Global X US Infrastructure Development входят крупные и стабильные компании, выигрывающие от развития инфраструктуры США, - отмечает эксперт. - Государственные инициативы и инвестиции поддерживают спрос на продукцию и услуги этих компаний. Рост потребления электроэнергии дата-центрами также стимулирует спрос на модернизацию инфраструктуры. При этом фонд сталкивается с рисками, связанными с макроэкономической неопределенностью, перегревом ИИ-отрасли, а также с ростом цен на сырье".

